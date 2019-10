Alberto Fernández: "No sé en qué país vive Macri, los dólares que nos dio el FMI se los llevaron sus amigos"

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo esta noche que el gobierno de Mauricio Macri "fracasó rotundamente" con su polìtica económica y le enrostró al actual mandatario que "sus amigos se llevaron 30.000 millones de dòlares" del país.



Tras reiterar en el debate presidencial que "no sabe en qué país vive" Macri, le pidió al jefe de Estado que "deje de mentir" porque "nos hizo un daño enorme".

"No sé en qué país vive Macri. De los 39 mil millones de dólares que nos dio el FMI se fugaron 30 mil millones. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas, se los llevaron sus amigos, Presidente. Es hora de que deje de mentir", enfatizó.

También sostuvo que el gobierno "fracasó" en su gestión, al tiempo que, tras calificarse como "no dogmático", prometió que si llega al poder impulsará "soluciones ortodoxas y heterodoxas" y la legalización del aborto.

En otro tramo Fernández aseveró que "la globalización ha venido para quedarse y tenemos el desafío de afrontarla" pero aclaró que "no nos obliga a estar de rodillas".



"Podemos discutir cómo entrar en el mundo dignamente, de pie y preservando los derechos de la Argentina", dijo, y afirmó que "no voy a permitir que la globalización y la apertura (económica) se lleven puesto al trabajo argentino".



Añadió que "2.000 puntos de riesgo país y dicen que hemos vuelto al mundo. Qué raro lo que dice el presidente". Tras mencionar el desempleo, la inflación, la pobreza y el cierre de fábricas como consecuencia de la polìtica económica, le achacó a Macri que eso "es lo que hacen cada vez que llegan al poder, y nos quieren hacer creer que cada diez años chocamos con la misma piedra, pero la piedra son ellos".



También reivindicó al Mercosur, el cual "desde hace mucho está abandonado" y que prometió "fortalecer" porque desde ese espacio "podemos discutir muy bien un acuerdo con la Unión Europea". Pero objetó que del pacto firmado por el actual gobierno con el bloque europeo "no conocemos la letra chica y países como Irlanda y Francia dicen que no lo van a aprobar".