Cristina Kirchner: "Nos acusaban a nosotros de planeros y este gobierno tiene el doble de planes sociales"

"La gente no quiere planes, quiere tener un trabajo registrado", señaló la expresidenta. Además, apuntó contra el nivel de deuda que deja Macri

La candidata a vicepresidente por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, dijo que Mauricio Macri no será de lo más "Chispita" para gobernar pero que usan "su impericia para gobernar" para salvar al neoliberalismo.

"Es cierto que (Macri) no será de los más 'Chispita' para gobernar, no será 'Chispita' pero el problema no es ese. Me parece que están tratando de salvar el ideario neoliberal y culpar a la impericia de 'Chispita'", señaló Cristina al encabezar un acto en El Calafate por la presentación de su libro "Sinceramente".

La palabra "Chispita" inmediatamente se transformó en tendencia en todas las redes sociales, llenando de "memes" ese mundo digital.

Pero en El Calafate, en su retorno a la campaña luego de visitar a su hija Florencia en Cuba, la ex presidenta de la Nación se refirió a algunos puntos que se trataron en el debate del domingo en Santa Fe.

En ese sentido, CFK desmintió al presidente, quien en el debate de candidatos había afirmado que su Gobierno había contraído menos deuda que el kirchnerista.

Al respecto, la ex presidenta detalló que el endeudamiento en la actualidad representa el 100% del PBI mientras que en diciembre del 2015, cuando ella dejó la Casa Rosada, la deuda total era del 13% del PBI medida en moneda extranjera.

"Escuché decir que el endeudamiento que había tenido este Gobierno que es formidable era mucho menor que el nuestro y que era para pagar la deuda que nosotros habíamos tomado. En cualquier país normal, estas cosas tendrían que ser un escándalo", se quejó al encabezar un acto en El Calafate para la presentación de su libro "Sinceramente".

Durante el debate, Macri había dicho que bajo su gestión, la deuda creció el 26% del PBI" mientras que "en el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI".

La actual senadora nacional del Frente para la Victoria no sólo desmintió esos datos sino que agregó otros.

"Hoy el nivel de deuda es 100% del PBI. Nosotros la habíamos dejado en moneda extranjera en 13%. las familias estaban endeudadas en un 5% y las empresas en un tercio de su capital", detalló.

También apuntó contra Macri por responsabilizar al kirchnerismo por el endeudamiento: "(Él) decía que nosotros tenemos la culpa de la deuda. ¡Si todavía estamos pagando de la deuda de la familia de él del año 82!", exclamó.

En este marco, ratificó que va a trabajar para que se instrumente una suerte de "Nunca Más" del endeudamiento que investigue no sólo los créditos contraídos sino también la fuga de dólares.

"Va a ser necesario, porque además corresponde. Los argentinos tienen derecho a saber por qué los endeudaron y quiénes se llevaron ese dinero", sostuvo la jefa de Unidad Ciudadana.

Y agregó que "hay que establecer mecanismos para que esto no vuelva a suceder", adelantando un posible trabajo legislativo para sancionar una norma que de respuesta al "flagelo".

Al respecto, retomó lo que había advertido en el debate el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, acerca de que de los 39.000 millones de dólares que prestó el Fondo Monetario Internacional (FMI), se fugaron 30.000.

"La desregulación total de lo cambiario ha coincidido con los períodos de mayor endeudamiento de la Argentina y los períodos de mayor endeudamiento ha coincidido con la mayor fuga de dólares de la Argentina", analizó Cristina Kirchner.

Luego, remarcó que la gestión de Macri tiene "más del doble de planes sociales" que los que había en diciembre del 2015, y señaló que la gente no quiere planes sociales sino trabajos registrados.

"Acusaron a nuestro gobierno de planero. Hoy este Gobierno tiene más del doble de planes sociales de los que teníamos nosotros al 9 de diciembre del 2015. Y sin embargo dicen que nosotros somos los planeros. Los que eliminamos prácticamente los planes sociales fuimos nosotros", resaltó durante la presentación del libro "Sinceramente" en la ciudad santacruceña de El Calafate.

Al respecto, la expresidenta sostuvo que "la gente quiere trabajar, no quiere tener un plan, quiere tener un trabajo registrado".