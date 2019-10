Cristina Kirchner usó un nuevo apodo para burlarse de Macri y fue furor en las redes sociales

Durante la presentación del libro "Sinceramente" en El Calafate, la ex presidenta se refirió al actual jefe de Estado como "Chispita"

La ex presidenta y candidata a vicepresidente por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, utilizó un nuevo apodo para referirse al presidente Mauricio Macri y rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales.

La senadora afirmó que algunos sectores están intentando "salvar el ideario neoliberal" echándole la culpa a la impericia de Macri.

"Es cierto que no es el más ‘chispita’ para gobernar. No será ‘chispita’ pero el problema no es ese", explicó la ex mandataria.

En ese sentido, pidió que "no confundan a nadie" y destacó que "ahora todos le pegan al muñeco que está en el piso". "Yo creo que fueron las políticas que aplicaron; no fueron buenas políticas mal aplicadas", aclaró.

Te puede interesar Macri vs. Fernández: analistas opinan quiénes ganaron y perdieron en el caliente debate presidencial

Al presentar su libro "Sinceramente" en El Calafate, aseguró que el líder de Juntos por el Cambio aplicó lo que a ella y a Néstor le "pidieron durante 12 años y medio".

Y relató, además, que todos los años cuando visitaba la Bolsa de Comercio le pedían que "tirara abajo la restricción" que anclaba los capitales durante 365 días pero prevenir la salida abrupta de los capitales golondrina.

"Nos pedían que no hubiera regulaciones en materia cambiaria", sintetizó.

De inmediato, la palabra "chispita" se convirtió en tendencia en las redes sociales.