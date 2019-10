Las encuestas tras el debate: se consolida la polarización entre Alberto F. y Macri

Según tres trabajos difundidos en las últimas horas, el debate del último domingo no movió el amperímetro de las preferencias del electorado

Pasó el primer debate presidencial y llegaron las primeras encuestas, que no sólo parecen medir el rendimiento de cada uno de los candidatos, sino que también podrían ser tomados como pequeños sondeos de intención de voto.

Más allá de que muchas veces el debate podría generar un cambio en las preferencias de la opinión pública a partir del desempeño de los postulantes a la Casa Rosada, tres trabajos difundidos este martes dejaron en claro que las tendencias previas al domingo no movieron demasiado el amperímetro. No obstante, dejaron en claro que se consolida aún más la polarización entre Alberto y Mauricio Macri.

En líneas generales, los trabajos de las firmas Opina Argentina, Raúl Aragón & Asociados y Federico González & Asociados y Proyección dejaron en claro que el debate celebrado el último domingo en la Universidad del Litoral no movió demasiado el amperímetro.

Todas las encuestas dieron como ganador al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, tal como lo vienen indicando las mediciones previas. No obstante, el gran perdedor sin embargo no fue el presidente Mauricio Macri a pesar de que su desempeño se consideró "mediocre", sino el postulante de Consenso Federal, Roberto Lavagna, quien no supo aprovechar la oportunidad de mostrarse más activo, mientras que la sorpresa de la noche fue el economista José Luis Espert, del Frente Despertar.

Con diferentes matices, las encuestas se basaron en la pregunta sobre quién fue el ganador del debate presidencial.

En ese contexto, el estudio de opinión pública difundido por Raúl Aragón & Asociados fue el único que presentó números concretos respecto a un ganador del debate: Con el 43,1%, de 1.500 casos efectivos del sondeo, Alberto Fernández se consagró como triunfador por encima del Presidente, quien cosechó el 34,2%. Con el 4,1% se posiciona Roberto Lavagna, 3,3% Nicolás del Caño, 3,1 José Luis Espert, y por último aparece José Gómez Centurión con el 1,1%.

Así, el resultado repite el orden casi exacto de las PASO del 11 de agosto último, con la diferencia de que en las primarias Gómez Centurión quedó por encima de Espert.

El sondeo de Raúl Aragón & Asociados destacó que por un lado, Fernández puede celebrar haber terminado como ganador del debate; pero también podría conformarse Macri, ya que la distancia en los porcentajes fue menor a la de las PASO: 43,1% a 34,2% la última encuesta contra 49,49% a 32,9% del resultado de las primarias.

Del resto, Lavagna (4,1%) y Centurión (1,1%) quedaron peor en la encuesta sobre el ganador del debate respecto a la elección; mientras que Del Caño igual y Espert, un poco mejor.

Se trató de un "cuestionario cerrado" realizado a personas "mayores de 16 años residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires en condiciones de votar", un tipo de muestra "aleatoria simple, con reposición, ponderada luego por cuotas de Género, NSE y Rango de Edad, con proporcionalidad según peso poblacional".

Por su parte, la encuesta realizada por Opina Argentina, elaborada a partir de 1.700 casos bajo la modalidad online a través de redes sociales y con un margen de error de +/- 3%, concluyó que "los argentinos valoran el debate, pero no cambian su voto ni sus preferencias por lo que ahí se discute".

Además, destacaron que "casi un 70% considera positiva la realización de debates presidenciales y sólo un 25% lo considera intrascendente".

"Alrededor de la mitad de los encuestados manifestó haber visto el debate presidencial del 13 de octubre", puntualizó la encuesta de la consultora dirigida por Facundo Nejamkis que trabajó en el Gobierno kirchnerista e hizo muy buenos vaticinios para 2017.

Asimismo, el trabajo destacó que "un 85% afirma que no cambiará su voto a raíz del debate, destacándose un 9% que afirma que seguramente lo cambiará".

"La correlación entre intención de voto de cada candidato y la percepción sobre la performance en el debate es casi exacta. Cerca del 50% vio mejor la performance de Alberto Fernández. Quienes vieron ganador del debate al candidato del Frente de Todos, destacaron casi en partes iguales su 'claridad en el mensaje' y su 'conocimiento de los temas'", indicó.

En tanto, en segundo lugar se encuentra Mauricio Macri, con un 33%. Quienes creen que el actual presidente fue el mejor en el debate destacan fundamentalmente su 'claridad en el mensaje'". Completan Espert 7%, Lavagna 3%, Gómez Centurión 2% y Del Caño 2%.

A su turno, la consultora Federico González & Asociados analizó sólo el desempeño particular discursivo de cada candidato, y, como en los casos anteriores, determinó que Fernández "resultó un claro ganador del debate" ya que "se lo vio firme y seguro".

Según el sondeo, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner, "reveló astucia y rapidez mental al replicar en tiempo real las afirmaciones de Mauricio Macri" y "abundó en respuestas concisas e inteligentes"

Al analizar la performance del Presidente, se indicó que "el desempeño más bien mediocre pasó desapercibido porque, más allá de debilidades o aciertos puntales, Mauricio Macri no pudo perforar su propia zona de confort".

"A nivel del contenido, algunas de sus afirmaciones fueron acaso verosímiles, aunque la mayoría resultó dudosa y/o negadora de lo obvio. Esa mixtura entre lo verosímil y lo falso dejaron una impronta de desempeño gris. Con sabor a poco", se añadió.

Según el análisis, Lavagna utilizó "un tono monocorde que opacó sus ideas" y, paradójicamente, "su intervención en el bloque de economía estuvo por debajo de lo que su saber e historial hacían prever" y "fue su principal debilidad".

Sin embargo, a Espert lo observaron "firme, seguro, dominando la escena y muy natural. Quizás fue el candidato que pareció expresarse con mayor naturalidad".

Por otro lado, la apelación de Del Caño "a elementos simbólicos como el minuto de silencio por los muertos en Ecuador y el pañuelo verde fueron acaso excesivos y desvirtuaron la naturalidad de su discurso".

"Gómez Centurión manejó mal los tiempos. Y en algunos pasajes fue literalmente reiterativo. Esto le restó valor a su actuación", remarcaron desde la consultora.

Gustavo Córdoba aclaró que los debates son "vistos por público ya definido" en su voto y que son "muy pocos indecisos" los que lo miran.

Además, agregó que, según sus sondeos, sólo hay un "1,3% de indecisos y el 93% dice que no va cambiar el voto".

"Es muy difícil decir quién ganó el debate pero Alberto Fernández me pareció más solvente, práctico y emocionalmente estuvo por encima del resto. Sin embargo, Macri al principio estuvo muy nervioso, sin poder terminar bien lo que iba a decir y a Lavagna le faltó emotividad", agregó en diálogo con Perfil.

Asimismo, el consultor afirmó que Espert "encontró el tono más adecuado: emocional, simple y pegando en lo emotivo" y alertó que Del Caño "desperdició" los segundos cuando los utilizó para pedir silencio por la crisis social en Ecuador, mientras que "Gómez Centurión fue el menos preparado, quiso hacer preguntas que no terminaba de formular".