Myriam Bregman: "Alberto Fernández no votó a Scioli, votó en blanco en el balotaje de 2015"

La candidata del Frente de Izquierda afirmó que ve una preocupante injerencia de la Iglesia tanto en el Estado como en los partidos mayoritarios

"Alberto Fernández votó en blanco en el balotaje de 2015. Es raro que nadie lo diga, que la mayoría no lo sepa". Esa fue una de las frases contundentes de la candidata del Frente de Izquierda-Unidad, Myriam Bregman, quien además criticó la alianza entre el oficialismo y un sector del justicialismo: "Macri gobernó con sectores del peronismo que le votaron todo. Empezando por Pichetto, que de tanto colaborar se transformó en macrista... El bloque de Sergio Massa y Marco Lavagna le aprobaron hasta las peores leyes".

Sobre el tema del balotaje, la diputada nacional dijo durante su paso por el Ciclo de Entrevistas de la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil que para ella "no hay ninguna estadística seria que indique que va haber un balotaje, me parece que el Gobierno está dando las últimas peleas para sostener el resto de las listas. Nosotros tenemos posición sobre todo y la voy a tener llegado el caso, estaría mal saltear la etapa de octubre porque lo que estamos discutiendo en octubre no es solamente quien va ser el candidato a Presidente, sino cómo queda conformado el Congreso".

"En mi caso yo misma estoy tratando de pelear en una banca en el Congreso, entonces yo hoy lo que propongo es que voten a la izquierda y que la izquierda tiene derecho a existir y que nos dejen existir como tal. Pero yo les pregunto a ustedes: ¿a quién votó Alberto Fernandez en el balotaje anterior? Alberto Fernández no votó a Scioli, votó en blanco en el balotaje de 2015. Es raro que nadie lo diga, que la mayoría no lo sepa", señaló.



En cuanto al aborto, "veo una preocupante injerencia de la Iglesia en el Estado y en los partidos mayoritarios. Hace unos días circuló un vídeo de un pastor evangelista con un policía de (Horacio Rodríguez) Larreta, aparentemente, después de la discusión del aborto. En La Matanza, crearon una Secretaría de Culto que se le dieron a manejar al culto evangélico. Han trascendido reuniones de obispos con Alberto Fernández en donde le exigieron que no se trate el tema del aborto", señaló.

Y advirtó: "Veo con mucha preocupación que esto sea así e incluso declaración del candidato donde ya no habla de apoyar la ley de la sino, que habló de la despenalización. Me parece una gran crueldad, porque significa que las que van a seguir muriendo son las más pobres y si en un aborto clandestino no te moris, el Estado te garantiza que no vas presa. Esta va ser una gran discusión el año que viene. Lo que en realidad tiene que ser claro es que con esa gente en las listas no va haber derecho al aborto en el Congreso".



Bregman también analizó por qué una alianza de partidos con tantos años como el Frente de Izquierda tiene el mismo porcentaje que los que recién empiezan como los partidos de Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert.

En este sentido, indicó: "Miren los minutos de televisión que tiene Espert, el espacio que se les da para decir "¿Para qué la universidad pública si total le pagamos a las familias pudientes un voucher y pueden ir a estudiar al exterior?" ¿Alguien escuchó que lo atacaran después de decir eso? Después de ese titular diciendo barbaridades, propuso eliminar la educación pública. Es muy difícil, las ideas que decimos nosotros incomodan, las de Espert, no".

"La de los liberales en general son más provocadoras como las de Javier Milei, que agrede gente. Hemos tenidos muchos resultados electorales, algunos mejores otros peores. Pero estoy segura que no es una situación de competencia en condiciones de igualdad la que tenemos. En esta elección primó el voto castigo a Cambiemos y eso se canalizó en aquella fuerza política que se veía que podía sacar a Mauricio Macri del poder, hay discusiones que, por este tipo de polarizaciones pasan a ser peligrosas, porque sólo se discute la categoría presidencial", añadió.

Y concluyó: "No se discute quiénes son las personas que van a estar en el Congreso. Macri no gobernó por decreto. Hizo decretos y muy malos, como aquel de nombrar jueces. Macri gobernó con cómplices, gente que le aprobó todo. Con sectores del peronismo que le votaron todo, empezando por el propio Pichetto que de tanto que le aprobó se transformó en macrista. El bloque de Sergio Massa, Marcos Lavagna, le aprobaron todo, hasta las peores leyes".