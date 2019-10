Video: El incómodo momento de Macri con una jubilada en la marcha del #Sísepuede

El Presidente intentó chcanear a su rival, Alberto Fernández, por sus dichos sobre los jubilados durante el debate electoral pero no le salió como esperaba

Luego del debate, el presidente Mauricio Macri continúa con su gira del #Sísepuede para la campaña electoral donde buscará su segundo mandato.

El lunes fue el turno de Paraná, provincia de Entre Ríos y allí vivió un incómodo momento con una jubilada.

El mandatario intentó chicanear al candidato del Frente de Todos y su principal rival en los comicios de octubre, Alberto Fernández, quien durante el debate del domingo lo increpó y le dijo que los jubilados no usaban celulares porque no podían pagarlos.

Luego de contestarle que "nuestros abuelos tienen celular, tienen corazón", le preguntó directamente a una señora que participaba del acto: "Abuela, ¿tenés celular o no?". La respuesta inesperada fue: "No". Ante la sorpresa de esa contestación simplemente continuó: "Esta no tiene celular...".

En Twitter, Fernández siguió el debate: "El 80% de los jubilados gana $12.900. Ese es el valor promedio de un celular hoy en Argentina. Pero con eso tienen que pagar remedios, comida y servicios con tarifas dolarizadas. Con usted los jubilados son pobres, presidente".

El 80% de los jubilados gana $12.900. Ese es el valor promedio de un celular hoy en Argentina. Pero con eso tienen que pagar remedios, comida y servicios con tarifas dolarizadas.



Con usted los jubilados son pobres, presidente. pic.twitter.com/gze5CCHDyK — Alberto Fernández (@alferdez) 15 de octubre de 2019

A ese tuit, el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso le respondió: "Eso no es cierto @alferdez. Hoy el 48% de los jubilados cobra la mínima y es el porcentaje más bajo de los últimos años".