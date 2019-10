Vargas Llosa dijo que el peronismo "convirtió un país del Primer Mundo en uno del Tercero"

El escritor peruano, ganador de un Premio Nobel, respaldó la gestión de Mauricio Macri y aseguró que "hay en la Argentina una fascinación con el peronismo"

El escritor peruano Mario Vargas Llosa culpó al peronismo por la situación de la Argentina y aseguró que esa fuerza política "convirtió un país del Primer Mundo en uno del Tercero".

Además, Mario Vargas Llosa dio su veredicto y su opinión sobre el futuro político inmediato del país: "Espero que los argentinos no cometan el desatino de votar de nuevo por el peronismo".

Además, el Premio Nobel consideró que, si eso ocurriera, sería un golpe muy duro no sólo para su visión de la Argentina sino para el papel que juega en la región y para el futuro de los países que la integran.

"Si ganara el peronismo en Venezuela celebrarían mientras que para los venezolanos que están luchando por recuperar la democracia en su país sería un golpe muy duro", enfatizó el escritor.

En declaraciones a La Nación, se mostró convencido de que instalado en la Casa Rosada, el peronismo daría apoyo "descarado" al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Asimismo, dijo estar seguro es de que si la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se impone, no será el ex jefe de gabinete el que ejerza el poder desde la Casa Rosada sino la ex presidenta " por interpósita persona".

Vargas Llosa se define como un "apasionado" por América latina: "Un territorio extraordinario para un escritor, pero no siempre amable para vivir", admite.

En gira por Madrid, promociona su nueva novela, Tiempos Recios, reveladora de una trama política real, que define como "el primer y más eficaz uso de las fake news en América latina".

Tanto, que fue la cobertura que terminó amparando y revistiendo de un "falso relato de legitimidad" al golpe de estado que, impulsado por los Estados Unidos, terminó con el gobierno democrático del ex presidente Jacobo Arbenz.

Ese fue, desde su perspectiva, el error que marcó todo lo que vendría después en América latina.

Desde el desencanto por la democracia y el abrazo de la simpatía comunista en miles de jóvenes estudiantes -tal vez, él mismo- además de empujar a Fidel Castro en la misma dirección.

"Lo bueno es que mucho de lo que pasó y que cuento en la novela…¡Parece una novela!, aunque fue la más pura verdad", dice, sonriendo.

Al referirse a lo que sucederá el próximo 27 de octubre, dijo que los argentinos están "ante una elección crucial".

"Espero que los argentinos no cometan el desatino de dar el poder al peronismo. Si eso ocurriese, la Venezuela de Nicolás Maduro recibiría un apoyo descarado de un gobierno peronista y eso para América latina será muy grave. La Argentina, con el presidente Mauricio Macri ha jugado un papel vital en defensa de la democracia y en solidaridad con los venezolanos que tratan de recuperarla para su país. Y debe seguir haciéndolo", sostuvo.

En ese sentido, consideró que un triunfo del peronismo significaría que "se han olvidado que el país que recibió el gobierno de Macri era un país en ruinas".

"¡Claro que hubo errores! Cómo no iba a haberlos. Pero el peor error sería dar de nuevo el poder al peronismo. Macri se equivocó en no hacer un ajuste más fuerte cuando todavía era popular. Se inventaron el gradualismo y eso no salió bien", añadió.

Afirmó que "Macri no quiso hacer el ajuste más radical por una cuestión moral. Porque los argentinos ya habían sufrido una situación crítica con la señora Kichner".

"Pero el gradualismo resultó fatal. Porque no sólo no resolvió los problemas sino que ahora los problemas son atribuidos al gobierno de Macri, que intentó atender de un modo moderado una situación crítica, remarcó.

Asimismo, aseguró que "hay en la Argentina una fascinación con el peronismo".

"Desde el primer peronismo, que sedujo con medidas demagógicas, ha quedado esa especie de fantasía que le atribuye una justicia social que realmente nunca existió y que además sirvió fundamentalmente para convertir a un país que estaba en el primer mundo en uno del tercer mundo", añadió.