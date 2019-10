Pelea entre Magario y Vidal por las indundaciones: técnicos explican quién es responsable por las obras que faltan

Lluvias intensas y anegamientos alentaron argumentos enfrentados que aluden a falta de obras o desinterés de los intendentes. Respuestas a la polémica

A contramano de la dinámica de lo impensado que caracteriza a símbolos locales como el fútbol, la política parece sostener su identidad en la repetición de hábitos y reacciones que vuelven al ruedo en casi todas las gestiones o procesos electorales.

En esta ocasión, el clásico vuelve a ser el fuego cruzado derivado del nuevo escenario de inundaciones que afecta a parte del conurbano bonaerense.

Ante la intensificación de las tormentas, con anegamientos de envergadura en distritos como La Matanza, Esteban Echeverría, Quilmes, Lomas de Zamora y Lanús, el kirchnerismo, a través de Verónica Magario, culpó a la gestión de María Eugenia Vidal por la supuesta falta de obras provinciales en infraestructura.

La intendenta de La Matanza fustigó al macrismo al denunciar la falta de recursos suficientes para enfrentar la emergencia y sostuvo que la Provincia detuvo obras que podrían haber menguado el efecto de las lluvias.

"En un comunicado emitido que dio a conocer Vidal se afirma que se entregaron elementos en Quilmes, La Plata, Ezeiza, Cañuelas, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza. Acá llegaron 85 colchones, 600 frazadas y cuatro botes, más 1.600 litros de agua", declaró en sintonía con Magario el subsecretario de Medios de La Matanza, Juan José Maderna.

"Es un diez por ciento de colaboración. El 90 por ciento lo está llevando adelante el Municipio y las consecuencias de estas lluvias, obviamente, se acrecientan por problemas de obras hidráulicas que fueron detenidas, tanto del Gobierno Nacional como del de la provincia de Buenos Aires", añadió.

En La Matanza señalan, además, que los anegamientos son consecuencia de proyectos frenados incluso por Nación.

Mariano Ríos Ordoñez, vicejefe de Gabinete de la Intendencia, agregó leña al fuego. Sostuvo que "es muy difícil que estos episodios no ocurran si una obra se abandona a mitad de camino", y aseguró que entre 2016 y 2017 se intensificaron los pedidos de obras ante la gobernación de Vidal.

Aunque acotada, desde Cambiemos la respuesta no se hizo esperar. Alejandro Finocchiaro, candidato a intendente justamente en ese distrito, ató la inundación al presunto desinterés de Magario y su equipo por desarrollar políticas de obra pública.

"Los fondos están. El Municipio tiene un plazo fijo de 10.000 millones de pesos dando intereses en el banco. Hoy se ve la diferencia entre los intendentes que se han preocupado por planificar e invertir en obra pública y los que no", aseguró.

Por su parte, en las últimas horas María Eugenia Vidal se refirió a los reclamos elevados por Macario respecto de la falta de recursos para asistir a los damnificados. La intendenta de La Matanza envió una carta pidiendo la "restitución de los gastos efectuados en el marco de la presente emergencia".

"Sí, me llegó la nota a Gobernación. Es la primera vez que un intendente me pide restituir los gastos para asistir a las personas afectadas. Para nosotros, ayudar a las personas no es gasto, así que seguramente nuestra respuesta será positiva", replicó Vidal en declaraciones televisivas.

Dado el choque de posiciones, iProfesional consultó a expertos en hidráulica y fuentes con injerencia en las políticas de infraestructura hídrica que vienen llevando a cabo distintas dependencias de Gobierno.

En todos los casos, predomina una coincidencia en que faltan obras para morigerar el efecto de lluvias cada vez más intensas, con responsabilidades claras de la política. Al mismo tiempo, señalan que otro aspecto que talla es el descontrol imperante en lo que hace a planificación urbana. Esto último, también, responsabilidad del estamento político.

Falta de obra

En torno a Infraestructura y Política Hídrica de la Nación reconocen que en distritos como La Matanza predomina la falta de obras para controlar las cuencas que atraviesan el partido. Pero señalan que antes que un inconveniente generado por demoras de parte de la cartera nacional, los problemas son consecuencia de la inacción de los equipos que rodean a Magario.

"En La Matanza se trabajó en una sola obra, porque eso es lo único que presentó el municipio como pedido. Los proyectos corresponden a las municipalidades, que son quienes deben solicitar el emprendimiento. Una vez que el municipio y la provincia se ponen de acuerdo, la obra sale a licitación bajo control del mismo distrito y Nación se ocupa de pagar", explicó una voz vinculada a la dependencia.

La fuente referida detalló que los trabajos realizados correspondieron al entubado de un tramo del arroyo Maldonado, y que a partir de ese desarrollo se logró la mejora sustancial de una estructura con más de 70 años de antigüedad.

"En otros distritos donde hay inconvenientes con las inundaciones, apenas se presentaron pedidos de obra. En Esteban Echeverría, por ejemplo, se pidió una sola obra", remarcó el funcionario.

Desde su punto de vista, no quedan dudas respecto de quién lleva la mayor parte de responsabilidad: "Se entiende que, a veces, los municipios carecen de fondos suficientes para contratar ingenieros y llevar a cabo el desarrollo de estos proyectos que luego llegan a Infraestructura, pero bajo ningún aspecto los trabajos que faltan son por proyectos parados por Nación".

Precisamente, desde Infraestructura y Política Hídrica de la Nación confirmaron que La Matanza no sólo promovió una única iniciativa en los últimos tres años: también se indicó que el municipio no avanzó con una serie de tres proyectos anticipados en 2015 a la dependencia.

"… todos ellos por un monto total de $326.225.224,58. Los mismos fueron elevados y se solicitó más información, que no fue presentada", precisa un expediente al que accedió iProfesional con membrete de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas.

"Posteriormente, se solicitó financiamiento para una ETAPA III del Desagüe del Arroyo Maldonado. Al respecto, la Dirección de Proyectos solicitó el 19/02/19 que se enviara la documentación pertinente para poder evaluar el proyecto. Esa solicitud fue reiterada el 01/03/19 y a la fecha no se tienen novedades", añade.

El detalle completo de los proyectos inherentes a La Matanza:





"A la par de la ausencia de obras solicitadas para prevenir este tipo de situaciones, lo cierto es que también faltan políticas de desarrollo urbano en los municipios que luego terminan afectados. Suele ocurrir que autorizan la instalación de viviendas en zonas donde se sabe que no se debe construir. Cada arroyo o curso de agua tiene una determinada planicie que ocupa y ahí no hay que levantar barrios o permitirlos. Sin embargo, muchos distritos alientan desarrollos en áreas que ya se conoce que son inundables", expresaron voceros consultados.

En 2016, según distintas fuentes interpeladas, Vidal rubricó un decreto que creaba un fondo multimillonario para afrontar este tipo de obras en municipios. Lo dispuesto fijaba la entrega de montos sólo para infraestructura. En 2018, la modalidad de financiamento se modificó con la idea de aceitar la ejecución. En ambas instancias predominó el desinterés de los intendentes.

Al margen de esto, en Infraestructura y Política Hídrica de la Nación destacan que en los últimos cuatro años se llevaron a cabo 50 obras hidráulicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero que el atraso heredado en ese aspecto todavía impide llegar a una nivel de "inundación cero".

"En Quilmes se concluyeron cuatro obras y, sin embargo, tuvimos otra vez anegamientos. Eso es porque se necesitan llevar a cabo muchos proyectos más. Si los municipios no consideran que esas obras son prioridad, entonces Nación no puede hacer nada al respecto. Ha ocurrido que Infraestructura intentó impulsar una obra y el municipio no dio los permisos necesarios por cuestiones políticas. El distrito tiene el control", añadieron.

En Nación exponen a La Plata como el caso que mejor demuestra la efectividad de las obras "cuando hay voluntad municipal de terminar con los anegamientos".

Problema de décadas

Fuera del Gobierno nacional también se pone la lupa sobre el fuerte atraso hidráulico tras décadas de falta de inversión y la habilitación de viviendas o proyectos inmobiliarios de envergadura en zonas inundables.

"Faltan embalses para contener el agua y una discusión concreta, con políticas proyectadas, para terminar con los asentamientos en zonas inundables. Si no, esta situación seguirá siendo una constante más allá de que se avance en lo hídrico", dijo a iProfesional un especialista de la Universidad de La Plata en estricto off the record.

El experto avaló lo dicho respecto de la potestad de los municipios a la hora de solicitar obras de hidráulica. También destacó la labor de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que promovió proyectos para las zonas hoy afectadas, aunque no del tenor que llevó a cabo Nación en estos últimos años.

En declaraciones a tono con lo anterior, el ingeniero Gerardo Burdisso, especialista en gestión de cuencas de la UTN de Buenos Aires, también expuso como solución "el desarrollo de embalses y el freno a la ocupación de tierras".

"Nada de todo esto se resuelve en una gestión. Es un proceso que implica fuertes inversiones y que tiene que ser sostenido durante varias administraciones. Pero, además, el tema no es sólo la infraestructura, sino la ocupación de suelo. Décadas de ocupación indiscriminada", concluyó.