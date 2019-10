Cristina calentó la previa del debate: publicó un video humorístico contra el Gobierno pero pidió "pensar"

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos compartió un video donde un actor hace un stand up y representa al "ministro de Sinceridad"

Unas horas previas al inicio del segundo debate presidencial, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, y compañera de fórmula de Alberto Fernández, publicó un video de humor contra el Gobierno, a través de su cuenta de Twitter.

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos compartió un video donde un actor hace un stand up: allí el humorista Cristián Cimminelli representa al "ministro de Sinceridad", integrante de la "Prescindencia de la Nación".



"Cuando lo veas seguro que te vas a reír. Pero después, por favor, ponete a pensar", escribió la exmandataria en el tweet.



"Hola, soy el ministro de Sinceridad. Se acercan las elecciones y esta vez te vamos a decir la verdad: las vamos a perder", comienza su discurso el funcionario ficticio.

"Creímos que si usábamos el marketing del odio podíamos destrozar la economía y tu calidad de vida, pero vos nos ibas a seguir votando. Eso falló, y pese a que decimos que 'sí, se puede', sabemos perfectamente que no se puede y ya estamos pensando a dónde rajarnos después de la derrota", continúa.



"Las empresas están quebradas, los locales no se alquilan, las viviendas no se venden y nadie tiene plata para invertir. Pero, ¿a que no sabés quiénes juntaron dólar tras dólar para comprar barato en tiempos de crisis y vender caro cuando todo funcione?", ironiza.



Finalmente, y en consonancia con la responsabilidad que la propia Cristina Kirchner le endilga a los medios de comunicación en la derrota de su espacio político en las elecciones de 2015, aconseja: "Te vamos a seguir machacando con que el Estado es responsable de todos tus males hasta que te olvides de lo que hicimos y nos vuelvas a creer. Vos llenate la pancita con populismo. Almorzá y cená, mirando la tele, eso sí, que en diez años, con tu voto, nos volvemos a ver".