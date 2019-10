Fernández: "Un presidente no debe firmar decretos que favorecen a sus hermanos"

En la mayor parte de sus exposiciones, el candidato del Frente de Todos apuntó contra el actual mandatario por la pobreza y desocupación

Durante el segundo debate presidencial, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se dedicó a fustigar al presidente y candidato de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri. Estas son sus frases más destacadas:

- "Un presidente no debe involucrarse en la Justicia ni firmar decretos que favorezcan a sus hermanos."

- "El problema de la inseguridad está directamente vinculada a la desigualdad en una sociedad. Y la Argentina ha generado una gran dificultad en estos años. El entramado social se ha quebrado."

- " Esta semana que pasó le dedicaron mucho tiempo a mi índice. Sería bueno que nos dediquemos a otros índices: el de desocupación, el de pobreza, el de inflación. Ocupémonos de lo importante".

- "Al que delinque hay que castigarlo y en eso la Justicia debe ser implacable. Nosotros proponemos crear un Consejo de Seguridad para que el problema de la seguridad sea una política de Estado".

- "El consumo de estupefacientes ha aumentado. Eso quiere decir que el negocio está proliferando. Vamos a tomar los temas con más seriedad. Con menos marketing y más seriedad".

- "Tenemos que ser serios, presidente. El presupuesto de seguridad desde 2015 cayó 38%."

- "La Argentina tiene la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años".

- "El Presidente ha dejado que el desempleo ocurra".

- "El Presidente uberizó la economía argentina".

- "El trabajo en blanco es la mejor garantía de paz social".

- "En los tiempos de Macri se cerraron 43 pymes por día".

- "Lo primero que vamos a hacer es que las pymes dejen de pagar tarifas dolarizadas".

- "Presidente, en materia energética lo que usted hizo fue llenar los bolsillos de sus amigos".

- "Presidente, hablemos en serio, a mí no me va a correr".

- "¿Y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública? ¿No vio lo que pasó en su familia?"

- "No tengo nada que ver con la corrupción; no me corra con eso; puedo dar clases de decencia".

- "Cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa. Y desde que me fui nunca un juez me citó a dar explicaciones. No es la suerte del presidente, que cuando deje el Gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado".

- "El presidente Macri vino diciendo que iba a poner orden y mejorar la calidad institucional, pero lo primero que hizo fue nombrar dos jueces de la Corte por decreto".

- "Después entró por la ventana al Consejo de la Magistratura, usurpó un cargo y persiguió jueces".

- "Hay que terminar con los empresarios que corrompen y con los funcionarios que se dejan corromper".

- "Hay que terminar con los empresarios que llegan al Gobierno y desde allí hacen negocios para sus empresas".

- "Un día en el Gobierno decidieron que la corrupción dejara de llamarse corrupción y pasara a llamarse conflictos éticos o económicos".

- " En toda la campaña me ocupé de que todos pudieran entrevistarme y no les pregunté cómo pensaban. El presidente se ocupó de exigirles a los dueños de los medios que sigan encubriendo todos sus errores. La prensa corre peligro con Macri, no conmigo".

- "Los argentinos estamos llenos de dudas. Quisiéramos saber qué pasó con los parques eólicos, presidente. Quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía. Quisiéramos saber qué va a hacer con el Correo, al que no le pagaban los cánones".

- "Cuando hablamos de pobreza es cuando menos quiero parecerme a usted: cuando termine su mandato, la Argentina tendrá un 40% de pobres. Uno de dos chicos menores de 14 años terminó atrapado en la pobreza. Hay tres millones de argentinos que cayeron en la indigencia".

- "El Presidente llegó para llegar a la pobreza cero y mintió, es lo único que pudo hacer".

- "Esos créditos UVA iban a ser una solución y hoy son un drama para miles de familias".