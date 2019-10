Alberto Fernández contra Macri.: "Al Presidente cuando deje el Gobierno le esperan más de 100 causas"

"Desde que me fui nunca un juez me citó para que dé explicaciones", dijo el candidato del Frente de Todos en el segundo debate presidencial

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, arremetió contra Mauricio Macri sobre el tema corrupción al señalar que "al Presidente cuando deje el Gobierno le esperan más de 100 causas".

"No es ese mi problema. No tengo nada que ver con la corrupción. No me corra por ese lado, puede darle clases de decencia, muchas gracias", dijo tras declaraciones del candidato José Luis Espert, quien le había dicho: "A la luz de los procesamientos, con las denuncias, parecería ser que durante el kirchnerismo más que un gobierno hubo una asociación ilícita: ¿Usted no vio nada o fue cómplice de eso?".

Posteriormente, el ex jefe de Gabinete dijo refiriéndose al Presidente: "En el tema de la pobreza es lo que menos me quiero parecer a usted" y añadió que "este gobierno pasó todos los limites, está haciendo pasar hambre a la gente".



Alberto Fernández recibió duras críticas por las denuncias de corrupción del gobierno kirchnerista, pero sostuvo que "cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa".

"Desde que me fui nunca un juez me citó para que dé explicaciones", agregó.



En materia de empleo, Fernández sostuvo que "hoy tenemos la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años" y remarcó que el presidente "piensa que el trabajo es un costo y no le importa".



Y advirtió que Macri "siempre pensó que los desempleados pueden reconvertirse en empredendores. El presidente uberizó la economía argentina. Quiere decir que la convirtió en un sistema por el cual el empleador se quita obligaciones y el que trabaja pierde derecho. Las sociedades modernas prestan mucha atención al trabajo registrado. El trabajo en blanco es la mejor garantía de paz social".