Alberto Fernández afirmó que se ocupará de los "5 millones de pobres que Macri ha dejado"

El candidato presidencial compartió escenario con Cristina Kirchner y Axel Kicillof en el cierre de campaña a nivel nacional, realizado en Mar del Plata

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo esta tarde durante el acto de cierre de campaña en Mar del Plata que se ocupará de "sacar de la pobreza a las cinco millones de personas que (el presidente Mauricio) Macri ha dejado" en esa condición.

"Vamos a ocuparnos de sacar del lugar donde han quedado los cinco millones de pobres que Macri ha dejado", se comprometió.

"Todos nosotros hemos nacido para ser la voz de los que no tienen voz, de los desposeídos", exclamó en el discurso de cierre.

Fernández sostuvo que sabe "lo que hay que hacer para que Argentina se ponga de pie".

"El domingo tenemos que empezar a dar vuelta una página oprobiosa que empezó a escribirse el 10 de diciembre del 2015", exhortó el ex jefe de Gabinete.

En un momento de su discurso, Fernández enfatizó la crisis económica que vive la Argentina y responsabilizó a Mauricio Macri: "Hemos pasado cuatro años de sinsabor", comenzó.

Y abundó sobre el cierre de empresas, la pérdida de empleo, la caída de economías regionales y el deterioro salarial de activos y jubilados.

"Todo eso pasó con un gobierno que no tuvo ningún empacho en llenar los bolsillos de los bancos. Se los dijimos, les pedimos que no lo hicieran: lo hicieron", disparó.

"Ellos representan esos intereses, que benefician a los poderosos. Entre los bancos o los jubilados, elegimos a los jubilados. Entre la educación y los bancos, elegimos la educación".

"Entre los que trabajan y los que especulan, elegimos a los que trabajan", sintetizó.

En otro momento, Fernández recordó los orígenes del kirchnerismo, cuando en 2002, en una reunión del Grupo Calafate, Néstor Kirchner compartió con él su anhelo de dejar de ser "el polo progresista de grupos conservadores" del peronismo, para pasar a la construcción de un proyecto distinto al que el PJ representaba en ese entonces.

"Convoquemos nosotros a los argentinos y seamos nosotros los que levantemos la bandera del mejor progresismo", dijo evocando a Kirchner.

También se detuvo en el momento en que Cristina Kirchner le dijo meses atrás que él sería el candidato a presidente, porque había llegado su "turno".

"Y uno que es un militante, se sacó el saco del que operaba por la unidad y se puso el saco del que tenía que conducir", reseñó.

Y agregó: "Le pedí (a Cristina) hagámoslo juntos y demostremos que el mejor equipo de la Argentina es este, el que piensa por los argentinos".

Según dijo, el Frente de Todos representa "la esencia de lo que el pueblo argentino quiere".

"El domingo boleta completa, y adentro", finalizó el ex jefe de Gabinete, arengando a la multitud que se concentró frente al escenario montado en la Rambla de la ciudad balnearia.

Emoción por Néstor Kirchner

El candidato presidencial del Frente de Todos se emocionó hoy hasta las lágrimas cuando, previamente a su discurso, su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, recordó su rol como jefe de Gabinete del fallecido mandatario Néstor Kirchner.

"Alberto no ocupó ningún cargo en estos cuatro años. Pero Alberto fue el jefe de Gabinete del proyecto político que en 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos", resaltó la senadora nacional ante una rambla repleta de militantes en el cierre oficial de la campaña.

En ese momento, los presentes cantaron "Néstor no se murió, Néstor no se murió", y Fernández se emocionó con el recuerdo del ex presidente, ante lo que el candidato a gobernador, Axel Kicillof, le agarró la mano.

"Él fue el jefe de Gabinete del gobierno que reestructuró la deuda externa produciendo la quita más importante. Él fue el jefe de Gabinete que le pagó al FMI la deuda que arrastrábamos desde 1957", continuó la ex mandataria nacional.

Y agregó: "El fue el jefe de Gabinete del gobierno que comenzó a recuperar el salario y las jubilaciones de todos los argentinos y argentinas".