Macri: "Esto no termina, tenemos el 27 de octubre y el 24 de noviembre para consolidar esta esperanza"

El presidente remarcó que el domingo "se da vuelta" la derrota por más de 15 puntos que sufrió en las PASO del 11 de agosto frente a Alberto Fernández.

El presidente Mauricio Macri cerró esta noche la campaña por su reelección en una nueva marcha del "Sí, se puede" en la ciudad de Córdoba, acompañado por su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto.

Frente a miles de personas ubicadas en la esquina de la avenida Vélez Sarsfield y Boulevard San Juan, frente al shopping del Patio Olmos, en la zona céntrica de la capital provincial, el mandatario afirmó: "Esto no termina acá, tenemos el 27 de octubre y el 24 de noviembre para consolidar esta esperanza".

Acompañado por Pichetto; el presidente del bloque oficialista de Diputados, Mario Negri, y la primera dama, Juliana Awada, el jefe de Gobierno pidió esta noche a su electorado "ser protagonistas" en las elecciones del domingo próximo y llamó a "consolidar el voto" en un eventual balotaje del 24 de noviembre, instancia en la que, dijo, se debe ratificar "la esperanza y la convicción para cambiar la historia de la Argentina para siempre".

Y remarcó que en la votación del domingo "se da vuelta" la derrota por más de 15 puntos que sufrió en las PASO del 11 de agosto frente al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Al respecto, aludió a la fecha del hipotético balotaje, en caso de que Fernández no supere el 45% de los votos: "Esto no termina acá, tenemos el 27 de octubre y el 24 de noviembre para consolidar esta esperanza", sostuvo.

El jefe de Estado agradeció "a todos los argentinos por todo lo que han puesto estas semana. Como han entendido que tenemos que ser todos protagonistas porque esto depende de nosotros y de nadie más".

También señaló que "ustedes crearon esa marcha del sí se puede el 24 de agosto cuando me dijeron que esto era posible", ya que ellos le hicieron ver "que no estaba solo y yo estoy acá para decirles que ustedes no están solos; que estamos juntos".



En el cierre de la campaña, Macri dijo que "estamos para decirles que no nos vamos a quedar callados viendo como nos roban", refiriéndose al kirchnerismo. Y añadió: "Ya demasiadas veces nos aguantamos el dedido, el atril y la soberbia. Basta de esa forma de gobernar".

Según el mandatario, "somos una enorme mayoría que durante años estuvimos en silencio, con miedo. Eso fue nuestro error, y dejamos un espacio vacío que ocuparon ellos, que fueron por todo. También intentaron ir por nuestra libertad".



"Nos despertamos y gritamos que hasta acá llegaron. Nos dimos cuenta que la verdadera fuerza la tenemos nosotros, los que salimos a trabajar todos los días a la mañana para sacar al país adelante", advirtió.



El candidato por Juntos por el Cambio señaló que "queremos votar por la honestidad, por la educación y el trabajo, para enfrenter la mafia y el narcotráfico, para tener una justicia independiente, para decir basta a la impunidad. Claro que si, por todo eso que nos une vamos a votar el domingo".



También se refirió a la situación actual, al manifestar que "llegar hasta aca nos costó más de lo que pensamos, y los problemas que tenemos que enfrentar son mas profundos de lo que creíamos. Pero no nos equivocamos cuando dijimos que el cambio es posble, o cuando dijimos que juntos podemos encarar cualquier desafio".

"Se puede gobernar sin generar odio, se puede dialogar sentados alrededor de una mesa, con empresarios y sindicatos, y demostramos que se puede tener una política social sin clientelismo. Demostramos que se pueden construir obras por todo el país sin corrupción", agregó.

"Ahora viene una etapa de crecimiento, de generación de trabajo, de alivio... Tenemos que saber que vamos a tener que seguir enfrentando desafíos que resolver. No caigamos en espejismos y en promesas de los que nos defraudaron tantos años", indicó el mandatario.

E insistió: "No escuchemos a aquellos que destruyeron el país con el dedito levantado y dicen que ellos saben. Tantos años que gobernaron y nos dejaron un país desturido".

Previamente dio unas palabras Pichetto, quien criticó al Frente de Todos: "No queremos la reforma agraria, no queremos lo que dice (el referente de la CTEP, Juan) Grabois, no querermos que expropien los inmuebles desocupados, no queremos humillar a Córdoba como hizo Cristina Kirchner, que abandonó a Córdoba en momentos difíciles".