"Se viene la rebelión de los mansos"

En el cierre de campaña, la gobernadora bonaerense se diferenció del Frente de Todos y se mostró confiada ante las elecciones del próximo domingo

En el último día antes del comienzo de la veda electoral, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cerró su campaña con un acto en el estadio de Platense y más tarde visitó La Rosca.



Allí Vidal disparó contra el principal espacio opositor, el Frente de Todos, y consideró que mientras "una política equivocada se puede corregir, los valores, lo que uno entiende como democracia tiene que ver con lo que uno es".



"No quedó claro si el Frente de Todos cree que Venezuela es una dictadura o no. O cuál es la reforma de la Constitución que impulsan, o si un periodista tiene que ser investigado por lo que dice", dijo la gobernadora.

Además, se refirió a los conflictos que se viven en varias regiones de América del Sur y consideró necesario "trazar una raya" entre aquellos que están a favor de los sistemas democráticos elegidos entre la gente y los que no.



"Este es un momento complicado en la región. Hoy discutimos el futuro de los próximos cuatro años del país, la provincia y el municipio", sumó.



"Después del 11 de agosto, el que era parte de la mayoría silenciosa empezó a manifestarse. Es la rebelión de los mansos. Que empezó a manifestarse, a salir a la calle y quedó a la vista en los últimos actos", afirmó.



Vidal consideró que el voto en las PASO "expresó agobio de los bonaerenses", y admitió que en su casa "también costaba llegar a fin de mes, porque la crisis no es de ahora".



En ese sentido, remarcó su gestión en materia de salud pública, educación y narcotráfico y destacó: "Que le pregunten a las madres si fue un fracaso la política de narcotráfico de la provincia en estos cuatro años. O que vean si los siete mil narcos que metimos presos son jefes de bandas o 'perejiles'".



Por último, aseguró que si pierde el domingo su vida personal no cambiará: "Buscaré un trabajo y me mudaré, pero todavía podemos hacer el milagro, como en 2015 cuando nadie creía que iba a ganar".