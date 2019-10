Cristina vota en Santa Cruz y regresa esta tarde al búnker K en Buenos Aires en vuelo privado

La candidata a vicepresidenta de la Nación llegó a Río Gallegos anoche y regresará el domingo por la tarde para conocer la definición electoral

Cristina Kirchner, candidata a vicepresidenta de la Nación, llegó a Río Gallegos durante la madrugada del sábado en un vuelo regular de Aerolíneas Argentinas.

Como lo hizo durante las PASO, viajó al sur para votar con la idea de regresar el domingo a Buenos Aires para esperar los resultados electorales junto a Alberto Fernández, quien encabeza la lista del Frente de Todos. Una cena en familia y el recuerdo del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner son parte de su agenda en Santa Cruz previo al domingo electoral.



Más de 245.000 santacruceños están habilitados para ir a las urnas este domingo, donde no sólo elegirán los cargos nacionales, sino que también la renovación de los intendentes en quince municipios. El padrón electoral incluye a Cristina Kirchner quien como candidata a vicepresidenta, votará en la Escuela Provincial 19 cerca del mediodía, según informaron desde el Frente de Todos.



Junto a su cuñada, Alicia Kirchner, la ex mandataria arribó a la capital santacruceña a las dos de la mañana en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. A diferencia de otras oportunidades, decidió hacerlo en clase ejecutiva y apenas el avión aterrizó, fue la primera en descender junto a su secretario y personal de seguridad, para dirigirse a su vivienda en la costanera local.



El sábado preelectoral transcurrió en la tranquilidad que imprime Río Gallegos. Una ciudad colmada de propaganda de campaña pero con prevalencia de la imagen de los candidatos locales donde el kirchnerismo busca recuperar la ciudad.

Casi como una tradición previa a las elecciones, una cena junto a Alicia Kirchner y su familia era lo único previsto para el sábado por la noche para la ex presidenta que emitirá su voto este domingo alrededor del mediodía en una de las escuelas más tradicionales de la capital santacruceña, el colegio Comandante Luis Piedrabuena ubicada sobre la avenida principal, Presidente Néstor Kirchner.



En la ciudad donde todo parece imponerse como un homenaje al ex presidente, este domingo por fuera de la jornada electoral, es feriado provincial por una ley de la legislatura en conmemoración al aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner.

Antes de emitir su voto, según señalaron desde el entorno de la candidata del Frente de Todos, tiene previsto dirigirse al Mausoleo del cementerio local, como cada 27 de octubre. Las tareas de mantenimiento y limpieza se realizaron durante el sábado.



Una vez que Cristina Kirchner pase por el cuarto oscuro donde habrá 47 boletas, varias de ella con su imagen junto a Alberto Fernández pero con diversos sublemas, ya que las elecciones en Santa Cruz se rigen por la Ley de Lemas, la ex mandataria tiene previsto regresar a Buenos Aires para después de las 20 arribar al Centro Cultural "C", donde funcionará el búnker del Frente de Todos, en el barrio porteño de Chacarita.



Al no contar con vuelos regulares durante la tarde del domingo para regresar a la Capital Federal, desde el Frente de Todos informaron a Clarín que Cristina Kirchner regresará en un vuelo privado "costeado por el espacio político del que ella es candidata a vicepresidenta" y señalaron que al igual que durante toda la campaña, "no se eligió una única empresa de vuelos privados, sino que se tuvo en cuenta la mejor cotización".



Durante las PASO donde el espacio político que integra se impuso frente al macrismo con comodidad, la ex presidenta, no regresó a Buenos Aires sino hasta el lunes por la mañana en un vuelo regular de Aerolínea Argentina. En esta oportunidad y esperando resolver las elecciones en primera vuelta, todo está dispuesto para que espere junto a Alberto Fernández los resultados.