Maduro, Evo Morales y Lula da Silva celebran el triunfo de Alberto Fernández en Argentina

Hace un mes, Maduro había calificado de "estúpido" al mandatario electo en respuesta a la mención que realizó sobre los "abusos del Estado" en Caracas

Tras el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de la Argentina, comenzaron a llegar las felicitaciones de los mandatarios y dirigentes políticos de la región.

El mandatario venezolano Nicolás Maduro celebró en un comunicado "la contundente victoria electoral" de Fernández y de "la compañera" Cristina Fernández de Kirchner. Se trata, según el dictador chavista, de "un triunfo que sin duda expresa la esperanza del pueblo argentino".

Poco después, el mandatario felicitó en Twitter "al heroico pueblo argentino" porque "en un ejercicio histórico democrático han derrotado al neoliberalismo del FMI".

¡Felicitaciones al heroico pueblo argentino! En un ejercicio histórico democrático, han derrotado al neoliberalismo del FMI. La contundente victoria de @alferdez y @CFKArgentina abre el horizonte de esperanza hacia un futuro mejor para la Argentina. ¡Un Abrazo Alberto y Cristina! pic.twitter.com/PSqiNhKNXM — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 28 de octubre de 2019

Hace apenas un mes, Maduro había calificado de "estúpido" a Fernández, en respuesta a la mención que realizó el entonces candidato a la presidencia sobre los "abusos del Estado" que existen en Venezuela.

El gobierno de México, a través del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes Zúñiga, fue uno de los primeros en celebrar la victoria del candidato peronista. "Trabajaremos con el Presidente electo desde el primer día a favor de la unidad latinoamericana y en beneficio de nuestros pueblos hermanos", escribió en Twitter el funcionario.

El @GobiernoMX felicita a @alferdez por su triunfo en las elecciones presidenciales de Argentina. Trabajaremos con el Presidente electo desde el primer día a favor de la unidad latinoamericana y en beneficio de nuestros pueblos hermanos. ???????? ???????? — Maximiliano Reyes Zúñiga (@maximilianoreyz) 28 de octubre de 2019

En un comunicado posterior, el gobierno del Andrés Manuel López Obrador expresó además "su beneplácito por la celebración de una ejemplar y pacífica jornada electoral, que refleja la madurez democrática del pueblo de Argentina" y "reiteró su interés de continuar profundizando los vínculos de amistad y de cooperación".

El presidente de Bolivia, Evo Morales, envió sus felicitaciones y "un abrazo revolucionario a nuestros hermanos" Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El mandatario calificó las elecciones argentinas como "una fiesta democrática que revive la esperanza por mejores días en este país". "La Patria Grande saluda su triunfo", escribió en Twitter Morales, quien fue reelecto el pasado domingo para un cuarto mandato en medio de acusaciones de fraude de la oposición.

Felicitaciones y un abrazo revolucionario a nuestros hermanos @alferdez y @CFKArgentina electos como presidente y vicepresidenta de #Argentina con el voto del pueblo en una fiesta democrática que revive la esperanza por mejores días en ese país. La #PatriaGrande saluda su triunfo pic.twitter.com/TmHu7ewS2Q — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 28 de octubre de 2019

El presidente de El Salvador también utilizó Twitter para felicitar a Fernández. "En nombre del pueblo salvadoreño, le deseamos el mejor de los gobiernos y esperamos poder trabajar juntos en pro de nuestras naciones", escribió Nayib Bukele.

¡Felicidades Presidente Electo de Argentina @alferdez!



En nombre del pueblo salvadoreño, le deseamos el mejor de los gobiernos y esperamos poder trabajar juntos en pro de nuestras naciones. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 28 de octubre de 2019

En nombre del pueblo salvadoreño, le deseamos el mejor de los gobiernos y esperamos poder trabajar juntos en pro de nuestras naciones.

Si bien no felicitó expresamente a Alberto Fernández, el ex presidente brasileño Lula da Silva tuiteó la parte del discurso de Fernández en el que el mandatariop electo pidió la libertad del ex mandatario brasileño. Lula cumple una pena de ocho años y diez meses por corrupción y lavado de dinero. Horas antes, al augurarle feliz cumpleaños, Fernández había elogiado a Lula como "un hombre extraordinario que está injustamente preso desde hace un año y medio".

El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Edward Prado, también felicitó a Fernández y lo invitó a trabajar juntos durante la transición hasta su toma de posesión, el 10 de diciembre.

Con el 95,31% de las mesas escrutados, Fernández obtuvo 47,99% de los votos, contra el 40,48% de Macri. De esta manera, este abogado de 60 años que postuló en la fórmula con la ex presidenta Cristina Kirchner (2007-2015) es el próximo presidente del país de 44 millones de habitantes y asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre.

Bajo un clima de tensión en varios países de América Latina, con masivas protestas en Chile, Bolivia y Ecuador, y una crisis en Venezuela, la elección de Argentina es clave en la configuración de fuerzas en la región.