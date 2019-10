Canciller de Brasil, contra Alberto Fernández: "Las fuerzas del mal están celebrando"

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, criticó duramente al presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández y advirtió que "los signos son los peores posibles".

El diplomático que responde a Jair Bolsonaro publicó un duro mensaje en la red social Twitter, en el que afirma: "No hay mucha ilusión de que el Fernández-Kirchnerismo pueda ser diferente del kirchnerismo clásico. Los signos son los peores posibles".

Y advierte: "Parece que se acerca el cierre del comercio, el modelo económico retrógrado y el apoyo a las dictaduras. Las fuerzas del mal están celebrando. Las fuerzas de la democracia lo lamentan por Argentina, el Mercosur y toda América del Sur".

2/As forças do mal estão celebrando. As forças da democracia estão lamentando pela Argentina, pelo Mercosul e por toda a América do Sul. Mas o Brasil continuará inteiramente do lado da liberdade e da integração aberta.