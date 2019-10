Dady Brieva, sobre las elecciones: "Me fui con sabor a poco, Macri hizo una gran elección"

El humorista se lamentó porque el triunfo de Alberto Fernández no fue tan contundente como esperaba. "Los que votaron a Macri votaron por el odio", sostuvo

Si bien el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se impuso en primera vuelta frente al presidente Mauricio Macri, el humorista Dady Brieva dijo que los resultados le dejaron un trago amargo.

El actor, que siempre mostró su apoyo al kirchnerismo, se lamentó con los números del escrutinio ya que no fueron tan contundentes como esperaba. "Tengo la misma sensación de Boca en la Libertadores: ganó pero no entró", dijo Dady.

"Siento que el triunfo tendría que haber sido más contundente. Me fui con sabor a poco, me quedé con hambre. Macri hizo una gran elección: fue la gran sorpresa con el 40%, 2.5 millones de votos, no sé en qué cambió el país", agregó.

El periodista Gustavo Grabia, quien estaba haciéndole la entrevista junto a Ernesto Tenembaum en Radio con vos, lo interrumpió y le dijo: "Pero Dady, ¡el 48 % es un montón!".

Sin embargo, el actor insistió en que para él la ventaja de los Fernández debió haber sido por un porcentaje más alto.

"Los que votaron a Macri votaron por el odio, no por lo económico", sostuvo.

"Para mí se trata de dos manera de ver la vida. A algunos les molesta el dedito, que parece una boludez pero en el fondo no lo es; y otros no le dan importancia. Acá cuando se trate la ley de medios se viene el quilombo", advirtió.

"Son imágenes que se metieron en la gente y quedó como estigmatizado. Quedaron como titulares y en eso se basó mi tía Elvira para votar a Macri, mientras por otro lado paga 100 mangos de palta", reiteró.