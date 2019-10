Dady Brieva se emocionó y lloró cuando habló del kirchnerismo: "Es una bendición"

"Volveremos para ser mejores no va a ser un eslogan, va a ser una necesidad. Va ser un grito de guerra y una bandera", dijo en humorista

A solo dos días de las elecciones del 27 de octubre, y ya en la veda electoral, el humorista Dady Brieva se refirió a un momento que vivió en medio de la crisis económica y no pudo evitar que se le escaparan algunas lágrimas al hablar del kirchnerismo.



Lo que hizo fue relatar un hecho que ocurrió hace unos meses en un teatro de Mina Clavero, en la provincia de Córdoba. En una charla con el periodista Roberto Navarro en El Destape Radio, el actor comentó entre lágrimas: "No me iba muy bien, tenía que llevarla mucho porque cerraban muchos teatros. Y cuando salgo veo una fila entera de gente con la remera azul de Resistiendo con Aguante en primera fila".



"Yo no me voy a olvidar nunca de eso. Fui a saludarlos a todos. Porque fueron momentos, sin quejas, sin reclamos, pero un gran respeto y un gran orgullo por todos esos anónimos", dijo.

Y continúo: "Nosotros salimos en los diarios y todo eso, pero mucha gente hizo lo mismo y mas que nosotros y en silencio, sin retroceder ni un paso".

El integrante de Midachi, quien está abiertamente en contra del actual gobierno, afirmó que el kirchnerismo "volverá para ser mejor".



"Esto es una bendición, el ser lo que somos es una bendición. Yo claudicaré en mil cosas porque soy medio basurero, pero nunca voy a disimular lo que siento. Hay una frase que, según Alberto me corresponde, pero volveremos para ser mejores no va a ser un eslogan, va a ser una necesidad. Va ser un grito de guerra y una bandera", señaló el humorista.



Después, dedicó unas palabras a Cristina Fernández de Kirchner: "Ella aguantó, y no solo aguantó, esta yegua se recicló tanto que ayer en Mar del Plata era una rockstar plantada diciendo cosas desde la panza que parecían pensadas desde hace 250 años. Sin dudas, Cristina es imprescindible, indispensable, ojalá Dios le de la fortaleza. Realmente, si Perón hubiese tenido una hija, hubiese querido que fuera Cristina".