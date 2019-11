Melconian analizó la "herencia" que deja Macri: qué posibilidad tiene Fernández para un plan de estabilización shockeante

El expresidente del Banco Nación coincidió con el presidente electo y aseguró que "hay cero chances de salir del cepo a partir del 10 de diciembre"

El economista Carlos Melconián aseguró este lunes que hay "cero" chances de que Alberto Fernández elimine el cepo al dólar cuando asuma el 10 de diciembre, ya que "no hay ninguna condición objetiva que permita levantarlo".



"La chance es cero, al margen de que por vocación sea un espacio que comulga algo diferente al cambio libre y flotante", sostuvo el ex presidente del Banco Nación en TN.



"El tipo de cambio libre y flotante es un punto de llegada, no de partida. Es una batalla que perdimos, hemos retrocedido al cepo y no hay ninguna condición objetiva que permita levantarlo", dijo.



A su vez, Melconián aseveró que "no hay margen para ensayar un programa de estabilización definitivo y exitoso el 10 de diciembre de 2019".



"De la misma manera que el 10 de diciembre de 2015 el presidente Mauricio Macri enfrentaba todo un conjunto de dificultades, debo decir ahora que la herencia que recibe el nuevo gobierno de ninguna manera permite establecer las condiciones para un programa de estabilización shockeante y exitoso el 10 de diciembre de 2019", señaló.

Y explicó: "Todavía hay déficit fiscal, hay un programa con el Fondo que está colgado, hay un tema de la deuda que Argentina no va a pagar, hay un cepo, hay reservas insuficientes, y todavía no tenés completado el cambio de precios relativos tarifarios".



"El derrame internacional que se genera para los países emergentes tampoco es el adecuado. No vamos a ir a eso. Poné a Superman, a Batman y a quien quieras, y Argentina está con chances objetivas muy bajas de hacer lo que hay que hacer".



"Hay que pensar cómo pueden ir restableciendo algunas variables, con todas las restricciones que te mencioné, para en algún momento tener las condiciones iniciales para hacer algo serio y drástico, no en el sentido shockeador, sino que sea un cambio de régimen", concluyó.