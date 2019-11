Maduro dijo que quiere encontrarse con Alberto Fernández "cuánto antes" y lanzó críticas contra Macri

El venezolano afirmó que avanzará en los pagos para concluir la fabricación de buques en Astilleros Río Santiago. También dio un guiño a Kicillof

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió en Cuba con dirigentes de la CTA Autónoma en el marco del "Encuentro Anti imperialista" que tuvo lugar en Cuba. Allí, afirmó que quiere reunirse con el presidente electo Alberto Fernández "cuanto antes". Además, volvió a apuntar al mandatario saliente Mauricio Macri y remarcó: "Nos odia y nos tiene miedo".

En ese marco, Maduro aseguró que está dispuesto a financiar la terminación de los buques Eva Perón y Juana Azurduy que están en el Astillero Naval Río Santiago, según señaló la central trabajadora.

El titular de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, afirmó: "Mantuvimos un sustancial intercambio con Maduro sobre la nueva etapa de integración que se abre luego de las elecciones que pusieron fin al gobierno neoliberal y entreguista de Mauricio Macri y lo invitamos a visitar nuestra organización".

Aunque no trascendieron mayores detalles, sí se conoció que el venezolano elogió a Cristina Kirchner y manifestó su intención de reunirse "cuanto antes" con Alberto Fernández.

El grupo de la CTA junto a Nicolás Maduro.

Te puede interesar Melconian analizó la "herencia" que deja Macri: qué posibilidad tiene Fernández para un plan de estabilización shockeante

En momentos en que el presidente de Venezuela es cuestionado en el mundo por la crisis institucional en su país, la central obrera destacó el gesto que tuvo con la terminación de los buques, algo que fue confirmado por Maduro en su discurso oficial en el evento, al "responder públicamente la carta que le acercó la delegación argentina" sobre el Astillero Río Santiago.

"El comandante Hugo Chávez firmó con la compañera Cristina Kirchner, cuando era presidenta, la conclusión de estos barcos grandes en los Astilleros Río Santiago. Con la llegada de Macri, con su odio y su ideologización de las relaciones internacionales, que nos odia y nos tiene miedo a la vez, paró todo, lo saboteó", expresó Maduro en el encuentro que tuvo lugar entre el 1 y el 3 de noviembre en La Habana.

Y agregó: "Hay un barco, el buque Eva Perón, que está al 98 por ciento de avance de la construcción y un segundo barco que lleva el nombre de Juana Azurduy. Yo no estaba informado de la situación de estos dos barcos. Hay un nuevo gobernador en la provincia de Buenos Aires (por Axel Kiciliof), yo les digo Venezuela tiene los recursos y está lista para invertir y terminar estos dos buques en los Astilleros Río Santiago apenas se den las condiciones".

La postura de Fernández hacia Venezuela

Este lunes, El diputado nacional Felipe Solá, quien suena como posible Canciller de Alberto Fernández, afirmó que el próximo gobierno no va a cambiar su posición política sobre lo que considera mejor para la región -incluida Venezuela- sólo por la negociación de la deuda con los Estados Unidos.

Te puede interesar Video: las caras de Vidal y Larreta que muestran el malestar con Macri en Cambiemos

Solá, quien pronto podría ser designado ministro de Relaciones Exteriores, afirmó que la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con los acreedores privado será llevada adelante sin ningún tipo de "canje" político con el gobierno de Donald Trump.

Así respondió al ser consultado sobre la posibilidad de que la gestión Trump pueda exigir que Fernández se sume al Grupo de Lima para cuestionar y pedirle que renuncie a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

"Nosotros no vamos a modificar nuestra visión sobre temas, como por ejemplo el caso de Venezuela, de forma ostensible por el tema de la deuda. Pensamos que hay mucha gente que está cambiando. No se puede estar permanentemente en una actitud que no produce resultados", dijo.

De esa manera Solá cuestionó al Grupo de Lima y su plan de medidas y exigencias para con Maduro que hasta el momento no ha logrado ningún tipo de avances en materia de política interna en el país caribeño.

"Hay declaraciones del canciller chileno (Teodoro Ribera), que reflexionó, que critica a Venezuela y al final dice que en Venezuela tiene que haber elecciones de forma concertada y negociada, con todo el control internacional que sea necesario, pero sin proscribir a nadie", dijo.

Te puede interesar "Pollo" Sobrero contra todos: insultó a Macri y dijo que Alberto Fernández ya lo desilusionó

"Actos autoritarios"

Antes de las elecciones PASO, Alberto Fernández había anticipado su pensamiento acerca de la realidad venezolana. A fines de julio sostuvo que en Venezuela "hay un gobierno elegido por el pueblo que ha cometido una serie de actos autoritarios", pero la "solución no es ir corriendo detrás" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que "los marines invadan" ese país.

"Hay un gobierno autoritario. En su origen no parece ser una dictadura, sino un gobierno elegido por el pueblo que está claro que ha cometido una serie de actos autoritarios, muchas veces de persecución a los opositores, y que en su gestión ha generado un conflicto enorme", analizó Fernández sobre la administración de Nicolás Maduro.

Tras aclarar que "podemos estar de acuerdo en que hay arbitrariedades, procesos ilegales y ejecuciones" en el país caribeño, Fernández dijo que no está "muy seguro" respecto de "cuál es la solución", pero aclaró que "no es ir corriendo detrás de Trump para que los marines invadan Venezuela, sino restablecer un diálogo para que, cuanto antes, recupere la convivencia democrática y la plena institucionalidad".

"Prefiero seguir la lógica de Uruguay y México", añadió en declaraciones al canal La Nación+ sobre la postura de esos países, que evitan impugnar la situación venezolana.