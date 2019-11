Julio De Vido: "No puede haber un gobierno peronista con peronistas presos"

El exministro de Planificación del kirchnerismo sugirió además que hay que pesificar los costos de los sectores energético y alimentario, sin bajar

El exministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, definió su situación legal como la de un preso político, y mandó un mensaje al futuro gobierno de Alberto Fernández: "No puede haber un gobierno peronista con peronistas presos".



En una entrevista con el periodista Santiago Cúneo, De Vido indicó que tanto él como otros ex funcionarios y empresarios ligados al gobierno anterior son víctimas de "una persecución feróz".

"Han tratado de quebrarlos a través de unos sinvergüenzas que fungieron de arrepentidos y después salieron corriendo a un escribano porque tenían miedo de ir presos", aseguró. "Acá no tenemos miedo. Estamos dispuestos a aguantar lo que sea necesario, pero no vamos a ceder en nuestras convicciones y en decir que hemos sido perseguidos. Las causas han sido instruídas con una falta de criterio procesal absoluto, propio de una dictadura", expresó.



En otro pasaje de la entrevista, el ex ministro se refirió al escenario económico con el que se enfrentará el próximo Gobierno al asumir, y aseguró que "hay que encararlo con políticas activas". Entre ellas destacó la necesidad de pesificar los costos de los sectores energético y alimentario.

"No corresponde que los argentinos paguen el gas que consumen en dólares porque no ganan en dólares. Debe rescindirse el contrato de cualquier empresa que baje la calidad de su servicio ante un proceso de pesificación de la energía", indicó sobre el asunto en declaraciones relevadas por Infobae.



Y continuó: "No hay manera de resolver el problema económico, mejorar los niveles de ocupación y resolver las necesidades de la gente si no se pone el costo de la economía en pesos". De Vido aseguró que este objetivo es pasible de ser logrado dado que "los costos dolarizados no llegan al 15 por ciento".



En tanto, respecto del sector alimenticio, expresó: "También hay que buscar una desdolarización. Hay que ir a la mesa de los argentinos. Más allá del plan contra el hambre".

Además advirtió que la brecha entre la cotización oficial del dólar y la del "contado con liqui" -el cociente entre los precios en pesos de acciones y bonos argentinos y sus valuaciones en dólares- puede generar desabastecimiento de productos: "Hay que estar pendiente y atento porque no le veo buenas intenciones al gato, como él se definió", concluyó.