Hebe de Bonafini exigió "darles documentos a todos los compañeros indocumentados de los países limítrofes"

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, señaló que no pueden recibir asistencia social por la falta de papeles

Mediante un nuevo discurso en la Plaza de Mayo, y mientras abogaba por ayudar a los más pobres, Hebe de Bonafini consideró que el nuevo gobierno debería "darles documentos a todos los compañeros indocumentados de los países limítrofes".



"A veces los niños no comen, no porque el Gobierno no les da una tarjeta. Es que no tienen tarjeta porque no tienen documentos. Hay miles y miles de compañeros que no tienen documentos, es una cosa que hay que rever", señaló la dirigente, tras la habitual ronda de los jueves.



En esa línea, puso como ejemplo el caso de un maestro del Chaco, que "vino hace cuatro años con 365 niños sin documentos" y que a partir de una conversación "con la gente que hace los documentos", les facilitaron los papeles a todos.



"Nos dijeron qué teníamos que hacer y la verdad que se fueron todos (para Chaco) con documentos y con la posibilidad de que sus padres tengan documentos también", añadió Hebe de Bonafini.



En medio de alocución, cargó contra los electores del mandatario saliente: "Ganamos, en las urnas. Quiere decir que tenemos más votos que ellos, pero no tenemos que olvidar que esos votos son los mismos que trajeron las botas. Son los mismos que trajeron a los milicos para matar. Son los mismos que se callaron cuando mataban a nuestros hijos, a nuestras madres. Son los mismos del silencio, a pesar del horror. Ese 30 o 37 por ciento es como un cáncer permanente del país, que te quiere comer las entrañas".