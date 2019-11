Fernández celebró el fallo por el que Lula podría quedar libre y lo comparó con casos de corupción K

"Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina", escribió el presidente electo en redes sociales. Su apoyo a Lula ya generó tensión con Bolsonaro

El presidente electo, Alberto Fernández, celebró la decisión judicial de Brasil que deja al exmandatario Luiz Inácio Lula Da Silva en las puertas de recuperar la libertad y, sin nombrarlos, comparó la situación con los detenidos con prisión preventiva por causas de corrupción durante el kirchnerismo.

"El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido que las condenas a prisión solo son ejecutables una vez que hayan quedado firmes", expresó en su cuenta en Twitter.

Pero Fernández no se quedó solo en la celebrar la posibilidad de que Lula quede libre, si no que expuso que lo que determinó el Supremo Tribunal Federal de Brasil quiere que suceda en Argentina, lo que provocaría que varios ex funcionarios del kirchnerismo hoy detenidos puedan quedar libres.

"Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años. ¡Valió la pena la demanda de tantos! #LulaLivreAmanhã!", cerró Alberto Fernández en su mensaje en las redes.

El hashtag (amanhã significa mañana en portugués) hace referencia al hecho que la defensa del ex jefe de Estado brasileño anticipó que pedirán su liberación inmediata este viernes.

"Una vez que conversemos con Lula este viernes, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su liberación inmediata, con base al resultado de ese juicio del Supremo Tribunal Federal (STF)", informó el bufé Teixeira Martins en un comunicado.

Alberto Fernández se había expresado a favor de la liberación de Lula en numerosas ocasiones, y especialmente durante los últimos días, en distintas declaraciones públicas hechas en el marco su gira por México.



"Tal vez esté preso porque consiguió que más de la mitad de los brasileños sean parte de la clase media. Tal vez eso es lo que no le perdonaron a Lula. Eso pasó en todo el continente. Pasó en Argentina, en Ecuador y en Bolivia. Lo que no le perdonan a Evo Morales es que cambió la estructura productiva de Bolivia", expresó el pasado martes durante un evento que encabezó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La postura de Fernández no estuvo circunscripta a hacer declaraciones. Poco después de ser ungido como candidato presidencial -en julio de este año- viajó al estado brasileño de Curitiba para reunirse cara a cara con Lula en la Superintendencia de la Policía Federal de ese país.

Allí, y en compañía del ex canciller Celso Amorim, aseguró que tuvieron "una conversación muy animada" durante la cual abordaron la coyuntura política y económica de ambos países. Además, Fernández aseguró que el proceso estaba plagado de irregularidades y lo definió como "una mácula muy fuerte al Estado de Derecho".

Por qué Lula podría quedar libre en Brasil

La Corte Suprema de Brasil resolvió el jueves por seis votos contra cinco, que la prisión de un condenado en segunda instancia es inconstitucional, fallando en contrario de una jurisprudencia de 2016 y dejando así la puerta abierta para la liberación del ex presidente Lula Da Silva.

La decisión, que llegó tras un complejo juicio, se contrapone con lo establecido en 2016, que determinaba que un condenado en segunda instancia ya podía ser encarcelado, aún cuando hubieran apelaciones a tribunales superiores.

Ahora la Corte resolvió que una pena de prisión sólo podrá ejecutarse cuando acabe todo el proceso de apelaciones y en el caso de Lula, que está condenado a ocho años, tiene pendiente la apelación presentada ante la misma Corte Suprema.

La votación había quedado empatada 5 a 5, con lo cual la responsabilidad del desempate recayó en el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli, que se decidió por lo que finalmente se resolvió.

Lo que viene a continuación es el examen de 4.895 casos, entre los cuales hay 38 condenados de la investigación Lava Jato, que descubrió una trama de corrupción en Petrobras.