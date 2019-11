El gobernador de Jujuy cruzó a Grabois por la crisis boliviana: "Sos un pelotudo importante"

El gobernador de Jujuy cruzó al dirigente social cercano al Frente de Todos, quien habló de una supuesta colaboración argentina en la crisis de Bolivia

La destitución de Evo Morales en Bolivia elevó las tensiones entre el oficialismo y la oposición en la Argentina.

Uno de los episodios más llamativos, por su elevado tono, se dio entre el dirigente piquetero Juan Grabois y el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales.

Este lunes, Grabois condenó la postura oficial del Gobierno argentino, que rechazó que en Bolivia haya existido un golpe de Estado pese a que las fuerzas armadas del vecino pidieron la renuncia a Evo Morales.

El dirigente social cercano al Frente de Todos también dejó entrever que Mauricio Macri tuvo que ver y que habría brindado apoyo logístico al Comité Pro Santa Cruz, de donde surgió Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de las protestas en Bolivia.

"Nuestro país, en septiembre, con las excusas de los incendios... justo cuando llegaba Ivanka Trump mandó brigadistas, militares, dinero, a Santa Cruz de la Sierra. Ella volvía de Santa Cruz de la Sierra, después de haber llevado una cantidad importante de material, unas cajas muy grandes, en aviones hércules de la Fuerza Aérea argentina y muchos brigadistas con la excusa de combatir incendios forestales", afirmó Grabois.

La posición del Embajador Normando Alvarez parece confirmar complicidad del gobierno argentino con el golpe de estado. Gerardo Morales, Ivanka Trump, Ruben Costa, Fuerza Área, "ayuda humanitaria", paracaidistas: olor a gas y litio. pic.twitter.com/BBREnoYaER — Juan Grabois (@JuanGrabois) 11 de noviembre de 2019

"Tengo la sospecha, no pruebas, de que por lo menos ha habido un apoyo logístico por parte de Gerardo Morales y eso me resulta raro que haya sido sin la venia de Macri. Es bastante evidente y se tendrá que investigar cuál fue el nivel de este apoyo, cuánta injerencia hubo en el asunto boliviano. Pero sí, creo eso y creo que la posición que tiene ahora el Gobierno, de alguna manera ratifica o legitima una situación que me parece que no se puede calificar de otra manera", agregó Grabois.

Atento a los dichos del dirigente social, Morales salió a contestarle mediante su cuenta de Twitter y lo castigó con un exabrupto: "Juan Grabois en verdad sos un pelotudo importante", sentenció.

. @JuanGrabois en verdad sos un pelotudo importante. Dejá de volar por la estratósfera, de incentivar la violencia y dejá de manejar a los pobres como clientes.



Niego totalmente tus inventos. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) 11 de noviembre de 2019

"Dejá de volar por la estratósfera, de incentivar la violencia y dejá de manejar a los pobres como clientes", para cerrar: "Niego totalmente tus inventos", añadió.

A pesar de las asperezas, Grabois y Gerardo Morales coinciden en que lo ocurrido en Bolivia fue un golpe de Estado. De esta manera, el gobernador radical se diferencia claramente de la postura de Mauricio Macri.