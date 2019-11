Alberto Fernández dijo que "ojalá" Máximo Kirchner sea el futuro presidente

El presidente electo, Alberto Fernández, elogió al diputado nacional Máximo Kirchner: "No es el vago de la Playstation que decían que era"

Alberto Fernández elogió a Máximo Kirchner y deseó que "ojalá" sea el futuro presidente de la Argentina. "No es el vago de la Playstation que decían que era", opinó el presidente electo, que además criticó a Nicolás Dujovne y Mauricio Macri.



El ex jefe de gabinete incluyó al diputado nacional en su lista de personas más cercanas en la transición hacia el 10 de diciembre.



"Wado (De Pedro), Matías (Kulfas), Santiago (Cafiero), Cecilia (Todesca), Vilma (Ibarra) es importante en la parte legal. Con Máximo hablo mucho, con los gobernadores hablo mucho", enumeró el ganador en primera vuelta.



Al repasar las virtudes de Máximo, recordó: "Siempre dije, incluso en los años en que estuve distanciado de Cristina, que es un chico maravilloso. No era lo que contaban, no era el vago de la Playstation. Es un chico muy criterioso, muy razonable, es un chico moderado. Tengo la mejor opinión de él".



Y concluyó: "Tiene que evolucionar más en política, pero por qué no podría ser presidente".



​En otro tramo de la entrevista en Canal 9, brindó detalles del plan en el que trabaja para combatir el hambre.

"Le hemos pedido ayuda a Juan Carr, a Marcelo Tinelli, a Facundo Manes, a muchos empresarios de IDEA y de la UIA, le pedimos ayuda a los sindicatos, a la Iglesia", comentó.



"El plan contra el hambre no es de Alberto Fernández, no me interesa ser el titular de ese plan. Debe ser el plan de los argentinos, debe ser una epopeya de todos los argentinos terminar con el hambre".



"Con nosotros volvió la política. Toda nuestra vida hicimos política. No somos el resultado del marketing o de un asesor de imagen. No sé si a la gente le gusta lo que soy, pero lo que ven es lo que soy", expresó.



"Todos los argentinos la tenemos difícil, pero somos argentinos y nos vamos a recuperar. Nos pasaron cosas terribles y siempre nos levantamos. Lo ideal sería no volver a tropezar. Ojalá esta haya sido la última vez que tropezamos".



"En la calle, lo que más me piden es que vuelvan a tener trabajo, que sus empresas vuelvan a funcionar. Los pobres piden trabajo", contó.



Respecto a Nicolás Dujovne, Ferbández dijo: "Era un buen comentarista a la medianoche con un vaso de whisky en un programa de televisión. Fue una tragedia para la Argentina".