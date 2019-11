Hebe de Bonafini, contra los votantes de Macri: "Ese 32% es una raza muy hija de p…"

La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo utilizó duros términos para referirse a los que votaron a Juntos por el Cambio en octubre

La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, tuvo un exabrupto contra los votantes de Mauricio Macri, sobre quienes dijo que se trataba de "una raza muy hija de puta".

Al referirse a los resultados electorales de octubre, Bonafini dijo que la fórmula que apoyó para las elecciones ganó, aún queda una parte de la población que polariza ese triunfo. "Estoy contenta pero pará la mano: ganamos las elecciones pero ese es 30% o 32% sigue estando, ni se murieron ni se van del país y es una raza muy hija de puta", sentenció.



La titular de la entidad también habló sobre el presidente electo, Alberto Fernández, sobre quien aseguró que "lo veo muy bien. Mucho mejor de cómo pensabamos", ejemplificando con la actitud que tomó frente a los dichos del mandatario Donald Trump respecto a lo sucedido en Bolivia: "Es difícil parársele así a los yanquis", argumentó.

"Me sorprende no porque no pensara que lo podía hacer, sino porque no lo conocía tan aguerrido. Lo veía más cauto. Está más cerca de la gente", señaló. Sin embargo, advirtió que "hay que ver cuando asuma qué va a pasar".

Sobre la situación conflictiva que está pasando en varios países de la región, dijo: "Estamos desamparados. Lula está en una libertad condicional (por el caso de Brasil). Yo conozco bastante a los bolivianos y esto no va a quedar así. Los campesinos son muy fuertes. Tienen una marcha preparada. Algo se va a modificar. No sé cómo se les ocurrió llamar a la OEA. Es como llamar al zorro para que te cuide las gallinas. Es un organismo de los yanquis. Evo no dejó un McDonald's, nada de ellos".

Y se mostró partidaria de que se hubiese ido: "No sirve para nada quedarse. Y de eso Evo sabe mucho. Temí mucho que lo maten. Uno sirve si está vivo. Mirá Correa. Vuelve, hace cosas, tiene una radio. Se que Evo le va a seguir sirviendo al pueblo".