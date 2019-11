Ley de Góndolas: qué establece el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados

Se trató de la última sesión del año en la cámara baja. El proyecto de ley genera disgusto en el sector supermercadista, pero tiene consenso político

La Cámara de Diputados aprobó en la noche de este miércoles el proyecto de Ley de Góndolas, que obliga a visibilizar una oferta variada de productos en los supermercados para evitar prácticas monopólicas y fomentar la competencia entre las empresas.

La discusión comenzó al concluir la sanción en particular del proyecto de ley de alquileres, que introdujo modificaciones en la actualización de los convenios de alquiler y extiende de dos a tres años esos contratos.

La sesión fue convocada por Cambiemos pero el temario fue consensuado con el kirchnerismo y otros bloques opositores.

Puntos clave de la Ley de Góndolas

- La iniciativa establece que los productos de una misma marca no podrán acaparar toda la góndola del supermercado. La discusión entre Cambiemos y la oposición estaba en si se ponía o no un límite.



El dictamen de la mayoría corresponde al kirchnerismo y el Frente Renovador, y establece que será del 30 por ciento el límite que tendrán los supermercados para poner productos de una misma firma en la góndola.



Mientras que el despacho promovido por Cambiemos decía que una sola empresa no podría acaparar toda la góndola, sin señalar el porcentaje, pero sí con al menos tres proveedores diferentes.

- Además prevé que se deberá garantizar un 25% de la góndola para la producción de Pequeñas y Medianas Empresas (PyME).

- También se les debe garantizar el 25% del espacio en islas de exhibición y los espacios cercanos a la línea de cajas registradoras.



- Entre los cambios que se estudiaban figuraba el plazo para la confección del listado de productos en góndola alcanzados por la ley por parte de la autoridad de aplicación. Es decir, por el Estado. Negociaban alargar el plazo de 30 a 90 días por el cambio de gobierno.

Alarma por el intervencionismo

En el sector de alimentos, la mayoría rechaza la medida. Y una vez convertida en ley, es probable que los supermercados den batalla en los tribunales, con argumentos legales en contra de una norma que, dicen, permite un "fuerte intervencionismo" del Estado en un negocio que no está concentrado y que tampoco sufre de falta de competencia ni de una importante variedad de productos como para que haya en necesidad de tener que regularlo.



El argumento legal se basa en la capacidad efectiva que tiene el Estado sobre regular lugares en gondola, que hace a la actividad privada y no a un uso público. También se hace referencia a una competencia deselal ya que la Ley de Góndolas sería aplicable nada más que para las cadenas. Es decir, para una parte del negocio total de retail, mientras que para el resto no habría una regulación similar, evitando así costos agregados que generaría esta nueva norma para los grandes supermercados.



Hasta ahora, los equipos técnicos de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) vienen trabajando en la elaboración de informes que detallan los problemas que para el sector traería la norma.



Y es por eso que también los departamentos judiciales de los hipermercados comenzaron a armar las diferentes estrategias legales que pondrán en marcha si la iniciativa parlamentaria comienza a ser aplicada.



Las ideas "fuerza" que adoptaron desde el Frente de Todos para apoyar la sanción de la ley se basa en sostener que en el país existen dos grandes empresas alimenticias que monopolizan el 70% de las góndolas, aunque la realidad diga otra cosa si se tiene en cuenta los nombres de los peso pesados nacionales y extranjeros que compiten en el sector como Molinos Río de la Plata; Arcor; Mondelez; Coca-Cola; Pepsico; Unilever; y Procter, entre otras.



Y que, por ese motivo, es necesario limitar la exhibición de sus productos a no más del 30% de una góndola y permitir que las pymes puedan disponer de un 25% a 30% de esos espacios, junto con la agricultura familiar, campesina o indígena con otro con otro 5%.



Un debate que se da con los precios en el centro de la escena política a raíz del impacto de la alta inflación que acumula el país y que golpea fuertemente a toda la sociedad (y en especial a los sectores más vulnerables).



Pero que, según los empresarios, no se resuelve con nuevas regulaciones o marcos legales que limiten la competencia en un sector que actualmente ofrece 270.000 puntos de venta de los cuales solo 80.000 son aportados por los supermercados y sus sucursales.

Apoyo del dueño de Maxiconsumo a la ley de Góndolas

Por su parte, el propietario de la cadena Maxiconsumo, Victor Fera, consideró este miércoles que el proyecto de ley de Góndolas es "lo mejor que le va a pasar al país" porque "va a regular el mercado", de modo que "el diputado que vote en contra está traicionando a los argentinos, a la gente que le dio el poder: está traicionando a la patria".

Fera hizo estas declaraciones consultado por FM La Patriada, en donde aseveró que "es la ley que más puede ayudar a la gente, va a haber competencia y eso hará que los precios bajen un 30% automáticamente".

"Es la única ley que se hizo pensando en la gente: si tenemos la oportunidad y el oficialismo no vota en contra, como lo ha hecho siempre, creo que podemos tener la ley que más beneficios le va a dar a la gente en Argentina durante muchos años", aseveró.

El empresario pyme aseveró que "cualquiera que tenga una ha sufrido todo esto (la competencia desleal), nada más que no se animaban a denunciarlo, imagínensé el lobby que hay que no se pudo tratar hasta el día de hoy, que Alberto (Fernández) pidió tratarla".

Fera explicó que, de aprobarse la ley, "no se va a poder tener menos de cinco empresas en la góndola, y ninguna va a tener más del 30% de la góndola, y esto genera una reducción de los precios del 30%".

Ahora "vamos a tener precios fijos para todo el mundo, vamos a tener claridad del mercado y va a beneficiar a las pymes con mejores condiciones para el pago", explicó el empresario.

"Confío en que el nuevo gobierno va a trabajar para la población, las Pymes y también las multinacionales, pero para todos iguales", finalizó Fera.