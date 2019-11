Las repercusiones políticas tras la denuncia de violación al ex gobernador José Alperovich

Desde la Secretaría de la mujer y el Congreso de la Nación se llavaron a cabo acciones para dar apoyo a la denunciante, que es sobrina del actual senador

Tras la denuncia de violación que realizó la sobrina del ex gobernador y actual senador José Alperovich realizó en su contra, el ambiente político nacional se conmovió.

En este marco, se escucharon distintas voces desde organismos de defensa de la mujer y parlamentarios. A continuación, el detalle.

- Apoyo de Michetti a la joven denunciante

Entre la batería de mensajes que recibió la sobrina del senador Alperovich luego de que lo denunciara por abuso sexual, llegó uno desde el Congreso. Voceros de Presidencia de la Nación confirmaron que la vicepresidenta, Gabriela Michetti, le envió mensajes a un familiar de la denunciante.

Trascendió que se puso a disposición de la denunciante y pidió que la llamara, si lo requería. Habría aclarado que el saludo era desde un punto humanitario, y que también lo hacía como autoridad del Senado, donde está nombrada la sobrina del senador. Le habría adelantado la puesta en marcha del protocolo de violencia machista, indida La Gaceta.

- Secretaría de la mujer: "se debe proteger las identidades"

La titular de la Secretaría de Estado de la Mujer de la Provincia, María del Carmen Carrillo, consideró que el senador nacional, José Alperovich, no debió haber dado a conocer el nombre de la joven que planteó la denuncia de abuso sexual en su contra. Además, la funcionaria manifestó su expectativa de que el Poder Judicial lleve a cabo una "investigación objetiva".

La ex diputada nacional por Tucumán manifestó que, desde la repartición a su cargo, promueven "la no revictimización de las mujeres que denuncian". "Se debe proteger las identidades, ya sea en medios de comunicación, redes sociales y, sobre todo, a nivel judicial", indicó. Y bregó por "una investigación objetiva, con perspectiva de género, teniendo en cuenta las asimetrías de poder".

La funcionaria indicó a La Gaceta que la repartición a su cargo no efectuó actuaciones, dado que "están realizadas todas las presentaciones en los lugares que correspondían". La denunciante, sobrina segunda y ex asesora política del senador nacional, efectuó los planteos en la Justicia de Tucumán y en la de Ciudad de Buenos Aires, jurisdicciones en las que, según relató, se produjeron los ataques. Carrillo indicó que a nivel local las víctimas pueden recurrir a distintos organismos, tanto judiciales como del Poder Ejecutivo. "Nuestra Secretaría ofrece asesoramiento y contención para todas las víctimas de situaciones de violencia", indicó.

El teléfono de la guardia de la repartición, que funciona en la Casa de Gobierno, es 455-7236. "Trabajamos fuerte para empoderarlas, para que internalicen que ‘no es no’, y que no hay que callar. Tucumán cuenta con muchos lugares para hacer denuncias y acompañamiento a víctimas de violencias. Seguiremos profundizando nuestro trabajo de construcción de igualdad de derechos, en trabajar en las nuevas masculinidades, en estrategias para disminuir estas culturas machistas", sostuvo la funcionaria.

- Que Alperovich pida licencia y se someta a la Justicia

La diputada nacional Victoria Donda Pérez, del partido Somos (integra ese espacio desde que se separó de Libres del Sur), se refirió a través de las redes sociales sobre la denuncia por abuso sexual contra el senador José Alperovich, formulada por una de sus sobrinas, quien se había desempeñado como su asesora por casi dos años.

"Algunas periodistas me preguntaron sobre la denuncia de la sobrina de Alperovich. Digo acá lo que me parece: el Senador debe tomarse licencia hasta que la Justicia determine su responsabilidad", consideró la ex kirchnerista, quien ahora retornó al peronismo dentro del espacio Frente de Todos. Acompañó su consideración con la leyenda "Siempre con las pibas", en las redes sociales.

- Protocolo en el Senado: Pinedo firmó un decreto

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, ordenó poner en marcha el "Protocolo para la prevención e intervención en situaciones de violencia laboral con perspectiva de género" del Congreso para proteger y asistir a la sobrina del senador José Alperovich, quien se desempeña en el despacho de Beatriz Mirkin, compañera de bancada del ex gobernador, señala La Gaceta.

La resolución fue emitida el viernes por la Presidencia del Senado, y ordena "dejar sin efecto la asignación de tareas vigente" de la denunciante y afectarla a la "secretaría Parlamentaria". El decreto instruye a la Dirección de Recursos Humanos para que notifique a la denunciante sobre esto y le brinde "asesoramiento integral, asistencia jurídica, y psicológica a través del Comité de Seguimiento de Violencia Laboral de Género".

Banca de la mujer: comunicado en apoyo de la denunciante de la senadora peronista Durango

La Comisión de la Banca de la Mujer, presidida por la peronista Norma Durango (La Pampa), se había expresado horas después de que ingresara la denuncia. "La Comisión Banca de la Mujer reitera su permanente postura ante situaciones que vulneran la integridad de las mujeres y avasallan nuestros derechos. Una vez más nos ponemos de pie para hacer oír nuestra voz. Nos solidarizamos con las mujeres que han sido abusadas o acosadas, dentro y fuera de éste Senado. Nosotras nos revelamos contra la violencia sexual y la muerte de miles de mujeres y niñas. Asistimos conmovidas al relato de todas aquellas mujeres que están hablando de sus vidas, de sus dolores, de años de opresión en primera persona, poniéndole el cuerpo y palabra en todos los ámbitos, a relaciones de poder donde la supremacía del varón marca y somete; denigra y cosifica; vulnera y ultraja. Ya no nos callamos más, gritamos todas, y las historias se multiplican. Argumentos descarnados que sacan a la luz con coraje y enorme valentía, toda la dureza de lo vivido, prueba irrefutable de una humillación a la mujer que estaba naturalizada. Decimos ‘¿hasta cuándo’?", expresó Durango en un comunicado.

Consultada por La Gaceta, explicó que no realizaría nuevas declaraciones hasta mañana, cuando puedan conocer más detalles de la denuncia contra Alperovich. "Interpelamos a los varones para que reflexionen sobre sus actitudes y masculinidades. Deben revisar sus masculinidades y sobre todo hacerse cargo, entendiendo de una vez y para siempre que hay una era que se terminó, una forma inadmisible, intolerable de tratarnos que antes era individual y hoy es colectiva, que antes era personal y hoy es política. Pedimos una Justicia que investigue y juzgue con celeridad la gravedad de estos hechos. Apelamos a que los medios de comunicación asuman el compromiso de realizar abordajes que sean serios y respetuosos de las mujeres en situación de violencia. Asumimos el imperioso compromiso de trabajar para terminar con este flagelo que golpea a nuestra sociedad; por eso exigimos, y una vez más gritamos: no es no", finalizó.