Sospechas de funcionarios del INADI que habrían usado fondos públicos para fiscalizar elecciones en Mendoza

Un grupo de funcionarios del organismo viajaron a Mendoza cuando se realizaron las elecciones para realizar un taller que no existió

En los últimos meses ocurrieron acontecimientos llamativos en el INADI. Ahora se supo que un grupo de funcionarios habría utilizado fondos públicos para participar de actos políticos partidarios durante las elecciones en Mendoza.

Aunque ciertas irregularidades con el manejo de la caja chica parecen haber sido una constante durante los últimos años en el organismo, resultó sugestivo lo que sucedió hace un par de meses, cuando un grupo de funcionarios viajó durante un fin de semana de septiembre para realizar "actividades de concientización y sensibilización" en Mendoza.

El fin de semana de septiembre en el que se realizó la misión que, de acuerdo a los informes a los que tuvo acceso iProfesional, se extendió entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre de 2019, coincidió con las elecciones para gobernador que se realizaron en esa provincia.

Los funcionarios del INADI a cargo de esa actividad dieron cuenta de los gastos que demandaría esa tarea. En el expediente 2019-84401123, solicitado por Micaela Saban Orsini, coordinadora de proyectos y programas contra la discriminación del INADI, figuran los gastos por viáticos diarios, el total y el monto correspondiente al pasaje aéreo.

En el mismo trámite dieron cuenta de sus gastos Gonzalo Condis, de la dirección de promoción y prácticas contra la discriminación, y Sabrina Bertolotti, coordinadora de delegaciones.

Hasta aquí, las cosas sin mayores inconvenientes. Inclusive, ese viaje se extendió dos días más de lo previsto debido a un paro sorpresivo de Aerolíneas que se produjo el lunes 30 de septiembre, cuando los funcionarios que participaron de la misión debían volver. Esa ampliación fue debidamente documentada.

La controversia aparece cuando en las redes sociales los funcionarios del INADI que llegaron hasta Mendoza publicaron fotos que refieren más a cuestiones políticas que a tareas laborales, que deberían haberse financiado con fondos partidarios y no con fondos públicos.

En las redes se ven fotos de momentos de recreación que siempre ocurren cuando se realizan viajes de trabajo pero también una alusión directa a una actividad política, de campaña. "Hoy acompañamos a @rody.suarez en las elecciones en Mendoza" publicó Micaela Saban en Instagram, con el hashtag Sí se puede (#Sisepuede).

Entonces, vuelve la pregunta ¿el viaje a Mendoza que hicieron los tres funcionarios fue para efectuar tareas de sensibilización y concientización, un taller de género, o esa fue la excusa para ejercer una actividad partidaria? El límite parece finito.

Según pudo saber iProfesional, antes de ese viaje, y después del malogrado resultado que el oficialismo obtuvo en las PASO de agosto, un delegado del INADI de Mendoza que llegó hasta las oficinas que la entidad posee en Avenida de Mayo pidió ayuda para fiscalizar las elecciones que se producirían a finales de septiembre. En esa provincia los resultados también habían sido adversos y poner más atención al acto electoral de de octubre era una urgencia.

iProfesional se comunicó con la delegación Mendoza del INADI. En la primera comunicación, Daniel di Giuseppe, a cargo de esa filial, admitió que no recordaba que se hubiera hecho algún taller de concientización o de género a finales de septiembre, tal como figuran en los expedientes al que tuvo acceso este medio.

De todos modos, pidió que se lo llamara nuevamente para chequear la información. En la segunda comunicación no fue posible contactar al delegado regional.

Las tareas de sensibilización y el taller de género que figura en el expediente al que remitieron los tres funcionarios no fueron comunicados siquiera a través de las cuentas oficiales en las redes sociales que posee el organismo. Resulta sugestiva esta ausencia puesto que cualquier actividad que realiza en las provincias es comunicada por esta vía. También en el sitio institucional. La de ese fin de semana de septiembre no.

De hecho, a través de su cuenta de Twitter, el INADI publicó el 27 de septiembre el cierre de una capacitación con el Ministerio de Seguridad, el 28 de septiembre lo hizo con motivo del Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información, y también con su mensaje para prevenir la violencia en el fútbol (ese día jugaba Boca con Newells Old Boys).

El 29 de septiembre, que fueron las elecciones en Mendoza, la cuenta de Twitter saludó por el Shana Tová, y otro nuevo mensaje por fútbol sin violencia. A esto se sumó una nota de La Nación sobre discapacidad y discriminación.

En los días posteriores no se dio cuenta de ninguna actividad de "sensibilización y concientización" o "taller de género" tal como figura en otro de los expedientes en la provincia de Mendoza. Una vez más, resulta sugestivo que esa acción no se haya comunicado por los canales oficiales que tiene la entidad. De ahí la duda de si el viaje que realizaron Saban Orsini, Gonzalo Condis y Sabrina Bertolotti haya tenido un fin de actividad pública, o actividad política.

¿El monto de los viáticos involucrados en los tres expedientes es alto? No. Se trata de mal manejo de fondos públicos para actividades que no corresponden a ningún nivel, ni de parte de las estructuras más jerárquicas de un Gobierno ni tampoco de las líneas medias. Si los funcionarios fueron a fiscalizar las elecciones en Mendoza quien debía pagar el costo de ese traslado era Cambiemos, el PRO, el radicalismo, no un organismo oficial como queda la sospecha de que ocurrió.