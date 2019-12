Lawfare, persecuciones, y acusaciones: estas son las frases más destacas de la indagatoria de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner prestó declaró por más de tres horas en el juicio oral que se lleva a cabo por presunta corrupción en la obra pública durante su gobierno

La vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, prestó declaración indagatoria este lunes por más de tres horas en el marco del juicio oral que se lleva a cabo por presunta corrupción en la obra pública durante su gobierno. Durante su enérgica exposición, la ex mandataria denunció persecución e ironizó sobre la justicia federal y las acusaciones a su familia.

En el inicio de la audiencia, la ex mandataria expresó: "Voy a declarar y oportunamente contestaré preguntas".

Además, la vicepresidenta electa se quejó porque el tribunal rechazó que sus palabras fueran televisadas en vivo e inició su declaración aludiendo a lawfare -o guerra jurídica-.

Estas son sus frases más destacadas de su extensa indagatoria:

- "Si alguien tenía dudas de la existencia del lafware, la lectura del presidente del tribunal del rechazo del recurso de la transmisión es una clase práctica del lafaware en Argentina llevado a cabo por este tribunal".

- "Esta causa que hoy está aquí, que se conoce como la causa de la corrupción de la obra pública, tuvo una difusión mediática en vivo y en directo inédita. Y así fue durante todo el juicio. Además, la causa cayó por sorteo (hizo con los dedos las comillas), voy a tener que comprar un número de la lotería. Siempre me toca Bonadio o Ercolini. Todo trasmitido en vivo y en directo. Y ni que hablar cuando comenzó el juicio: se transmitió en vivo y en directo toda la acusación. Nunca en mi vida escuché un guión en lugar de una acusación fiscal".

- "No sólo todo el juicio de instrucción fue difundido, sino que era tema en 20 millones de programas de televisión. Hubo cinco audiencias completas que fueron transmitidas en vivo y en directo y en los pasajes más escabrosos del guión fiscal apuntaban a mi cara. Eso es el lafware: que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente o que no son delitos para conformar a la opinión pública y con eso los jueces no tengan otra alternativa que condenar. Eso es para presionar a los jueces probos. Es para construir mediáticamente lo que no pueden comprobar jurídicamente".

- Mirando a los jueces: "¿No les parece que tiene impacto que la vicepresidenta de la Argentina está acusada de asociación ilícita, de ser la jefa de una banda? ¿En serio les parece que no?, ¿en serio me lo dicen?, ¿en serio?".

- "Fue un plan ordenado por el gobierno saliente".

- "El gobierno utilizó la Oficina Anticorrupción y la UIF para impulsar las causas judiciales. El rol de la señora Laura Alonso, no abogada, que asume la OA. Se modificó el decreto para que pueda asumir. ¿Quién es el titular de la UIF? Mariano Federici, un ex funcionario del FMI. Eso no es reprochable, pero Federici viene del HSBC, una entidad financiera que ha sido internacionalmente perseguida por lavado de dinero. Y el HSBC tiene una causa en la Argentina. Podemos hablar de la estructura de la AFI, de Arribas y de Majdalani, y de la causa de dolores, que el tribunal debería tener en cuenta".

- "El gobierno que se va tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso, quién no, a qué empresario había que apretar para que no vaya preso, para que venda sus empresas".

- "El plan fue ideado para una feroz e inédita persecución para quien fuera dos veces presidenta de la República. Primero, multiplicidad de procesamientos. Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, la verdad que no sé cómo tuve tiempo para gobernar porque me la pasaba haciendo asociaciones ilícitas".

- "Irurzun te escucha e Irurzun te mete preso. Esa sería la fórmula de Comodoro Py"

- "Con la DaJuDeCO se difunden en vivo y en directo escuchas de una ex presidenta con un ex funcionario y hay programas de televisión que anuncian como un circo "gran función hoy" la difusión de las escuchas. Y a los jueces de Comodoro Py no se les mueve un pelo cuando son los responsables de esas escuchas. Esto pasó en la República Argentina, no en ningún lugar exótico del mundo. Un año y pico estuvo la responsabilidad de las escuchas en la doctora Gils Carbó y nunca se filtró ni una letra. Bastó que llegara este gobierno para que se difundan conversaciones privadas. ¿Eso no es lafware? ¿Eso no es persecución?"-

- También se refirió a Stornelli, sin nombrarlo: "Siempre asistí a las indagatorias. No fue la misma actitud de todos los de este edificio que después de acusar a medio mundo tardó ocho meses, nueves meses, para ser indagado de cosas gravísimas".

- "Este gobierno llegó con el auxilio invalorable del aparato judicial".

- "Esta audiencia que empezó, fue convocada por el tribunal para el 20 de mayo del año que se acaba, justo un mes antes de que cerraran las listas para candidatos a presidente y vicepresidente. Un mes antes me sentaron en el juicio oral por corrupción en la obra pública. Lawfare puro, lawfare puro".

- "Si Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz, ¿por qué Néstor no lo hizo empresario los 16 años que fue gobernador? Ni pintar el nombre en las paredes sabían en Buenos Aires y ustedes dicen que tenía desde Santa Cruz un plan maestro para saquear la obra pública. Pero por favor, digan cosas lógicas. Por Dios, para mentir hay que saber mentir".

- "El hecho de que una persona sea amigo y tenga empresas no es delito. Si no, cómo lo llamarían al amigo del alma del presidente que se quedó con las empresas energéticas que saquearon los bolsillos de los argentinos".

- "Todos los presidentes lo hicieron. El doctor Menem se trajo a todos los funcionarios de La Rioja, inclusive puso a uno en la Corte Suprema. El único presidente que no puso amigos en la Corte es acusado por el Poder Judicial de la Nación de ser miembro de una banda de asociación ilícita. Kirchner no conocía a nadie de los que integran la Corte. Al primero que puso fue a Zaffaroni, que iba a Santa Cruz a criticar por las reelecciones. Y al resto no los conocía. Cuando Duhalde es designado presidente por el Senado, llevó a todos los funcionarios que tenía en la provincia de Buenos Aires, Remes Lenicov, Pampuro, Aníbal Fernández".

Al cerrar su declaración indagatoria de casi cuatro horas en los tribunales federales de Comodoro Py, la vicepresidenta electa señaló: "A mí me absolvió la historia y a ellos los va a condenar".