El Gabinete de Alberto Fernández: vuelve a sonar fuerte Martín Guzmán como ministro de Economía

Si bien parecía que el Ministerio de Economía iba a quedar en manos de Matías Kulfas, ahora parece que vuelve a emerger la figura de Guzmán

En el permanente ir y venir de posibles nombres para sumarse al Gabinete del presidente electo Alberto Fernández, en las últimas horas volvió a posicionarse el de Martín Guzmán como posible titular del Palacio de Hacienda.

Si bien parecía que el Ministerio de Economía iba a quedar finalmente en manos de Matías Kulfas, ahora parece que la figura de Guzmán vuelve a emerger para hacerse cargo de una de las áreas más sensibles que tendrá el próximo gobierno.

La realidad quedará plasmada el próximo viernes, cuando Fernández finalmente oficialice a los ministros que conformarán su Gabinete, más allá de las especulaciones que hay desde el 27 de octubre, momento en que se impuso en las elecciones presidenciales.

Por lo pronto, Martín Guzmán parece estar bien ubicado en la carrera por un ministerio. El economista es profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York, coautor de un libro con el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, uno de los especialistas preferidos de la vicepresidenta electa Cristina Kirchner.

Además, Guzmán es amigo de Matías Kulfas quien según las últimas versiones podría hacerse cargo del Ministerio de Producción.

De perfil académico, Guzmán discute frecuentemente economía con Daniel Heyman, un histórico de Economía de la UBA.

Estas son algunas definiciones del economista para entender su línea de pensamiento:

-"El problema central que enfrenta el país es la deuda. Si no lo resuelve, no habrá forma de implementar un programa macroeconómico que le permita recuperarse.

-"Es imperioso reperfilar los vencimientos. No sólo debe incluirse el capital sino también los intereses. Argentina necesita una negociación bastante más elaborada y compleja que la de otros países".

-"Hay que ir a un superávit fiscal primario, porque esa es la condición para estabilizar la deuda".

- "Hay cuatro alternativas de recursos: ajustar gasto, subir impuestos, emitir pesos para comprar dólares del saldo comercial o tomar más deuda. Las dos primeras son contractivas y la tercera generaría presión sobre el mercado cambiario y caída del salario real. ¿Tomar más deuda? El tema es con quién. Una posibilidad es un reperfilamiento que no incluya los intereses y apostar a un shock de confianza para regresar a los mercados a tasas bajas".

- "Argentina pidió prestado pero a tasas altas. Es un camino que ya probó Macri y fracasó. Otra opción es pedirle más dinero al FMI. Pero tampoco lo recomendaría, sería exponerse más a un esquema que no ha funcionado. Por todo esto no me cierra que Argentina pague los intereses de la deuda en forma plena".

-"Desde 1970 más de la mitad de los experimentos de reestructuración y reperfilamiento con el sector privado fueron seguidos por otra reestructuración o default en el lapso de cinco años".

-"Hay tres elementos clave en ese proceso de negociación: un programa macroeconómico, un reperfilamiento que establecerá qué espacio tendrá Argentina para sus políticas públicas a futuro y la renegociación del programa con el FMI. Estas tres cosas tienen que ocurrir juntas pero la brújula es el programa macroeconómico".