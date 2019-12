Alberto Fernández prefiere un ministerio de Producción fuerte y uno más limitado de Economía

A pocos días de iniciar oficialmente su gobierno, el presidente electo tiene "pisados" los nombres y formatos de algunas áreas indispensables

A pocos días de presentar el gabinete que lo acompañará durante su gobierno, el presidente electo, Alberto Fernández, negocia con su vice y socia política Cristina Kirchner, quien dio de baja candidatos y reclama áreas claves de la futura Casa Rosada.



Diego Gorgal, cercano a Sergio Massa, era candidato para el Ministerio de Seguridad. Según Clarín, se dio de baja no por una decisión del presidente electo sino una embestida iniciada desde el Instituto Patria.



"Alberto nunca le ofreció el lugar. Sergio operó que la decisión estaba tomada y no era así. No perdió el lugar porque nunca lo tuvo", opinaron fuentes cercanas a Alberto Fernández, y consideran que se convoque a Gorgal para integrar el Consejo de Seguridad que reemplazaría al ministerio de Seguridad.



También cayeron estrepitosamente las acciones de la esposa de Massa, Malena Galmarini, y de Mirtha Tundis. Clarín indica que la vicepresidenta daba por saldada la alianza con el ex intendente de Tigre, con la presidencia de la Cámara de Diputados y los lugares que le cedió en las listas.



Fernández presentará su gabinete el viernes a la tarde. El presidente electo tiene "pisados" los nombres y formatos de dos áreas hipersensibles, que figuran entre las principales demandas que enfrentará su gobierno: Economía y Seguridad.



Fernández podría armar una pequeña "guía telefónica" si compila los nombres que sus visitantes le sugieren para ocupar cargos. Gobernadores -el viernes por sus oficinas en Madero pasaron Juan Manzur (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Bordet (Entre Ríos)-, sindicalistas, legisladores y jefes de organizaciones sociales "aportan" aspirantes a funcionarios.

Te puede interesar Alberto, con mayoría legislativa casi asegurada para aprobar su paquete urgente de leyes

"Alberto se guarda algunas sorpresas y con las presiones que hay prefiere esperar", dijeron fuentes cercanas al presidente electo. Se refieren a los cargos en Economía y Producción: Fernández reconfiguró su idea de una cartera de Economía fuerte y ahora va por un ministerio de Producción robusto que se llamará Desarrollo Productivo y abarcará Energía, Minería, Comercio y PyMEs.



Lo comandará Matías Kulfas que tiene el "mismo chip que Alberto". A la falta de un candidato de mayor envergadura, en Economía podría ir un académico como Martín Guzmán o la economista Cecilia Todesca, que sintoniza a la perfección con el presidente electo.

Te puede interesar Cristina vuelve a Comodoro Py: dará un fuerte alegato político en su declaración por la obra pública

Roberto Lavagna rankea más un rol que no sea, necesariamente, el de ministro. Pero el Palacio de Hacienda tendrá un poder de fuego limitado, con pocas áreas en su radar.



En el paquete de Producción no iría Agricultura: Fernández quiere que siga como ministerio, casi como un mensaje al campo, aunque no se decide entre un puñado de nombres. Gabriel Delgado o Jorge Neme aparecen en la ruleta.



Para Transporte suena el cordobés Carlos Caserio, que al final seguirá como senador. Otra decisión de Cristina Kirchner. Pero Fernández resolvió que Transporte quede integrado a Obras Públicas, cartera que estará a cargo de Gabriel Katopodis.



En cuánto al Banco Central, es un hecho que su titular será Miguel Pesce, otro integrante del círculo de "amigos" de Alberto.

Menos dudas hay en torno a Seguridad, donde ganó protagonismo Sabina Frederic, una investigadora del CONICET, muy próxima al CELS y que suele escribir en el portal de Horacio Verbitsky "El cohete a la luna".

Otro tema es el área de Salud: se habla del regreso de Ginés González García, que no era la primera opción. Se produjo porque tras los sondeos, los demás aspirantes no lo conformaron.



A Cancillería irá Felipe Solá, secundado por Pablo Tetamanti, ex embajador argentino en Rusia. Y el ministerio de Relaciones Exteriores volverá a tener bajo su órbita a Comercio, que se lo había sacado Axel Kicillof cuando era ministro de Economía. Lo ocupará Paula Español, mientras que volverá a la Secretaría de Culto, Guillermo Olivieri.



En la estratégica Secretaria General de la Presidencia estará Julio Vitobello, y en Legal y Técnica, Vilma Ibarra.



Mientras que el Ministerio de Equidad y Género será ocupado por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Milagro Sala y presidenta del Movimiento de Profesionales para los Pueblos.



En paralelo, trascendió como novedad que el camporista Mariano Recalde volverá, a través de gente de su confianza que trabajó en la empresa, a administrar Aerolíneas Argentinas.