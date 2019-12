Banda entregada por Macri, discurso y acto en Plaza de Mayo: así será el primer día de Alberto presidente

Fernández sucederá a Mauricio Macri quien es, desde el restablecimiento de la democracia en 1983, el primer mandatario no peronista completar su mandato

Alberto Fernández asumirá este martes como nuevo presidente de los argentinos. Sucederá a Mauricio Macri quien, más allá de la crisis económica en la que está envuelta el país, tiene la particularidad de ser, desde el restablecimiento de la democracia en 1983, el primer mandatario no peronista que completa la totalidad del mandato para el que fue elegido.

En un día que se espera una temperatura que ronde los 36 grados, la ceremonia se llevará a cabo a partir de las 10:00 en el Congreso, tal como ocurrió en 2001, 2003, 2007 y 2011, y contará con la presencia del propio Macri.

Alberto Fernández saldrá desde su casa al Congreso e irá en su propio auto, manejado por "Dani", un amigo personal y escoltado por los Granaderos, según detalló el líder del Frente de Todos.

Puntualmente, será el recinto de Diputados (es el espacio de dimensiones más grandes) donde Fernández recibirá los atributos de mando de manos de su antecesor: el bastón y la banda presidencial.

La ceremonia se iniciaría con una sesión presidida por Gabriela Michetti, vicepresidenta saliente, que hará la lectura del día. A continuación, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, será el encargado de izar la bandera y se aprobarán las designaciones de las comisiones de recepción interior y exterior conformadas por ocho diputados y ocho senadores. Finalmente, se pasará a un cuarto intermedio.

Por su parte, Alberto Fernández y Cristina Kirchner firmarán el libro de visitas de honor y se dirigirán al recinto donde se vivirá el momento más importante con la jura del nuevo Presidente, que será cerca del mediodía.

Según quedó establecido, Michetti primero tomará juramento a Cristina Kirchner y luego a Alberto Fernández. A continuación, Mauricio Macri le entregará la banda y el bastón presidencial al flamante primer mandatario.

Por último, Fernández pronunciará su primer discurso como jefe de Estado en el que dará algunas líneas de su plan de gobierno y, se especula, varias medidas concretas. Se estima que durará cerca de una hora.

La fiesta de asunción continuará con el traslado hasta la Casa Rosada de las nuevas autoridades, donde recibirán a las delegaciones extranjeras y más tarde Fernández les tomará juramento a sus ministros.

Mientras tanto, desde las 14, comenzará un festival para el cual se montará un escenario en la Plaza de Mayo. Allí desfilarán diversos artistas del repertorio "nac & pop".

Tanto Alberto Fernández y Cristina Kirchner, invitaron el domingo a la ciudadanía a participar de los actos de traspaso de mando del próximo martes, en sendos mensajes por Twitter.

Fernández dijo que "el 10 de diciembre empezamos a recorrer el camino para poner a la Argentina otra vez de pie. Están todos invitados a ser parte".

"Democracia para siempre. Patria para Todos", añadió.

En cambio, en el tuit de Cristina Kirchner la primera frase es más reducida: "El 10 de diciembre empezamos a poner a la Argentina de pie". Y luego de los mismos textos alusivos a la democracia y la Patria, agregó: "Los esperamos".

En ambos casos, las frases están acompañadas por una imagen en cuyo centro hay un corazón amarillo latiendo, rodeado por dos círculos celeste y blanco (como una escarapela), papelitos cayendo en forma de lluvia, los textos "Democracia para siempre" y "Patria para Todos", la expresión "Argentina Unida" en un costado, la fecha "10D" y los horarios: "10 hs. Congreso, 14hs. Plaza de Mayo".

La jura de ministros que conformarán el nuevo Gabinete se llevará a entre las 17:00 a las 18:00 en el Museo del Bicentenario.

La jornada finalizará con un segundo discurso de Alberto Fernández en Plaza de Mayo, que será precedido por el de su vice, Cristina Fernández de Kirchner.

Los gremios preparan una masiva movilización

En una nueva demostración de su poder de movilización, los gremios le brindarán una colorida bienvenida al flamante presidente ni bien salga al histórico balcón de la Casa Rosada.

Desde la CGT confiaron en que van a "reventar la plaza peronista" para celebrar la llegada de Alberto Fernández al gobierno y calculan que habrá más de 200 mil personas.

También los Camioneros, encabezados por Hugo Moyano, dirán presente. Marcharán encolumnados junto al Frente Sindical junto al Omar Plaini (Canillitas) y del que forman parte, entre otros, Marcelo Peratta (Farmaceúticos), Mario Manrique (Smata), Omar Durdos (SOMU) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes).

Moyano y los principales dirigentes del Frente Sindical estuvieron reunidos con Fernández el 3 de diciembre pasado en el edificio que la Federación de Camioneros tiene en el barrio porteño de Constitución.

Un poco para intentar balancear el peso de la CGT -Daer es uno de los hombres de confianza del presidente electo en el mundo gremial- y otro tanto para solicitarle o sugerirle que "designe a un hombre que sepa del tema en la Secretaría de Trasporte".

"A Alberto lo vamos a ayudar en todo. Es un hombre del peronismo que llegó a la presidencia con ayuda nuestra. Y esto va más allá si compañeros de nuestra confianza obtienen un cargo o no", reflexionó Moyano.

Bolsonaro y su enviado

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, finalmente accedió a enviar a su vicepresidente, Antonio Hamilton Mourao, como el representante del principal socio comercial de la Argentina en la ceremonia de asunción del mandatario electo Alberto Fernández.

La medida fue recibida con alivio por parte del gobierno entrante, que estaba preocupado por el enfriamiento de la relación bilateral, algo que se veía representado en el hecho de que apenas el embajador en Buenos Aires estuviera presente en la ceremonia. En ese caso, se habría tratado de la menor representación diplomática de Brasil de las últimas tres décadas en la asunción de un mandatario argentino.

El mandatario había amenazado con romper el Mercosur en caso de que el gobierno de Fernández no acompañe la apertura económica y la reducción de la tarifa externa común del bloque en el cual también participan desde 1991 Uruguay y Paraguay.

Bolsonaro llamó "banda de izquierdistas" a los vencedores de las elecciones de octubre luego de haber hecho campaña abierta en favor de Mauricio Macri, que traspasa el mando el martes.

El canciller brasileño, Ernesto Araújo, públicamente alineado con el gobierno de Donald Trump, llamó "fuerzas del mal" al Frente de Todos que ganó las elecciones.

Desde mayo pasado que la embajada argentina en Brasilia está acéfala tras la renuncia de Carlos Magariños como embajador, un lugar que ocupará el ex vicepresidente, ex gobernador de Buenos Aires y ex candidato presidencial Daniel Scioli.