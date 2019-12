Toda la intimidad de Alberto Fernández a horas de asumir la Presidencia

El mandatario se despidió de la oficina que fue comando de campaña. Una camiseta de Argentinos Juniors y una foto con Néstor Kirchner, sus tesoros

Alberto Fernández abandonó las oficinas en las cuales llevó adelante su campaña, y en la cual guardaba objetos de mucho valor que lo acompañaron durante este tiempo.

Te puede interesar El riesgo para la gobernabilidad de Alberto no es Macri, sino la suba impositiva a la clase media

El mandatarioa electo se mostró tranquilo y dijo que tiene muchas ganas de comenzar a trabajar. También dijo que se lleva del lugar una camiseta de Argentinos Juniors, del lateral izquierdo Lautaro Maislin, y una foto de Néstor Kirchner, de la cual contó a C5N que no habla mucho con Cristina Fernández porque se ponen a llorar.





"Yo aplico en la vida lo que llamo el teorema de Gorosito. Pipo, ex entrenador del Bicho, me dijo un día que ‘si jugás bien tenés muchas más posibilidades de ganar que si especulás’. Si los resultados en el país no llegan de entrada vamos a seguir jugando bien y van a llegar", anticipó.



El futuro mandatario dijo que para él es más fácil sacar a la Argentina del pozo que para Argentinos Juniors volver a lograr la Copa Libertadores. No porque los de La Paternal no pudieran reeditar la hazaña de 1985 sino que por la confianza que tiene para poner el país de pie.