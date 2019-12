Las frases más importantes del discurso de Alberto Fernández

El flamante funcionario habló de cerrar las heridas y generar un nuevo contrato ciudadano social que sea fraterno y solidario

Alberto Fernández se convirtió este martes en Presidente de la Nación, y tras la entrega de los atributos presidenciales –el bastón y la banda- en una ceremonia ante la Asamblea Legislativa el Congreso, el flamante funcionario se dirigió a la Nación.

Las siguientes fueron las frases más sobresalientes de la exposición del Presidente.

- "Toda crisis que se nos presentó, supimos sobrellevarla preservando el funcionamiento de la República. Los argentinos hemos aprendido así que las debilidades e insuficiencias de la democracia sólo se resuelven con más democracia".

- "Quiero iniciar estas palabras reivindicando mi comprmiso democrático, que garantice entre todos los argentinos, más allá de sus ideiologías la convivencia en el respeto a los disensos".

- "Desde la humildad con la que escucho, y desde la esperanza que millones de compatriotas expresaron en las urnas, vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano social, un contrato social que sea fraterno y solidario. Fraterno porque ha llegado la hora de abrazar al diferente. Solidario porque en esa emergencia social, es tiempo de comenzar por los últimos para después poder llegar a todos. Este es el espíritu del tiempo que hoy inauguramos, con sobriedad en las palabras y expresidividad en los hechos".

- "Los vengo a convocar sin distinciones para poner a la Argentina de pie para que comience a caminar paso a paso con dignidad, rumbo al desarrollo con justicia social".

Sobre la grieta

- "Es hora de abandonar el aturdimiento, ser conscientes de las profundas heridas que hoy padecemos y necesitan curarse de tiempo, sosiego y sobre todo de humanidad".

- "Tenemos que superar el muro del rencor y el odio entre los argentinos. Superar el muro del hambre que deja a millones de hombres y mujeres fuera de la mesa que nos es común. Y finalmente superar el despilfarro de nuestras energías productivas. Estos muros, y no nuestras ideas distintas, son los que nos dividen en este tiempo histórico".

- "Superar los muros emocionales significa que todas y todos seamos capaces de convivir en la diferencia y reconozcamos que nadie sobra en nuestra Nación, ni en su opinión, ni en sus ideas ni en sus manifestaciones".

- "Tenemos que suturar muchas heridas abiertas en nuestra patria. Apostar a la fractura y a la grieta significa apostar a esas heridas sigan sangrando. Sería lo mismo que empujarnos al abismo. No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro. Quiero ser el Presiente capaz de de descubrir la mejor faceta de quien peinsa distinto a mi, y el primero en convivir con él".

- "Quiero también ser capaz de corregir mis errores en lugar de situarme en el pedestal del iluminado. Yo vengo a invitarlos a construir la sociedad democrática que aún nos debemos. El sueño de la argentina unida no necesita unanimidad. Mucho menos necesita uniformidad".

- "Para lograr una convivencia positiva entre los argentinos, partimos de que toda verdad es relativa. Tal vez de la suma o confrontación de esas verdades relativas, podamos alcanzar una verdad superadora, supo decir con acierto Néstor Kirchner".

Nuevo pacto ciudadano

- "No ignoro que los conflictos que enfrentamos expresan intereses. Pero soy conciente de que si actuamos de buena fe, podemos identificar necesidades urgentísimas y compartidas"

- "Más allá de las diferencias, estoy seguro de que todos y todas coincidimos en que comenzar a superar el muro de las fracturas implica crear una ética de las prioridades y las emergencias. Eso supone comenzar por los últimos para poder llegar a todos".

- "La primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre el Plan Argentina contra el Hambre. Comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso".

- "Pero no sería sincero con uds. si no compartiera otra convicción: los marginados y excluidos de nuestra patria, afectados por la cultura del descarte, no solo necesitan que les demos con premura el pan al pie de nuestra mesa, tienen que ser comensales en la misma mesa, de la mesa grande de una nación que tiene que ser nuestra casa común".

- "Las economías familiares se encuentran asfixiadas por los altos niveles de endeudamiento a tasas usurarias, con esquemas de devoluciones diarias. Nuestros compatriotas tomaron créditos para comprar alimentos y remedios, o pagar las facturas de los servicios públicos. Abuelas y abuelas se endeudan por medicamentos y comen menos y peor".

- "Queremos un Estado presente, constructor de Justicia Social, que brinde aire a la economía familiar. Por eso vamos a crear un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas".

- "La cultura de trabajo se garantiza creando trabajos formales con todos los beneficios de la seguridad social. No de otro modo. Por eso pondremos en marcha acciones que faciliten que todos los titulares del salario social complementario puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo".

- "Hoy el desempleo afecta casi a un 30% de los jóvenes y aún en tasas más altas a las mujeres jóvenes. Debemos garantizar el derecho al primer empleo, a través de becas solventadas por el Estado para que los jóvenes se capaciten y trabajen".

- "La idea de un nuevo contrato de ciudadanía social supone unir voluntades y articular al Estado con las fuerzas políticas, los sectores productivos, las confederaciones de trabajadores, los movimientos sociales que incluyen al feminismo, la juventud y al ambientalismo. Vamos a sumar también al entramado científico tecnológico y al ámbito académico".

- "Estoy seguro de que vamos a coincidir en que llegamos a esta situación porque se han aplicado muy malas políticas económicas. Vamos a impulsar un conjunto de medidas económicas y sociales que comiencen a revertir el rumbo estructural de atraso social y productivo".

- "Estaremos convocando a los trabajadores, los empresarios, los representantes del campo y diversas expresiones sociales para la puesta en marcha de un conjunto de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia, que constituyan el cimiento sólido a partir del cual se vuelvan a encender los motores de nuestra economía".

Las cuentas claras

- "Estaría faltando a la verdad y a la responsabilidad si no compartiera con ustedes el exacto escenario en el que hoy asumimos. Si no hiciera esto no podría explicar por qué va a llevar un tiempo lograr lo que todos queremos"

- "La inflación que tenemos actualmente, es la mayor de los últimos 28 años".

- "El valor del dólar entre 2015 y la actualidad pasó de 9,50 a 63 pesos solo en 4 años".

- "La Argentina no para de achicar su economía. El PBI per cápita es el más bajo desde 2009".

- "La pobreza está en los valores más altos desde 2008. Retrocedimos más de 10 años en la lucha por reducir la pobreza".

- "La deuda pública en relación al PBI está en su peor momento desde 2004, cuando estábamos en default".

- "La producción industrial es equivalente al de 2006. Retrocedimos 13 años".

- "La cantidad de empresas es la más baja desde 2009. Se cerraron 20.000 empresas en los últimos cuatro años".

- "En estos 4 años se perdieron 152.000 empleos registrados del sector privado".

- "Detrás de estos terroríficos números hay seres humanos con expectativas diezmadas. Tenemos que decirlo con todas las letras, la economía y el tejido social están en estado de extrema fragilidad como producto de esa aventura que propició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas".

- "Hemos pasado del estancamiento a una caída libre. En ese contexto, he decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al Presupuesto nacional proyectado por el Gobierno saliente para el Ejercicio 2020. Sus números no reflejan ni la realidad de la macroeconomía, ni las realidades sociales ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido".

- "La nación está endeudada, con un manto de inestabilidad que desecha cualquier posibilidad de desarrollo, y que deja al país rehén de los mercados financieros internacionales".

- "Para poner a la Argentina de pie, el proyecto debe ser propio e implementado por nosotros, y no dictado por alguien de afuera con remanidas recetas que siempre han fracasado".

- "Para reordenar la economía hay que salir del orden de más ajuste, más recesión y más deuda que se ha impuesto en los cuatro años que hoy acaban".

- "Quiero que todos comprendamos que el gobierno que acaba de terminar su mandato dejó al país en una situación de virtual default. Por momentos siento estar transitando el mismo laberinto que con nos atrapó a Néstor Kirchner y a mi en 2003".

- "Vamos a encarar el problema de la deuda externa, no hay pagos de deuda que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto: para poder pagar hay que crecer primero

Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el FMI y con nuestros acreedores. No es una cuestión de ganarle una disputa a nadie, el país tiene la voluntad de pagar pero carece de la capacidad para hacerlo".

- "Los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un modelo productivo que ha fracasado en todo el mundo una y otra vez. Nosotros queremos resolver el problema y para eso necesitamos que todas las partes trabajemos responsablemente. No vamos a repetir la triste historia de misiones de técnicos imprudentes que prometen planes que no pueden cumplir, y toman decisiones que luego terminan comprometiendo el destino de millones de argentinos y argentinas".

- "Seriedad en el análisis y responsabilidad en los compromisos que se asumen para que los más débiles dejen de padecer. Bajo esas premisas asumiremos la renegociación de nuestra deuda".

Federalismo e infraestructura

- "No puede haber argentinos de primera y de segunda. Argentina es una sola y mancomunadamente debe propender al desarrollo de todas y cada una de sus regiones".

- "Vamos a poner en marcha estos Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia contando también con la participación de los Gobernadores de todo el país, con un criterio federal innovador, en clave productiva y social, más allá de lo meramente fiscal".

- "Vamos a poner a la Argentina de pie, con una infraestructura federal de calidad, sostenible y sustentable, promoviendo el desarrollo regional y creando juntos miles de puestos de trabajo en cooperativas de servicio, pequeñas y grandes empresas"



- "Vamos a desplegar por todo el país un Plan de Reactivación de Obras Públicas, que estén asociados al desafío ecológico y nos permitan mejorar un eco-sistema de relaciones ambientales, sociales y productivas"

- "Nuestro compromiso es garantizar la absoluta transparencia en la administración de los recursos destinados a la obra pública".

- "Vamos a atender la salud de los argentinos a través del Ministerio que alguna vez degradaron. La desatención que en estos años ha padecido la salud en Argentina está a la vista"

Vínculo con el mundo

- "Argentina no debe aislarse y debe integrarse a la globalización. Pero debe hacerlo con inteligencia preservando la producción y el trabajo nacional"



- "En esa globalización también sentimos a América Latina como nuestro "hogar común". Vamos a robustecer el MERCOSUR y la integración regional, en continuidad con el proceso iniciado en 1983 y potenciado desde 2003".



- "Con la República Federativa del Brasil, particularmente, tenemos para construir una agenda ambiciosa, innovadora y creativa, en lo tecnológico, productivo y estratégico, que esté respaldada por la hermandad histórica de nuestros Pueblos y que va más allá de cualquier diferencia personal de quienes gobiernan la coyuntura. La vamos a honrar, vamos a avanzar juntos en la construcción de un futuro de progreso compartido".



- "Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, la plataforma continental, la Antártida Argentina y los recursos naturales que estas extensiones poseen porque pertenecen a todos los argentinos".





Consejo económico y Justicia

- "En simultáneo con la solidaridad en la emergencia, en los próximos días estaremos enviando al Parlamento las bases legislativas para institucionalizar un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que será el órgano permanente para diseñar, consensuar y consagrar un conjunto de políticas de Estado para la próxima década".



- "Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y hoy, otra vez, la Argentina vuelve a comprometerse con el respeto a los derechos del hombre y a levantar ese compromiso como bandera inclaudicable en cualquier país del mundo".



- "Sin una justicia independiente del poder político, no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten".



- "Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta Asamblea y frente a todo el Pueblo Argentino, un contundente Nunca Más. Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, "operadores judiciales", procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca más es nunca más".



- "Para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia".



- "En el mismo sentido de transformación profunda, he decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia, para impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado. Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado. En el marco de la derogación de dicha medida, que significó un lamentable retroceso institucional, también he tomado otra decisión: dichos fondos reservados, no sólo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina".



- "Nunca más al Estado secreto. Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más".



- "En tiempos de operaciones de intoxicación con noticias falsas a través de las redes sociales, necesitamos más que nunca de medios vibrantes, comprometidos con la información de calidad. En esta dimensión de pleno respeto, vamos a hacer una convocatoria a una mejor calidad institucional en nuestra relación con los medios periodísticos, a través de la reformulación en lo que ha sido hasta hoy el manejo de la pauta de publicidad del Estado".



- "La administración que hoy terminó, gastó un monto total de 9.000 millones de pesos en propaganda oficial. Un despropósito de propaganda estatal, en un país con hambre de pan y hambre de conocimientos.Por eso, vamos a reorientar el presupuesto de publicidad del Estado bajo otros criterios. Queremos que los avisos que pague nuestro gobierno, en lugar de hacer propaganda, contribuyan a mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes".



- "No habrá pauta del Estado para financiar programas individuales de periodistas. Sólo se destinará a instituciones periodísticas. En la relación con los periodistas, más que nunca tiene sentido aquella frase de que "las cuentas claras conservan la amistad y el respeto"".





Educación y derechos

- "Impulsamos todas estas decisiones porque entendemos que un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social implica poner en marcha una gesta educativa, científica y tecnológica. Como alguna vez dijera Arturo Frondizi, debemos lanzarnos "con decisión y coraje a la conquista del futuro"".

- "Durante mi gobierno estableceremos las bases de un gran Pacto Educativo Nacional, con todos los actores de la comunidad educativa y de la sociedad".



- "He decidido que en nuestro Gobierno el área respectiva recupere su jerarquía Ministerial que nunca debió perder".



- "No quiero finalizar sin mencionar enfáticamente que en estos próximos cuatro años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres. Buscaremos reducir, a través de diversos instrumentos, las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. Pondremos especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado, fuente de muchas desigualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en Argentina al igual que otros países".



- "Ni una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la república. El Estado debe reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación".



- "También en nuestra Argentina hay mucho sufrimiento por los estereotipos, los estigmas, por la forma de vestirse, por el color de piel, por el origen étnico, el género o la orientación sexual. Abrazaremos a todos quienes sean discriminados. Porque cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, puede ser discriminado por lo que es, por lo que hace, por lo que piensa. Y esa discriminación debe volverse imperdonable".



- "Quiero terminar agradeciendo profundamente la generosidad y destacar la visión estratégica que nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ha expresado en este tiempo de la Argentina".



- "Quiero recordar a mi madre que me marcó con su ejemplo. Quiero recordar a Esteban Righi quien me inculcó como nadie los mejorrs valores del Estado de Derecho. Y quiero recordar a Néstor Kirchner, quien en el año 2003 me permitió participar de la maravillosa aventura de sacar a la Argentina de la postración".

- "Cuando mi mandato concluya, la democracia argentina estará cumpliendo 40 años de vigencia ininterrumpida. Ese día quisiera poder demostrar que Raúl Alfonsín tenía razón. Espero que entre todos podamos demostrar que con la democracia se cura, se educa y se come".