Georgieva felicitó a Alberto Fernández y aseguró el compromiso del FMI de "ayudar" al Gobierno

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, felicitó a Alberto Fernández por el inicio de su gestión como presidente de la Argentina en su cuenta personal de Twitter.



"Enhorabuena a Alberto Fernández en su toma de posesión como presidente de Argentina", indicó al comienzo de su mensaje.

Congratulations to @alferdez on his inauguration as the President of #Argentina. We fully share your objectives of pursuing policies that reduce poverty and foster sustainable growth. The IMF remains committed to assisting your government in this endeavor.