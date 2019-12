Kicillof propone renegociar la deuda y un nuevo esquema tarifario para la Provincia

El gobernador afirmó que los recursos financieros que le deja María Eugenia Vidal "no alcanzan para cumplir con lo básico de los próximos 30 días"

Axel Kicillof asumió este miércoles en la ciudad de La Plata como gobernador bonaerense, y afirmó que los recursos financieros que le deja su antecesora, María Eugenia Vidal, "no alcanzan para cumplir con lo básico de los próximos 30 días".

"El monto no es suficiente. Hay, de manera inmediata, una dificultad vinculada a la cuestión financiera de la Provincia", planteó el mandatario provincial en la Legislatura.

El flamante mandatario provincial se refirió a las tarifas energéticas, destacó la necesidad de "revisar lo actuado" y convocó "a las empresas para un esquema que sea justo y razonable". Por tal motivo, le pidió al presidente Alberto Fernández "que retrotraiga la situación, a foja cero, a favor del pueblo bonaerense".

Sostuvo que "la Corte Suprema, en un fallo de 2017, dijo que las tarifas tienen que ser razonables, que las empresas tengan una rentabilidad normal", y "que todos puedan abonar esas tarifas". Al respecto anunció que va a "dejar sin efecto el aumento de tarifas energéticas".

"Si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es tarifa: es saqueo", enfatizó el flamante gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

El economista señaló que en el final de la gestión de Cambiemos "se frenó el pago a proveedores", por lo que tendrá que hacer frente a una gran cantidad de reclamos.

Kicillof se quejó también de que durante la gestión de Vidal hubo "una muy mala y muy ruinosa administración de la deuda" pública y pidió el "apoyo y la comprensión" de toda la población para afrontar el futuro.

Tras advertir que la deuda creció "un 20 por ciento" en los últimos cuatro años, el economista señaló que la Provincia tiene que afrontar pagos por 8.800 millones de dólares en los próximos cuatro años.

"¿Cómo se puede decir que no pasó nada con la deuda? Fue una muy mala y muy ruinosa administración de la deuda. La Provincia terminó subordinada a ese plan financiero", planteó.

Y añadió: "¿Qué lógica tiene que la Provincia con su banco sea el principal tenedor de Leliq de la Nación?".

Ante ese panorama, Kicillof pidió el "apoyo y compresión de todos y todas los y las bonaerenses".

Además, criticó el plan económico aplicado por el anterior gobierno nacional y lo calificó como "viejo modelo de valorización financiera y endeudamiento".

"Nos encontramos con una economía en un default virtual y con eso la vuelta del Fondo Monetario Internacional en su carácter de prestamista y también de autoproclamado auditor de la economía", se quejó el mandatario provincial.

En ese sentido, aseguró que "la provincia quiere y tiene voluntad de cumplir con los compromisos", pero aclaró que "necesita una estructura de deuda sostenible".

Al respecto, Kicillof puso de relieve que "la situación financiera de la provincia es hoy delicada" y prometió que junto a su gabinete se van a poner "inmediatamente en contacto con los acreedores para buscar una solución".

"Dijo Alberto (Fernández), si no crecemos, no podemos pagar. Dijo Néstor (Kirchner), los muertos no pagan deudas", enfatizó.

Y agregó: "Lo que pasó es que se aplicó un viejo modelo de valorización financiera, de endeudamiento y fuga de capitales".

"La provincia se encuentra en un estado de emergencia financiera, tarifaria, productiva. Como lo describió Alberto Fernández a nivel nacional: muchos problemas, como dije, se arrastraban... pero se agravaron muchísimo", añadió.

"La Provincia tiene una gran oportunidad. El año que viene es el bicentenario. Voy a pedir que los próximos sean 200 años de una provincia más productiva, solidaria y justa. Que no nos digan que es inviable. Habrá habido gobiernos inviables", agregó.

El gobernador consideró que "se lo mire como se lo mire es un mal plan económico, y lo que es todavía peor, se agrava ante la coyuntura internacional".

"Es un mal plan pero además tuvo fallas graves en su aplicación y estuvo jalonado por negocios privados", añadió.

Asimismo, el nuevo titular del Ejecutivo bonaerense destacó que buscará "recuperar los derechos perdidos, pero también transformar a fondo y en su estructura a la Provincia".

"Vengo a comprometerme a trabajar sin descanso y con honestidad para reconstruir la Provincia de Buenos Aires", sostuvo el mandatario provincial en la Legislatura provincial, desde donde llamó a la "unidad de los y las bonaerenses en la diversidad".

En su discurso de asunción, el economista pidió "ponerse de acuerdo en determinadas metas que tiene que tener la Provincia".

"Vamos a recuperar los derechos perdidos, pero también para transformar a fondo y en su estructura a nuestra Provincia", añadió.

En ese marco, Kicillof pidió a los presentes "reflexionar y pensar el por qué del resultado del 27 de octubre, el significado de ese resultado, que es la expresión de la voluntad popular".

"De un lado expresa malestar, rechazo por la situación económica durísima. Pero no es sólo eso, sino también el rechazo a una política económica y a una lógica de Gobierno, que nació con muchas promesas y después se basó en el marketing político. La sociedad no quiere persecuciones, ni un Estado acusador", subrayó el gobernador, quien aclaró que realizaba estas declaraciones "sin ánimos de ofender ni chicanear" a Juntos por el Cambio.

Además, el flamante mandatario bonaerense anticipó que "en los próximos días" publicará un informe que servirá como una suerte de "radiografía del estado actual de la Provincia".

Tras aclarar que en su discurso de asunción no iba a dar detalles sobre la situación del principal distrito del país, el mandatario provincial remarcó que "en los próximos días se va a publicar un informe, una radiografía del estado actual de la provincia de Buenos Aires".

En ese sentido, advirtió que el Gobierno de María Eugenia Vidal "no protegió" a la población y a los sectores productivos ante el "fracaso" del modelo económico nacional.

Subrayó luego que "la mejor política para terminar con la pobreza, el hambre y la vulnerabilidad es dar trabajo" y pidió "embarrarse" para "proteger al tejido productivo".

"En cuatro años cerraron 3.300 PyMEs industriales y 9.500 comercios. No son números, son personas, es gente de carne y hueso", sostuvo el mandatario provincial en la Legislatura.

Además, remarcó que "la mejor política para terminar con la pobreza, el hambre y la vulnerabilidad es dar trabajo".

"Hay que embarrarse, estar, acompañar, contener, ayudar y proteger al tejido productivo", subrayó Kicillof, quien rindió "homenaje a los empresarios PyMEs que sobrevivieron pese a la dificultad, con creatividad, hermanados con los que trabajan con ellos".

En la ceremonia que se llevó a cabo en horas del mediodía del miércoles, estuvieron presentes el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quienes sin embargo no se quedaron a escuchar las palabras del nuevo gobernador.

Primero juró la vicegobernadora Verónica Magario, en la tradicional Asamblea Legislativa que fue encabezada por Teresa García, quien quedó a cargo del Ejecutivo provincial de manera provisoria debido a la decisión del ex ministro de Economía de posponer su asunción para participar de la jura del presidente Alberto Fernández.

Luego, Magario le tomó juramento a Kicillof, quien quedó formalmente nombrado como gobernador bonaerense.

El flamante gobernador llegó a la sede legislativa acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, y sus hijos, León y Andrés.

Al bajar del auto que lo trasladó, el dirigente del Frente de Todos saludó a la militancia que lo aguardaba en el lugar y fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados local, Federico Otermín.

La ya ex mandataria provincial María Eugenia Vidal arribó al Palacio Legislativo a las 9:46 y minutos más tarde también llegó el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano.

En tanto, a las 10:16 ingresó a la Legislatura bonaerense Cristina Kirchner.

Una hora después, el presidente Fernández llegó a la Legislatura bonaerense para participar de la asunción de Axel Kicillof como gobernador.

El flamante mandatario se trasladó desde la Casa Rosada a bordo de uno de los helicópteros de la flota presidencial y arribó al Palacio Legislativo en la ciudad de La Plata acompañado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el canciller, Felipe Solá.

Además del binomio presidencial, también se pudo ver en el Palacio Legislativo a una gran cantidad de intendentes, como los de La Matanza, Fernando Espinoza; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; y de Hurlingham, Juan Zabaleta; así como también el secretario general de la CGT Héctor Daer.

Mientras tanto, la plaza San Martín, ubicada en pleno centro platense y frente a la Legislatura provincial, estaba rodeada de militantes que fueron a celebrar la asunción del gobernador bonaerense.

Los diferentes espacios políticos desplegaban pancartas, banderas y entonaban cánticos, mientras que en los alrededores de la plaza hay cortes al ingreso de vehículos y se pusieron vallas en la avenida 7, entre 50 y 54, y en calle 8 entre 51 y 54.

"CTA presente", dice una bandera, y se ven otras con la inscripción de "Mario Ishi", intendente de José C. Paz; " La Matanza. Espinoza conducción", Frente Amplio Peronista, de Gonnet, Frente Grande, Kolina, MUP La Plata, "Trabajadores de Astilleros", un globo aerostático gigante con la inscripción:"UPCN Quintana Conducción. Bienvenido Axel Kicillof" y pasacalles del foro "Por la libertad de los presos políticos".

Los vendedores ambulantes, a un costo de 130 pesos, vendían medias con las imágenes grabadas del presidente Alberto Fernández, y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que tenían la inscripción: "La Patria es el otro".

También se instalaron gazebos, un puesto de agua por parte de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) debido al calor reinante, y un escenario gigante con dos pantallas, ubicado frente a la Casa de Gobierno, donde tras el acto de asunción Kicillof, ya gobernador, pronunciará un discurso.

Por la tarde, las Cámaras de Diputados y Senadores bonaerenses sancionarán una nueva Ley de Ministerios diseñada por Kicillof que posibilitará que mañana al mediodía juren los nuevos ministros de la administración bonaerense.

La norma que envió el gobernador incluye fusiones de algunas áreas, y la creación del ministerio Ministerio de las mujeres, políticas, género y Diversidad Sexual.

Además, en el Senado se tratará el pliego de designación de Agustina Vila como Directora General de Cultura y Educación, tal como lo establece la Constitución provincial, que requiere del acuerdo del Senado para ese nombramiento.

En la sesión se aprobará también el pedido de licencia que presentará la vicepresidenta primera del cuerpo, María Teresa García que asumirá el jueves como ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.