Estas son las 20 frases más destacadas del primer discurso de Kicllof como gobernador

El flamante gobernador trazó un duro panorama de la situación de la provincia de Buenos Aires y criticó a la gestión de su antecesora, María Eugenia Vidal

En su primer discurso como gobernador bonaerense, Axel Kicillof trazó un duro panorama de la situación de la provincia de Buenos Aires, y criticó a la gestión de su antecesora, María Eugenia Vidal.

Si bien no basó su discurso en dar anuncios de medidas concretas, Kicillof enumeró las deficiencias que, a su criterio, hereda y cuáles son los desafíos que enfrenta su gestión:

Las siguientes son las frases más destacadas del discurso que brindó el flamante gobernador ante la Legislatura provincial:

- "Aunque se creía que ganaría el oficialismo, en la Provincia triunfó la oposición con el 50 más 2", dijo en referencia al 52% de los votos que obtuvo el Frente de Todos.

- "Vengo a trabajar sin descanso y con honestidad".

- "Cambiemos se basó en el marketing político".

- "En las últimas elecciones ganó la idea de que la provincia de Buenos Aires vuelva a ser productiva y no especulativa, solidaria, y no egoísta".

- "No pretendo ser gobernador de un espacio político, ni de un grupo, ni de un sector, pretendo ser el gobernador de todos y todas las bonaerenses".

- "Están dejando un desempleo muy alto", dijo sobre la gestión anterior.

- "Dejan una caja de 25.000 millones de pesos, que no alcanza ni para 30 días".

- "Se frenaron muchos pagos, y eso se nota en la obra pública".

- "¿Cómo se puede decir que no pasó nada con la deuda? Fue una muy mala y muy ruinosa administración de la deuda. La Provincia terminó subordinada a ese plan financiero".

- "Hubo una muy mala y muy ruinosa administración de la deuda".

- "La mejor política para terminar con la vulnerabilidad es dar trabajo".

- "En cuatro años cerraron 3.300 pymes industriales".

"Si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es tarifa: es saqueo".

- "Vamos a dejar sin efecto el aumento de tarifas".

- "La provincia quiere y tiene voluntad de cumplir con los compromisos. Pero necesita una estructura de deuda sostenible. La situación financiera de la provincia es hoy delicada. Nos vamos a poner inmediatamente en contacto con los acreedores para buscar una solución".

- "Dijo Alberto (Fernández), si no crecemos, no podemos pagar. Dijo Néstor (Kirchner), los muertos no pagan deudas".

- "Queremos un gobierno austero, hemos comprimido la estructura del Estado provincial".

- "La provincia se encuentra en un estado de emergencia financiera, tarifaria, productiva. Como lo describió Alberto Fernández a nivel nacional: muchos problemas, como dije, se arrastraban... pero se agravaron muchísimo".

- "Tenemos que revisar lo actuado. Convoco a las empresas para un esquema que sea justo y razonable. Pido a Alberto que retrotraiga la situación, a foja cero, a favor del pueblo bonaerense"

- "La Provincia tiene una gran oportunidad. El año que viene es el bicentenario. Voy a pedir que los próximos sean 200 años de una provincia más productiva, solidaria y justa. Que no nos digan que es inviable. Habrá habido gobiernos inviables".