Daniel Vila "bancó" el frío saludo de Cristina a Macri en el traspaso de poder

"Cuando vos te metés con la familia no pretendas que esa persona sea afectuosa", señaló el dueño del Grupo América y contó que Macri lo extorsionó

En septiembre, el presidente del Grupo América denunció públicamente que había sido víctima de presiones por parte del jefe de Estado Mauricio Macri. En una entrevista con Alejandro Fantino, Vila aseguró que el entonces primer mandatario, en el comienzo de su gestión, le pidió que le cediera al Estado el espectro de la compañía Supercanal Arlink porque el líder del PRO había asumido un compromiso con el Grupo Clarín.

Vila detalló que cuando se negó a ceder la frecuencia que usan las empresas de telecomunicaciones para brindar diferentes servicios, quien era ministro de Comunicaciones, el dirigente radical Oscar Aguad, impulsó una denuncia penal en su contra.

Luego de un principio de acuerdo entre las partes, Macri se comprometió a intervenir ante la Justicia para con el objetivo de desactivar el impulso de la investigación.

Ahora, Vila volvió a referirse a Macri en el marco de su participación del programa ‘Polémica en el bar’. Consultado sobre la asunción de Alberto Fernández, el presidente del Grupo América dijo que el acto le pareció "bien organizado, tranquilo, donde no hubo exabruptos, hubo mucho respeto, como que algo había cambiado, no había coros en las bandejas".

Y se refirió al frío saludo de Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

"Ese gesto que tanto se vio por televisión con Macri fue coherente con lo que ha dicho", señaló.

Y detalló: "Hay ciertos límites en la vida. La familia es uno de ellos, y cuando vos te metés con la familia de una persona no pretendas que sea afectuosa esa persona. Me refiero a la hija (Florencia Kirchner). Está bien que le diera la mano porque correspondía, pero también le dio un gesto de desprecio por eso que te digo, porque hay un límite que vos no podés cruzar".

Cuando se le preguntó si se comportaría de la misma manera que Cristina Kirchner si se cruzara a Macri, Vila respondió: "Espero no encontrármelo. No me gustaría encontrármelo. Se metió con mi libertad y con mi familia, de forma accesoria. Pero se metió con mi libertad".

"La libertad es una cosa muy sagrada, vos te podés meter con el patrimonio de una persona, te puedo demandar, pero cuando interponés una denuncia penal contra alguien. Y no solamente eso, sino que cuando ese alguien te da lo que vos querés porque accedió a la extorsión, y te dice ‘bueno, ahora te saco la denuncia penal’. Son cosas que a mí no me gustan, no las haría", amplió el empresario.

En tanto, cuando el panelista Walter Queijeiro le preguntó si Macri había sido extorsivo, Vila respondió: "Para mí, sí".

En octubre, Vila había declarado ante el fiscal Guillermo Marijuan y la jueza María Servini en el marco de la causa que fue iniciada de oficio por el investigador. El caso está bajo secreto de sumario.