Kicillof negocia con intendentes de Juntos por el Cambio para destrabar la ley impositiva

El gobernador bonaerense convocó para el próximo jueves a los jefes comunales de Juntos por el Cambio. Los representantes del PRO no confirmaron que irán

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunirá el jueves con intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio, en un encuentro que se encontraba pautado con anterioridad pero al que le sumará en la agenda el tema de la reforma tributaria, cuyo tratamiento quedó trabado en la Legislatura.

Pese a que la invitación le llegó a todos los jefes municipales de Cambiemos, la mayoría de representantes del PRO no asistirá, por lo que buscará aprovechar la fisura en la alianza opositora y conseguir el respaldo necesario por parte de los intendentes de la UCR.

"Tenía agendada una cita para el 2 (de enero, jueves de esta semana) porque antes de fin de año me había reunido con los intendentes del oficialismo. La reunión del 2 no tenía este tema porque no estaba en agenda", precisó este lunes el mandatario provincial.

De esta forma, confirmó el encuentro que horas antes habían dado cuenta fuentes oficiales y expresó la intención de sumar el tema de la reforma tributaria en la agenda de diálogo.

Se trata de una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, cuyo tratamiento quedó trabado en el Senado a instancias de los legisladores de Cambiemos, que, según aseguró hoy el propio Kicillof, decidieron "romper el diálogo" que venía manteniéndose.

Puntualmente, el gobernador responsabilizó por esa situación al intendente de Vicente López, Jorge Macri, que, según sostuvo, tomó el mando de la interlocución en ausencia de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien se encuentra de vacaciones en Europa.

En ese marco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires consignó que insistirá con la interlocución de su antecesora, la ex mandataria provincial María Eugenia Vidal, para la negociación por el tratamiento de la ley de reforma tributaria.

Desde el gobierno de la provincia confirmaron que Kicillof recibirá las propuestas de los intendentes opositores para asegurar la aprobación de la ley.

Según especificaron, la oposición busca cambiar algunas alícuotas de Ingresos Brutos, un debate que se extendió hasta el jueves pasado a las 1.30 de la mañana.

"El entendimiento con la oposición era que iban a acompañar las primeras leyes y a cambio les íbamos a reconocer cargos", indicó Kicillof.

El gobernador aseguró que la Ley impositiva planteaba "recaudar los mismos recursos que el año pasado".

"Ingresos Brutos queda igual y luego quedaba el impuesto inmobiliario y rural. Representa el 4% del total de los recursos de la provincia", agregó.

En ese sentido, el mandatario anunció que enviará todas las boletas "con la ley del año pasado" y, en caso de que la ley sea aprobada, se enviará una actualización.

"Este año hay vencimiento de deuda por $200.000 millones que deja Vidal y habrá que afrontarlos con una recaudación disminuida por responsabilidad de la oposición", remarcó.

Y concluyó: "Estuvimos negociando sobre 8 puntos que plantearon opositores. Pero nunca tuvieron vocación de solucionar el problema y ni aparecieron a la reunión".

En tanto, en otra entrevista, el gobernador acusó a la oposición de "montar un show" al hacer fracasar el tratamiento de la ley impositiva provincial cuando no dio quórum para su tratamiento en el Senado.

El mandatario provincial indicó que está "tratando de explicar a la sociedad de qué se trata la ley" y negó que se trate de un "impuestazo".

"La ley propone mantener la recaudación del año pasado. No se aumenta, en términos reales, ni un centavo. Lo que pasa es que la inflación del año pasado fue la más grande en 28 años", explicó Kicillof.

En ese sentido, apuntó que "(Mauricio) Macri deja inflación acumulada de más del 200% y de 55% el último año. Que se consiga la misma recaudación implica una actualización grande. Con ese punto de partida la idea fue que este año se recaude lo mismo que el año pasado".

Además, cargó duro contra la oposición encarnada en Juntos para el Cambio al señalar que "quieren mostrarse como defensores de los sectores que han damnificado durante cuatro años" y aseguró que tenían la decisión de "no ir a la Cámara, sino a las cámaras de televisión".

Qué dicen los intendentes opositores

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, afirmó que "no se puede negar la posibilidad de gobernar", al cuestionar la decisión de los legisladores bonaerenses de Juntos por el Cambio de no dar quorum para el tratamiento de la ley impositiva bonaerense.

"No se puede dejar sin la herramienta de la ley impositiva a un gobierno. Tiene que haber flexibilidad por parte del nuevo gobierno de la provincia de Buenos Aires y también tiene que haber flexibilidad y apoyo por parte de todos los legisladores", afirmó.

"No es bueno no dar quorum porque en algún momento el gobernador Axel Kicillof lo va a tener, y se va a imponer el proyecto que mandó, sin las modificaciones que proponemos desde Juntos por el Cambio", dijo Posse, de acuerdo a un comunicado de prensa del municipio que conduce.

Sin embargo, "también el oficialismo tiene que ceder y entender que no se puede indexar. Aunque hubo una inflación muy importante, no creció del mismo modo el salario o el ingreso de la gente", dijo el dirigente.

"La teoría que tanto le gusta al peronismo, de que paguen más los que más tienen, es una teoría en la que todos coincidimos: el que más tiene, más paga", dijo Posse, y agregó: "pero tampoco al punto de que los sectores medios sean los que carguen con los costos del Estado, al aumentarles excesivamente el impuesto inmobiliario urbano".

El intendente consideró que la oposición debe concentrarse en aminorar el peso impositivo del proyecto "al punto tal que la gente pague lo menos posible. Si hay que negociar en política, hay que negociar para los municipios de modo tal que se pueda cobrar la menor tasa de alumbrado, barrido y limpieza en cada uno de los lados", dijo.

Posse volvió a reclamar un cambio en la coparticipación al relativizar el impacto de la suba de impuestos propuesta para el nuevo presupuesto: "Estos ingresos no son determinantes, no son los que salvan a la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente sobrevive gobierno tras gobierno de lo que la puede ayudar la Nación".

Por su parte, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, afirmó que acompañarán al mandatario provincial "en todo" lo que contribuya a "la gobernabilidad", al referirse a la convocatoria a intendentes de Juntos por el Cambio que lanzó el gobernador bonaerense tras el revés que sufrió en la legislatura provincial el proyecto de Ley Impositiva 2020 y con el objetivo de buscar una vía alternativa de diálogo que le permita avanzar con ese debate.

"Todo lo que sea gobernabilidad para el gobernador Kicillof se la daremos, lo acompañaremos", dijo Montenegro, de Juntos por el Cambio.

El jefe comunal asumió que "habrá discusiones" respecto a "cómo se tiene que cobrar y los montos", pero señaló que será "siempre pensando en cuidar a la gente".

"Acompañaremos porque necesitamos las obras de Provincia en la ciudad", consignó, aunque no confirmó su asistencia al encuentro de Kicillof con intendentes, programado para el próximo jueves.

Sin embargo, dejó en claro la "preocupación" y que "más allá de que pueda haber algunas discusiones", pensarán "lo mejor para la gente".

"Nosotros estamos realmente preocupados por los bonaerenses y más allá de que puede haber algunas discusiones -como probablemente las haya al momento de debatir, pensaremos en lo mejor para la gente", dijo.

Montenegro hizo estas declaraciones durante un recorrido que realizó en la plaza ubicada en Almafuerte y Tucumán, de Mar del Plata, donde funcionará la Estación de Bombeo del Centro de Abastecimiento Tucumán (CAT), que permitirá potenciar la reserva del recurso en 14 barrios marplatenses.

Al respecto, el jefe comunal señaló que esa obra "se realizó con fondos propios" y precisó: "Hay 16 millones de litros de agua que pueden ser bombeadas a través de 10 bombas lo que permitirá que no haya falta de presión de agua. Esto arrancó hace muchos años y quedó finalmente una gran obra".

Acompañado por el presidente de Obras Sanitarias, Carlos Katz, el intendente aseguró que se trata de "una obra muy importante para Mar del Plata y para los vecinos" que "va a permitir que esta zona, que se quedaba en ocasiones sin agua o tenía baja presión, eso ya no ocurra".

En tanto, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, aseguró que "los 61 intendentes de Juntos por el Cambio" están "dispuestos a seguir dándole instrumentos para gobernar" a Axel Kicillof y expresó su confianza en que "en breve" se va lograr tener "una ley de consenso" de reforma tributaria.

"Nos parece excesivo el 75 por ciento de aumento si, como dicen los números, alcanza a un millón de bonaerenses", aseveró el jefe comunal, quien, a su vez, confirmó que concurrirá este jueves junto con sus pares de Cambiemos a la reunión convocada por Kicillof en la ciudad de La Plata.

En este marco, sostuvo que los intendentes de Juntos por el Cambio están "dispuestos a seguir dándole instrumentos para gobernar a Axel Kicillof, porque es lo que corresponde", pero sostuvo que "lo que se discute ahora en el marco de la democracia legislativa es cuál va a ser la presión tributaria para el año que viene" a nivel provincial, que se suma a la "nacional y municipal" que ya pesa sobre los ciudadanos.

"Esperamos tener en breve una ley de consenso", aseveró Valenzuela y agregó que "si cada uno pone su granito de arena, se puede buscar una ley mejor".

Incluso, el intendente de Tres de Febrero buscó resaltar lo que interpretó como una buena predisposición para "colaborar" con la gestión de Kicillof por parte de Cambiemos, al señalar el hecho de estar "hablando de una ley tarifaria aun sin tener un Presupuesto".

"Entre todos vamos a sacar una mejor ley, que sea buena tanto para la nueva gobernación como para los bonaerenses", expresó Valenzuela, al tiempo que insistió en calificar de "excesiva la presión tributaria si es que hay un millón de bonaereses que se van a ver afectados por el 75 por ciento de aumento, que se suma a los otros aumentos del ámbito municipal y nacional".

En este punto, entendió que "el aumento tributario no debería superar" el índice de inflación que, "estaría andando en un 50 o 55 por ciento".

"Hay que ser cuidadosos y prudentes; no es momento de dañar aún más el poder adquisitivo y tenemos que hacer un esfuerzo", postuló el intendente de Cambiemos, quien confió en que, en la reunión de intendentes prevista para este jueves en la ciudad de La Plata con Axel Kicillof se dé "un diálogo productivo" con el mandatario provincial.

En tanto, si bien consideró que "no debería demorarse" el tratamiento de la reforma tributaria, puso el acento en la necesidad de "buscar equilibrios y puntos de encuentro" frente a "un solo tema que nos divide", pues -indicó- "ha habido otros aumentos que no compartimos pero que están dentro de las potestades del gobernador".

Por último, Valenzuela negó terminantemente que en la mesa de negociación del proyecto de reforma tributaria se encuentre el debate sobre cargos políticos para la oposición en la provincia: "El tema de los cargos no se mezcla con lo tributario", aseveró.