¿El asesinato del líder militar Qasem Soleimani puede desencadenar una guerra?

El planeta está pendiente de lo que ocurre en Medio Oriente y se pregunta cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto

El asesinato del general iraní Qasem Soleimani en Irak en un ataque aéreo por parte de Estados Unidos el viernes marca una importante escalada en las tensiones entre Washington y Teherán.

El planeta está pendiente de lo que ocurre en Medio Oriente y se pregunta cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto. Prueba de ello es que la frase "Tercera Guerra Mundial" se colocó rápidamente como tendencia mundial y entre los conceptos más buscados en Internet en todo el mundo.

Pero, ¿podría realmente desembocar este ataque en una guerra a gran escala? ¿Amparan las leyes internacionales este movimiento por parte de EE.UU.?

El corresponsal de Defensa y Asuntos Diplomáticos de la BBC, Jonathan Marcus, responde estas y otras preguntas de la audiencia para entender qué significa (o puede significar) este ataque realmente.

¿Puede esto llevarnos a la Tercera Guerra Mundial?: Si bien algunos han descrito el asesinato de Soleimani como "una declaración de guerra" de EE.UU. contra Irán, es importante no exagerar ni tampoco subestimar la importancia del momento. Esto no provocará una Tercera Guerra Mundial, según Marcus. Países clave que podrían estar involucrados en tal guerra, como Rusia y China, no son actores importantes en este conflicto.

Pero esto podría ser un momento decisivo para Oriente Medio y para el papel que juega Washington en él. Se espera una represalia significativa por parte de Irán, y esto podría conducir a un ciclo de acción y reacción que podría acercar a los dos países a un total conflicto.

La respuesta de Irán podría dirigirse contra los intereses militares de EE.UU. en la región, pero también contra cualquier objetivo relacionado con el país norteamericano que Irán considere vulnerable.

¿Es legal asesinar a alguien de esta manera según el derecho internacional?: EE.UU. alegará que Soleimani fue responsable de ataques no provocados contra las fuerzas estadounidenses en Irak. Esas fuerzas estaban allí a petición del actual gobierno iraquí.

Soleimani era un hombre que Washington consideraba que tenía las manos manchadas con la sangre de muchos estadounidenses. Mientras, la Fuerza Quds que lideró, era vista por EE.UU. como una organización terrorista. Por ello, a su asesinato puede seguir una narrativa legal por parte de Washington.

Pero la relatora especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, cuestionó la justificación de este asesinato por parte del presidente Donald Trump. "Menciona que su objetivo era 'disuadir futuros planes de ataque iraníes'. Esto, sin embargo, es muy difuso. Futuro no es lo mismo que inminente, cuya prueba es lo que exigiría el derecho internacional", tuiteó Callamard. También dijo que la muerte de otras personas en el bombardeo fue "absolutamente ilegal".

¿Se ordenó el ataque para desviar la atención del "impeachment" al presidente Trump? Aunque las consideraciones políticas internas siempre importan -especialmente en un año electoral para el presidente Trump-, esta decisión sería producto de dos factores: oportunidad y circunstancia.

El contexto parece ser el aumento de los ataques contra las instalaciones estadounidenses en Irak, junto a declaraciones difusas del Pentágono sobre futuros ataques en proceso. Y entonces se presentó la oportunidad -una demostración más de la precisión y el alcance de la inteligencia estadounidense- que, aunque lejos de ser infalible, es un factor con el que los iraníes tendrán que lidiar para decidir cualquier respuesta.

En un año electoral, la principal preocupación de Trump es evitar la pérdida de vidas estadounidenses en la región. Pero este dramático ataque parece de alguna manera fuera de lugar para un presidente que, aunque habla de manera dura, se ha caracterizado por una notable cautela en cuanto a acciones concretas.

¿Hay riesgo de una respuesta nuclear por parte de Irán?: Irán no tiene armas nucleares, aunque retiene muchos de los elementos que podrían contribuir a un programa de desarrollo y los conocimientos para proceder con uno.

Irán siempre ha insistido en que no quiere desarrollar una bomba atómica. Pero ¿podría la creciente frustración con Washington persuadir a los dirigentes de ese país de deshacerse de todas las restricciones y abandonar por completo su acuerdo nuclear con la comunidad internacional? Esa es una posibilidad.

El gobierno de Trump ya abandonó el llamado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), acuerdo nuclear de Irán -según muchos analistas, de manera imprudente-. Esto aumentó la presión sobre Teherán, pero sin ninguna "vía de salida" diplomática clara para contener la tensión.

¿Qué hacía Soleimani en Irak? ¿Qué dice el gobierno iraquí sobre esto?: No está claro cuál era la actividad del general en Irak. Pero Irán apoya allí a varios grupos influyentes de la milicia chiíta y el hombre que fue asesinado junto a él, Abu Mahdi al Muhandis, era el líder de Kataib Hezbolá (el grupo que dijo ser responsable de los recientes ataques con misiles contra bases estadounidenses) y comandante de una coalición de milicias pro iraníes en Irak.

El gobierno iraquí está ahora en una posición muy difícil, especialmente desde que los ataques llegaran a su territorio. Es aliado tanto de Irán como de EE.UU., y las tropas estadounidenses permanecen en Irak para ayudar en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico.

Las autoridades iraquíes ya estaban abochornadas por los ataques de la milicia contra bases que albergan instalaciones estadounidenses. El gobierno iraquí condenó las represalias recientes de Washington contra este grupo de milicias y aseguró a EE.UU. que haría más para proteger sus bases.

La oficina del primer ministro iraquí condenó la muerte de Soleimani y lo describió a él y al líder de la milicia asesinado junto a él como "mártires" detrás de las "grandes victorias contra el Estado Islámico".

El gobierno iraquí también insiste en que EE.UU. fue mucho más allá de los términos de los acuerdos bajo los que opera en el país.

¿Cuál es el papel de EE.UU. e Irán en Irak?: Irán es un estrecho aliado del gobierno liderado por chiítas en Irak. También es un actor importante en el país por derecho propio, debido a su labor a través de los grupos de milicias mencionados anteriormente.

EE.UU., por su parte, tiene unos 5.000 soldados en Irak, entrenando y asesorando al Ejército iraquí en su esfuerzo por derrotar a los remanentes de Estado Islámico. Básicamente, estos dos jugadores externos, EE.UU. e Irán, han estado maniobrando uno contra el otro en Irak. Una gran pregunta ahora es: ¿llegará el momento de crisis que haga insostenible la continua presencia de EE.UU. en el país?