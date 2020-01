El presidente Fernández formalizó el equipo que trabajará con Estados Unidos y el FMI

Su misión será coordinar políticas y acciones en la relación con el gobierno estadounidense e instituciones multilaterales y regionales con sede en el país

El presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada la primera reunión de trabajo del equipo responsable de coordinar las políticas y acciones en la relación con el gobierno de Estados Unidos y con los organismos multilaterales y regionales.



Durante el encuentro, el mandatario presentó la designación de Jorge Argüello como embajador de Argentina en los Estados Unidos, quien además será el sherpa argentino ante la próxima cumbre del G20, que se realizará durante noviembre próximo en Riad, Arabia Saudita, donde participarán de los 19 países con mayores economías mundiales junto con la Unión Europea.



De este modo, Fernández formalizó un equipo de trabajo permanente en Washington con la misión de coordinar las políticas y acciones en la relación con el gobierno estadounidense y las instituciones multilaterales y regionales con sede en ese país, como el FMI, Banco Mundial, BID, ONU y OEA.



La coordinación de las actividades en la capital estadounidense quedará a cargo de la embajada argentina en la capital estadounidense, señalaron voceros oficiales.



Participaron de la reunión, además de Argüello, el director Ejecutivo del Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos; la directora Ejecutiva Alterna por Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Paraguay en la Junta Directiva del Banco Mundial, Cecilia Nahon, y el director Ejecutivo por Argentina y Haití en la Junta Directiva del BID, Guillermo Francos.



Estuvieron presentes en el encuentro también el canciller Felipe Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz.



Los funcionarios repasaron el estado de la relación bilateral con Estados Unidos; la estrategia a seguir en materia de renegociación de la deuda externa; la situación de la cartera de Argentina en los bancos multilaterales; el análisis de la agenda 2020 en la OEA y en la ONU; y el plan de trabajo de nuestro país camino a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del próximo G20.



El pliego del embajador Argüello ya cuenta con el placet concedido por la Casa Blanca y será enviado en los próximos días al Senado de la Nación.



El nuevo embajador argentino es abogado; ex diputado nacional; ex convencional constituyente CABA; ex representante permanente de la Argentina ante la ONU y ex embajador argentino en EE.UU. y Portugal.



Por su parte, Nahon es economista y también fue embajadora argentina en los EE.UU. y se desempeñó como secretaria de Relaciones Económicas de la Cancillería; ex sherpa argentina en el G20; es profesora de American University (Washington, DC); directora del programa Modelo G20 y consultora de organismos internacionales.



Chodos es abogado; ex director del Banco Central de la República Argentina; ex secretario de Finanzas y ex director Ejecutivo por el Cono Sur en el FMI, mientras que Francos es abogado; ex diputado nacional; ex presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y ex titular del Grupo Banco Provincia.