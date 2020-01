"Mauricio Macri convirtió a la Argentina en un país offshore friendly"

El titular de Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, denunció que durante el gobierno de Cambiemos "no se hizo nada en control de sociedades"

El flamante titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, afirmó este miércoles que durante la gestión de Mauricio Macri ese organismo había "facilitado todo tipo de delitos" y prometió que ahora volverá a "controlar las sociedades para evitar que Argentina siga convertida en un país 'off shore-friendly' y en un 'viva la pepa'".

"No se hizo nada en control de sociedades durante los últimos cuatro años. Todo lo que se había hecho los 15 años anteriores fue derogado por el macrismo, así que vamos a poner en marcha de nuevo al organismo", afirmó Nissen en declaraciones formuladas a El Destape Radio.

El funcionario, cuya designación fue oficializada hoy con su publicación en el Boletín Oficial, explicó que esa ausencia de controles a la que aludía "facilitó todo tipo de delitos" y sostuvo que, "en los últimos cuatro años, la Argentina se convirtió en un país 'off shore-friendly'.

"Hoy, constituir una sociedad es un 'viva la pepa'", advirtió el flamante titular de la Inspección General de Justicia.

Según Nissen, durante los últimos cuatro años, correspondientes a la gestión de Cambiemos, se facilitaron "el lavado de dinero, el crimen trasnacional y se permitieron actitudes inadmisibles como defraudar a la mujer en el divorcio, defraudar a un heredero, transferir propiedades a sociedades truchas provenientes de guaridas fiscales".

"Hay gente de plata que se beneficia con este instrumento -constitución de sociedades- que te lo venden incluso en grandes estudios jurídicos y grandes escribanías. Vos te disfrazás de sociedad y actuás; así recibían aportes para la campaña política a través de fundaciones mal constituidas y con sociedades extranjeras, que de extranjeras no tenían nada", afirmó el funcionario.

En este punto, Nissen afirmó que "son todos delitos gravísimos porque no es plata que vos veas en un bolso y te indigne, sino dinero que transferís a través de una computadora, y no se ve, por lo cual no genera indignación en la gente".

Frente a este escenario, el titular de la IGJ añadió que, durante su gestión, "se van a volver a reglamentar las leyes para que, por ejemplo, las sociedades tengan un capital para responder por sus deudas, para que no puedan dedicarse a cualquier actividad como si fuese una persona física".

"En materia de sociedades constituidas en el extranjero, no se van a inscribir más 'off shore' en Buenos Aires y se las va a perseguir, porque nunca he visto una sociedad 'off shore' que sea neutra en efecto, sino que siempre tienden a perjudicar a alguien: a personas físicas, jurídicas o al Estado", sintetizó Nissen.

La designación del nuevo titular de la IGJ -organismo encargado de controlar las sociedades civiles y comerciales, y fundaciones, con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires- fue oficializada hoy en el Boletín Oficial con la publicación del Decreto 106/2020.

Nissen ya se había desempeñado al frente de la Inspección General de Justicia entre agosto de 2003 y noviembre de 2005.