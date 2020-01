Desmienten un supuesto "escrache" a Alberto Fernández en Roma

El gobierno negó este viernes la veracidad de una filmación que circuló en la red social Twitter con imágenes de un supuesto escrache al presidente Alberto Fernández en Roma, al señalar que se trató de "un video editado" con tomas reales de la salida del jefe de Estado de un edificio, al que luego se le agregaron "insultos".

Así lo señalaron voceros de la Presidencia, que indicaron que "el video es real; está tomado cuando el presidente sale del edificio pero el audio de los insultos de un supuesto grupo de argentinos fue agregado posteriormente".

La condena social ... es lo peor que les puede pasar.. el que dice que el escrache no está bueno, peor es el robo al pueblo ... los pobres no lo entienden, los mantenidos no les importa! Pero a los que laburamos si! La solidaridad no te funcionó Alberto.. la mentira termino????‍♀️ pic.twitter.com/QYqdXTAMEK