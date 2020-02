Ambrosini, presidente del ENACOM: "Quiero emprolijar el tema del Grupo Clarín para que las otras empresas no protesten más"

El presidente del ENACOM definió los principales ejes de la gestión. Se analizan modificaciones en los topes de espectro y en los ANR

"El ENACOM va a hacer lo que tenga que hacer. Poner en caja a cada uno de los actores e igualar las ventajas competitivas allí donde no las haya. Tengo que convivir con todos con distintas realidades. La inteligencia del gobierno pasa por acomodar a cada actor de la comunicación en su lugar".

Con estas palabras Claudio Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) tuvo el primer encuentro con la prensa en donde delineó las prioridades sobre las que centrará su gestión: las cooperativas y operadoras de telecomunicaciones independientes, la administración del espectro y la mejora del procedimiento de los Aportes No Reembolsables (ANR) mediante los cuales se financian los proyectos de conectividad propuestos por los privados para las áreas más alejadas a través del Fondo de Servicio Universal (FSU).

Aseguró que "no me va a temblar el pulso" cuando tenga que tomar decisiones que incomoden a las empresas. Y no dudó en mencionar a Telecom, a Telefónica y a Claro para explicar las distintas situaciones que se dan en el mercado y que deben ser ordenadas.

El espectro, como se dijo, será uno de los temas a resolver en el corto plazo puesto que es uno de los pendientes que dejó la gestión anterior, a cargo de Silvana Giudici, y quien volvería al directorio del organismo para ocupar la vacante que resta.

"El espectro hay que replantearlo -dijo- porque el país crece con más espectro y nos estamos quedando cortos".

La Argentina cuenta con 520 mhz de espectro adjudicados cuando la recomendación de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) para 2015 era de 1360 mhz y de casi 2000 mhz para 2020. la última licitación de espectro fue en 2014 cuando se inició el despliegue de las redes 4G.

Cuando se le consultó si Telecom había terminado de devolver el espectro que debía para que fuese terminada de aprobar su fusión con Cablevisión (plazo que se venció en diciembre pasado) dijo que hay en discusión unos 20 mhz.

"Quiero emprolijar el tema del Grupo (Clarín) para que las otras compañías no protesten más con justa razón. Quiero empezar bien la relación con el Grupo y para ello quiero que, en primer lugar, cumplan con lo que se comprometieron", sentenció.

La lupa en el espectro

Una vez que se emprolijen los pendientes con el Grupo Clarín el siguiente paso será avanzar con un aumento del tope de espectro por operador que hoy está en 140 mhz y que también fue un pendiente que dejó la administración anterior.

Justamente, la obligación de devolución de espectro -en el caso de Telecom- y la necesidad de que el tope se incremente siempre fue un factor que incidió en el juego del mercado y que impidió que se tomaran nuevas decisiones en ese sentido.

Por eso, ahora, este será uno de los puntos prioritarios pues en el Gobierno entienden que si el horizonte es ir hacia 5G primero hay que terminar con el proceso de 4G.

"Estamos analizando la suba del CAP (tope de espectro, su sigla en inglés). No vamos a hacer nada apresurado por más que el país necesite los dólares. Sobre los temas importantes no vamos a tomar decisiones apresuradas", aseguró Ambrosini.

Ambrosini ya mantuvo reuniones con las principales operadoras de telecomunicaciones y también con las cooperativas, independientes y el gremio de FOETRA.

El martes por la tarde recibió al nuevo CEO de Telefónica, Marcelo Tarakdjian,acompañado por parte de su equipo, y algunas semanas atrás lo hizo con Claro, a través de Alejandro Quiroga.

Ambas compañías atraviesan distintos momentos y expusieron diversos planteos.

Sobre Telefónica, está claro para las autoridades del ENACOM que la compañía se encuentra en un proceso donde la venta puede ser una posibilidad. Sin embargo, se deslizó que las alternativas que se manejan tienen que ver más con la posibilidad de conseguir un socio o encarar una alianza, en una movida similar a la que ya se produjo en México con AT&T.

Respecto de Claro, que tiene una presentación en el ENACOM por el conflicto surgido con la distribución de las señales del Grupo Clarín, el organismo no sólo quiere resolver ese punto en particular sino también determinar si los precios con los que hoy ofrece la compañía sus servicios empaquetados -los más baratos del mercado- no representan una maniobra predatoria en perjuicio de algunos jugadores aún cuando son beneficiosos para los consumidores.

Encontrar ese equilibrio entre estrategias de competencia que no dañen al mercado y que, al mismo tiempo, sean beneficiosas para los usuarios será una de las tareas más complejas que tendrá hacia adelante Ambrosini.

En paralelo, se impulsarán las políticas vinculadas con la conectividad. Ambrosini entiende a la conectividad como "la portadora de la educación", y en un país con urgencias lo importante pasa por ese lugar. Por eso consideró que la conectividad será una de las herramientas para salir adelante con igualdad de oportunidades.

En ese sentido, sostuvo que, en aquellos lugares en donde los privados no puedan cumplir porque no les dé su negocio, será el Estado quien tenga que estar.

"Hoy internet pasa a ser un servicio público más", subrayó Ambrosini, como un modo de reflejar la relevancia de la conectividad, aunque descartó que se estén pensando, al menos por ahora, en tarifas especiales para llegar con más acceso a los distintos puntos del país.

Cooperativas en la agenda

Respecto de las cooperativas y empresas independientes Ambrosini dijo que "las cooperativas fueron las más castigadas. Había como un olvido con ese sector". Se refería a la gran cantidad de trámites que deben cumplir para lograr una licencia o la habilitación de un servicio.

Dio a entender que, en ciertos casos, deben cumplir con una burocracia que entorpece en vez de facilitar y que se buscará el modo en que se les faciliten los proyectos y que eso no significará que se relajen los controles a los que también deben estar sometidas.

Entre las cuestiones a mejorar para facilitar la tarea de este segmento en particular, Ambrosini sostuvo que "se van a seguir distribuyendo fondos vía Aportes No Reembolsables (ANR) para propuestas de privados".

Agregó que buscarán que se incrementen los montos actuales y que los pagos se agilicen porque, indicó, en la gestión anterior la demora entre la aprobación del proyecto y la entrega del dinero era tan grande que, cuando lo recibían, ya no alcanzaba para solventarlo tal como se habia planteado.

Admitió, en ese momento, que los dos últimos ARN que entregó el directorio del ENACOM en la gestión anterior -cuando él era director de ese organismo- "fueron un papelón, fueron incorrectos, por eso mis dos votos fueron negativos", aseguró.

Sucede que, en esa última reunión, se adjudicaron dos proyectos a las empresas estatales (SAPEM) de Jujuy y de Corrientes cuya propuesta llegó ese mismo último día y por la que se entregaron casi $300 millones: $194,7 millones para la SAPEM de Jujuy y $102,3 millones para la de Corrientes.

"Vamos a rever todo lo que no se hizo -aseguró Ambrosini- y no vamos a subejecutar la grosería de la gestión pasada, que llegó a un 70%. Es demasiado", sentenció.

Insistió en que se van a mejorar los procedimientos de los ANR y que se pondrá al frente de esa tarea a personas que se comprometan con esa actividad pues dejó en claro que el mercado no está compuesto sólo por grandes empresas, y que las cooperativas o las pyme independientes también necesitan un trato acorde a su realidad. "Lo que no quiere decir que no se les exija", aclaró.

Tal como lo vienen asegurando los distintos referentes del área, Ambrosini dejó en claro que el ENACOM trabajará de manera mancomunada con ARSAT, comandada por Pablo Tognetti, y con la Subsecretaría TIC, a cargo de Martín Olmos, todo bajo la tutela de la Secretaría de Innovació Pública, bajo la responsabilidad de Micaela Sánchez Malcolm.

Ambrosini sostuvo que parte del trabajo que se encara en esta primera etapa apunta a hacer los procesos más ágiles porque, aún cuando él formaba parte del directorio de ENACOM en la gestión anterior, "los procesos estaban lentos para empujar la maquinaria. Si volvimos para ser mejores, séamoslo", concluyó.