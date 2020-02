El ENACOM quiere recuperar $900 millones que el macrismo no ejecutó, para generar contenido audiovisual

Gustavo López, el director del ente a cargo del área audiovisual, aseguró que se subejecutó el 70% de las partidas delFOMECA. El dilema de la emergencia

El área audiovisual del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) quiere recuperar el presupuesto que la gestión de Cambiemos subejecutó durante prácticamente los cuatro años de gestión. Se trata de unos $900 millones que quedaron pendientes y que, a partir de ahora, se buscará recuperar para los futuros presupuestos que se destinen al Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA) orientados a generar contenidos para medios comunitarios.

Así lo anticipó Gustavo López, director del Enacom a cargo del área de comunicación audiovisual, quien aseguró que "en cuatro años se comieron dos presupuestos y medio del FOMECA".

Detalló que en el primer año de la gestión de Cambiemos no se ejecutó nada, en 2017 comenzaron a usarse los fondos que correspondían a 2016 y así al año siguiente, con excepción de 2019 donde se ejecutó un poco más.

En un encuentro con periodistas y académicos, el funcionario aseguró que la gestión anterior finalizó con "el 70% del presupuesto no ejecutado". Ahora, se buscará recuperar esos fondos para volver a poner en marcha los concursos que permiten generar contenidos en los medios comunitarios, que se encuentran en las fronteras o que pertenecen a pueblos originarios.

Esto se impulsará en el marco de una de las prioridades que se fijó la gestión, destinada a garantizar la pluralidad de voces a través de la diversidad aún cuando está claro que el escenario actual del sector audiovisual es el de la concentración. Además de ampliar la conectividad, puesto que el 30% de la población o no tiene conectividad o tiene conectividad de muy baja calidad.

Por esa razón, y en lo referido al impulso de los contenidos audiovisuales y para radios indicó que la idea para este 2020 es contar con un presupuesto de unos $340 millones, aun cuando eso no está definido.

Más allá de este aspecto en particular, el objetivo de máxima será buscar el modo en incorpora los $900 millones que no se utilizaron durante la gestión al frente del ENACOM, con Miguel de Godoy primero, y Silvana Giudici, después

"Queremos que (los $900 millones) se incorporen en los futuros presupuestos y se destinen al FOMECA", insistió quien fuera director del ya extinto COMFER entre 1999 y 2001.

El problema es cómo insertar este dinero en un presupuesto en el marco de la ley de emergencia donde, se supone, se están destinando los recursos existentes a resolver las urgencias. Una situación de emergencia, ¿tira abajo una asignación específica, como la que surge de los tributos del sector audiovisual para promover la generación de contenidos?

La respuesta final la dará el Gobierno, a través de la Jefatura de Gabinete, la instancia última a la que debe responder el ENACOM vía la Secretaría de Innovación Pública.

La intención de López es que se les permita utilizar ese dinero en una modalidad que podría ser plurianual, además de contar con los fondos que correspondan a cada período, es decir, el porcentaje que contempla la ley.

La activación de estos fondos, cuyas decisiones se esperan se tomen en no más de 30 días -al menos en la expectativa del funcionario- forma parte, como se dijo, de una de las prioridades de la gestión.

Prioridades y concentración

La otra prioridad que mencionó López en el marco de la gestión es la conectividad, aspecto sobre la que las distintas áreas dependientes de Innovación Pública, comandada por Micaela Sánchez Malcolm, están de acuerdo en que se debe trabajar de manera acelerada.

"Es imposible que haya desarrollo económico si no hay conectividad. El 30% de la población aún no tiene conectividad o es muy mala. Y sobre el 70% de la población restante se supone que la conectividad funciona aunque en muchos casos no sea así", agregó López.

Tal como lo había manifestado el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, el organismo trabaja en la confección de un mapa de conectividad que muestre el estado de situación real del acceso a nivel país. Y, a partir de la información que se obtenga de allí, se plantea trabajar junto con los distintos actores del sector para impulsar los nuevos despliegues y llegar a la mayor parte de la población.

De todos modos, y pese a las buenas intenciones que se expresan en este sentido, López admitió que "queremos llegar a la mayor cantidad posible (de habitantes) pero no creo que en cuatro años podamos lograrlo".

El integrante del directorio del regulador reconoció a lo largo de la conversación con los periodistas que llegaron hasta el edificio de Perú al 100 que hay que volver a poner sobre la mesa a los distintos jugadores del sector y pensar las nuevas estrategias en materia de comunicación audiovisual, contenidos y conectividad.

Las regulaciones establecidas hace 20 años al igual que las tomadas hace 10 años ya no sirven para el actual contexto en donde, recalcó, la marca es la concentración. Y si bien se considera la posibilidad de avanzar sobre una nueva ley para el sector también destacó que cualquier cosa nueva que se piense tendrá que hacerse teniendo un horizonte de cinco años hacia adelante.

En este escenario planteó, justamente, "cómo construir en algo más concentrado que antes".

Por eso, los próximos 30 días se plantean como definitorios en distintos temas. O si no lo son de manera tajante, al menos permitirán tener un panorama más claro sobre hacia dónde se quiere encarar la gestión en esta materia.

La Televisión Digital Terrestre (TDA) será uno de los aspectos que entrará en discusión, especialmente porque no todos los integrantes del directorio del ENACOM tienen la misma postura sobre si continuarla o no.

Hay quienes no consideran que la TDA le solucione la vida a la gente, y están aquellos que sostienen que es la única manera que tiene de ver televisión ese 30% de la población que no está alcanzado, por ejemplo, por internet.

Más allá de las distintas posturas pareciera que habría una posición tomada sobre la necesidad de relanzar la televisión digital abierta, que fuera en 2010 uno de los símbolos más fuertes del kirchnerismo en su objetivo por generar una red de televisión que llegara a los distintos lugares del país por fuera de la televisión paga.

Que se retomen algunas de las políticas de la anterior gestión kirchnerista también implicará hacerlo en otro contexto. Mientras en aquellos tiempos había suficientes recursos económicos para impulsar las distintas acciones y una gran falta de coordinación -en la visión de sus propios protagonistas- ahora el secreto pasará por la necesidad de acordar acciones porque ya no existen aquellos presupuestos.

"Primero hay que discutir la política y, luego, discutiremos los recursos", finalizó López como forma de describir lo que se vendrá en las próximas semanas en materia de telecomunicaciones, contenidos audiovisuales y políticas orientadas a la diversidad en un contexto de alta concentración.