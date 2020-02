Ayuda escolar: ya no es necesario certificar que el niño va al colegio y hay polémica

Figuras de la oposición como Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto lanzaron un duro comunicado en el que critican que se bajen los requisitos

La Anses dispuso este lunes facilitar los trámites para el cobro de la asignación por ayuda escolar anual, que perciben quienes tienen hijos de entre 4 y 17 años de edad, lo que generó un fuerte rechazo desde el macrismo.

Por medio de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, Anses estableció que no será necesaria la presentación del certificado de escolaridad al 31 de diciembre de 2019.

Ese era uno de los requisitos establecidos el año pasado para el cobro de este beneficio durante 2020.

Si bien la medida pareciera ser favorable para quienes necesitan y cobran la asignaciones, desde Juntos por el Cambio emitieron un comunicado en el que advierten que: "el Gobierno elimina un requisito importante para que la Anses y el Estado Nacional en su conjunto cuenten con información importante sobre las niñas y niños que reciben la cobertura del Estado".

"Creemos que no existen motivos que justifiquen la no presentación del certificado escolar en tiempo y forma por parte de los padres. Durante los últimos años Anses simplificó y agilizó los procesos para la presentación de información. Ahora los certificados se pueden presentar a través de internet con la App de Anses y ya no es necesario ir a una oficina", añaden en un documento firmado por Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro y Miguel Ángel Pichetto.

Pedimos revisar el cambio en la ayuda social para garantizar la concurrencia a la escuela de todos los niños. pic.twitter.com/pGiDYbOEYy — WW (@WolffWaldo) February 10, 2020

La asignación por ayuda escolar anual consiste en el pago de una suma de dinero que se hace efectiva en marzo de cada año, y se abona por cada hijo que concurra regularmente a establecimientos de enseñanza básica y polimodal o bien, cualquiera sea su edad, si concurre a establecimientos oficiales o privados donde se imparta educación diferencial.

Según estadísticas de la Anses, la asignación es percibida por alrededor de 6,3 millones de familias.

En la resolución, el organismo aclaró que "la falta de presentación de los certificados escolares al 31 de diciembre de 2019 no se encuentra necesariamente ligada a trayectorias escolares discontinuas, por lo tanto, es menester continuar profundizando el trabajo articulado con los distintos Organismos y Ministerios para realizar acciones conjuntas que tiendan a resolver las barreras para que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder y sostener el derecho a la Seguridad Social".

Además, recordó que la Ley N° 27.541 declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, debido a "la gravedad de la situación económica que afronta el país".

Por ese motivo, indicó que "en función del contexto económico y social de emergencia y ante el inminente inicio del ciclo lectivo, corresponde derogar el punto 5, del Apartado "Asignaciones De Pago Mensual", de la Resolución N° 2019-203- ANSeS, con el fin de garantizar que los niños, niñas y adolescentes de 4 a 17 años inclusive, que presenten el certificado correspondiente hasta el 31 de diciembre, perciban en forma masiva, al inicio del ciclo lectivo, la Asignación por Ayuda Escolar".

El año pasado, durante la gestión de ex presidente Mauricio Macri, se había establecido la presentación del certificado que acredite la condición de alumno regular hasta el 31 de diciembre de cada año, requisito que ahora fue eliminado.