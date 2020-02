El patrimonio de Macri: ¿Se enriqueció o empobreció luego de su paso por el poder?

De acuerdo a los datos brindados a la Oficina Anticorrupción, el ex presidente dejó el poder en diciembre de 2019 con un patrimonio total de $273 millones

El ex presidente Mauricio Macri dejó el poder en diciembre de 2019 con un patrimonio total de $273 millones, una cifra que representa $163 millones más que el que declaró a fines del 2015 ante la Oficina Anticorrupción (OA), cuando llegó a la Casa Rosada.

El crecimiento de su fortuna así reflejada fue casi del 148%. Al desembarcar en la Casa Rosada, había informado un total de bienes, dinero y activos por $ 110 millones.

Sin embargo, si tiene en cuenta la inflación en los últimos cuatro años - que según cifras oficiales fue de 297 %-, su fortuna disminuyó un 37,6%. El cálculo fue realizado por el sitio Infobae en base a la parte pública de sus declaraciones juradas ante la OA del 2015, al ingresar al Ejecutivo nacional, y la de Baja del 2019, que presentó en enero de este año.

Sus propiedades

Sobre el cierre del 2019, su último año en la Casa Rosada, Macri se desprendió del departamento de 370 m2 sobre la Av. Libertador, frente a los bosques de Palermo, que le alquilaba al ex titular de la AFI y amigo, Gustavo Gustavo Arribas.

El ex mandatario era dueño del 30% de ese inmueble -el otro 70% era de su mujer, Juliana Awada- y se lo vendió a César Fernando Fucks, uno de los dueños de la marca de indumentaria Narrow.

La operación se concretó en 3.200.000 dólares, con un pago en efectivo y otras dos cuotas a cancelar. De ese monto, a Macri le correspondieron 960.000 dólares pero Fucks aún le debe por esa compra $ 24.360.000, según el crédito a su favor que consignó en la declaración ante la OA.

Ahora, el ex presidente y su mujer alquilan ahora una casa en Martínez, con vista al río. La quinta Los Abrojos en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde suelen pasar los fines de semana, no figura en su declaración jurada porque era de su padre Franco, fallecido el año pasado. Pese a no tener vivienda propia, declaró bienes del hogar por casi $7,4 millones, agregó el portal.

Macri conserva su terreno en Tandil de 5.100 m2 valuado en $4,3 millones y el 25% de tres lotes en Pilar que compró en 2015, en esa localidad en el norte del conurbano bonaerense. "Por un error del aplicativo en el formulario de carga de la AFIP, en su declaración jurada de Baja, el ex presidente aparece como titular del 100%, pero fue aclarado en observaciones", le explicó a Infobae su contador, Mauricio Szmulewiez.

También tiene una casa en Punta del Este, Uruguay, que recibió en donación de su padre, con un valor fiscal de $23,2 millones, y el 18% de un terreno en Pluma de Pato, Salta, de casi 2.000 hectáreas.

En total, sus inmuebles suman $35,3 millones, aunque este monto representa el valor fiscal de las propiedades, muy lejos del de mercado.

Esto es así porque la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Nº 26.857) equipara las declaraciones juradas públicas de los funcionarios ante la OA a las que se presentan ante la AFIP, por lo que el valor consignado a los fines impositivos no supera el 20% del valor en el mercado.

Moneda extranjera

Al finalizar su mandato como presidente, Macri informó tener unos 200.000 dólares, tal como surge de los $11,5 millones informados en esa divisa, y según la cotización de $58 del dólar comprador del Banco Nación del 9 de diciembre. El monto resulta un 87% inferior a los dólares declarados en 2015, cuando informó 1,6 millones de dólares.

A diferencia de cuando llegó a la Casa Rosada, todo su dinero está en depósitos bancarios el país, ya que repatrió los $18,7 millones que tenía en Bahamas, el mismo paraíso fiscal en el que fue registrada la firma Fleg Trading, de la que fue director, según reveló la investigación de los Panama Papers.

Macri fue sobreseído en agosto pasado por la Justicia en lo Penal Económico, que descartó una presunta evasión impositiva vinculada a las sociedades offshore Fleg Trading, radicada en Bahamas, y la panameña Kagemusha. El juez Diego Amarante determinó que "las empresas no habían tenido ganancias, ni en el país ni en el exterior, ni los directores – por Mauricio, sus hermanos Mariano y Gianfranco, y su padre Franco Macri- cobraron honorarios".

Según su última declaración jurada, Macri tenía al 9 de diciembre $112,4 millones en bonos públicos argentinos. "Hay distintos títulos. Están en dólares por lo que no sufrieron la devaluación de peso, algunos con intereses en dólares y otros en pesos", precisó el contador del ex presidente. Y aclaró que "al tener que declararse en pesos, sube el monto por los saltos de la divisa".

Durante 2019, Macri tuvo ingresos de $3 millones por su sueldo como mandatario ($232.000 por mes), a los que sumó otros $600.000 en el año por el cobro de alquileres.

Acciones y fideicomiso ciego

Al dejar el poder, solo informó acciones en E COSTA SA, la sociedad creada por Franco Macri y titular de la casa del fallecido patriarca familiar en Palermo Chico -en Costa 3030- y de un departamento en Punta del Este. Macri valuó su 20% -el resto es de sus cuatro hermanos- en $3,4 millones.

En su declaración jurada 2019 de Baja no figuran sus acciones declaradas a fines del 2015 en Agropecuaria del Guayquiraro SA (14,70 %) por $19,5 millones; Molino Arrocero Río Guayquiraro SA (20%) por $644.333; la empresa de servicios eléctricos Yacylec SA (0,01 %) por $2,6 millones; la inmobiliaria María Amina SA (16 %) por $1,2 millones; y en la agropecuaria 4 Leguas SA (19 %) por $3,2 millones.

Tampoco aparece el fideicomiso Oficinas Caminito (en el barrio de La Boca) que había declarado a fines de 2015 por casi $20 millones. Este emprendimiento inmobiliario le había generado una denuncia de la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti por beneficiarse con exenciones impositivas en esa zona del sur de la Ciudad de Buenos Aires, por un proyecto de ley que había impulsado anteriormente como jefe de Gobierno.

Según explicó su contador excepto Yacylec que la vendió en 2016, esas acciones fueron incorporadas al fideicomiso ciego que creó cuatro meses después de asumir la presidencia. Así, pasaron a estar administradas por la firma Seguridad Fiduciaria SA, en forma confidencial sin intervención del entonces presidente. El ex mandatario había recurrido a esa figura luego de las críticas recibidas, cuando se supo que había sido director de la offshore Fleg Trading, sin que esta información figurara en su primera declaración jurada como jefe de Gobierno porteño. El objetivo era evitar posibles conflictos de interés con sus inversiones privadas durante sus años al frente del Ejecutivo.

De acuerdo a Szmulewiez, el fideicomiso fue disuelto el 12 de diciembre y los bienes volvieron a estar en manos de Macri. "Hoy la construcción de Oficinas Caminito se terminó y son oficinas y cocheras", agregó.

Préstamo a su hija

Casi la mitad del último patrimonio declarado lo constituyen los créditos que informó al cierre del año pasado. El más importante es el préstamo que le hizo a su hija Agustina por $41,7 millones para comprarse un departamento en España, país al que se fue a vivir. "No se trata de una donación. La hija le dijo que se lo va a devolver", afirmó Szmulewiez.

Macri informó otro crédito por $33,8 millones con la firma bursátil INTL CIBSA -ex Compañía Inversora Bursátil Sociedad de Bolsa SA-. "Ahí fue parte de la venta del departamento en Av. Libertador, destinado a comprar bonos. Al momento de la declaración jurada aún no se había concretado esa adquisición de títulos y por eso lo declaró como un crédito a su favor", detalló Szmulewiez.

Cuando asumió al frente del Ejecutivo nacional, sus créditos eran de $24 millones, de los cuales $22 millones eran una deuda de su "hermano del alma" y empresario de la construcción Nicolás "Nicky" Caputo -que le generó una denuncia judicial por incompatibilidades-, y otro préstamo de $455.000 del intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda de la Ciudad, Néstor Grindetti. Ambos amigos le pagaron su deuda en 2016 al hoy ex presidente.