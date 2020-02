Guiño del sindicalismo al Gobierno para que haya "moderación salarial" en las discusiones paritarias

Tanto Héctor Daer como Hugo Moyano dieron señales de "paz" con el Gobierno a la hora de discutir los aumentos salariales de este año

El sindicalismo dio un guiño a la intención del Gobierno de que haya una "moderación salarial" en las discusiones paritarias de este año. Si bien el panorama no parecía sencillo, con a partir de algunas señales de malestar que surgieron en las últimas semanas, los últimos dichos de algunos exponentes más importantes gremialismo parecen poner frío a cualquier disputa.

Esto ocurrió luego de que el presidente Alberto Fernández en persona encabezara los contactos en la Casa Rosada con distintos dirigentes gremiales, que incluyeron reuniones con uno de los secretarios generales de la CGT Héctor Daer y con el líder camionero Hugo Moyano.

Además, la estrategia podría incluir la semana próxima un encuentro con la CGT, las dos CTA y otros sectores.

El jefe de Estado estaba preocupado porque hasta ahora, las señales parecían negativas, en su intención de encontrar la paz sindical para que las paritarias no se se salgan de control y así desalentar las expectativas inflacionarias en medio de las negociaciones con el FMI.

En ese marco, el secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, sorprendió este viernes al apoyar que las paritarias se negocien este año con sumas fijas para calmar las expectativas de inflación, pero aclaró que se vigilará permanentemente que los salarios no pierdan contra los precios.

Te puede interesar Cristina le retrucó al FMI y profundiza la polémica sobre la legalidad de la deuda

"La suma fija tiene una ventaja para los gobiernos. En el año 73, cuando vino Juan Perón, surgió el dicho: los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Se implementó suma fija y recuerdo que fue una buena medida. Y es esto lo que está intentando hacer el gobierno. Pero lo más importante es no perder el poder adquisitivo del salario", dijo.

Así se expresó ese viernes el líder camionero en declaraciones a radio Cítrica, dos días después de una reunión que mantuvo con el presiente Alberto Fernández y el ministro de Interior, Eduardo de Pedro en Casa Rosada.

"Con el presidente hablamos de las circunstancias creadas por el Gobierno anterior, es una situación muy difícil. Pero tenemos la confianza de que vamos a salir. No hablamos de la cuestión salarial. No me reprochó nada (sobre la cláusula gatillo en la paritaria), como se dijo en los medios. Nos hicimos cargadas por el fútbol. Fue una linda reunión", dijo.

Moyano sostuvo que con la actualización paritaria firmada recientemente con las cámaras del sector, el gremio ha logrado "mantener el salario en comparación con la inflación", pero no dio señales acerca de cómo será el reclamo para el 2020.

"Es una situación muy complicada. Era previsible esto que está pasando (por el pedido del Gobierno para eliminar la cláusula gatillo), el país quedó en condiciones muy malas. El Gobierno está intentando recuperar al país, pero no va a ser sencillo", dijo el ex secretario general de la CGT.

Te puede interesar "Lo de Guzmán en el Congreso fue una payasada y una tomada de pelo"

Afirmó que él habla cotidianamente con los trabajadores, y ellos "tienen confianza en que vamos a salir adelante a pesar de todas las dificultades que aparecen".

Sobre el indicador de inflación del 2,3% dado a conocer ayer por el Indec, Moyano dijo que le preocupa el 4,7% registrado por los alimentos.

"Hay que tener en cuenta que si aumentan los alimentos de la forma en la que están aumentando, cuesta más mantener el poder adquisitivo del salario porque los trabajadores destinan gran parte de su sueldo a alimentos", dijo.

Por su parte, el secretario general de la CGT Héctor Daer subrayó este viernes que las paritarias deben tener "revisiones" y no cláusula gatillo, para así "ir readecuando el salario a una realidad económica y de cada una de las actividades" sin que se genere "un proceso inflacionario".

Tras almorzar el pasado jueves con el presidente Alberto Fernández, el referente sindical subrayó que el mandatario "sabe la responsabilidad" que tiene el movimiento obrero y afirmó que a la hora de discutir aumentos salariales "no es un tema de moderación, sino de entender el proceso y a partir de ahí encontrar un camino que permita bajar la inflación".

Te puede interesar Confirmado: Sabina Frederic disolvió la Subsecretaría contra el Narcotráco

El titular Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) pidió "dimensionar" la cláusula gatillo y precisó que sólo "en cuatro convenios aparece en forma explícita y llegaba a once convenios los que tenían referencia al índice de costo de vida".

"Lo que hay que seguir teniendo son revisiones, porque son las que van a ir readecuando el salario a una realidad económica y de cada una de las actividades. Eso va a permitir no perder poder adquisitivo y poder llevar un control de que las paritarias no terminen yendo a precios por la especulación empresarial", señaló el sindicalista, en declaraciones radiales.

A la vez, Daer indicó que el objetivo de la central obrera es que en las paritarias se pueda "sostener el ingreso, ir recuperando lo perdido, pero que no genere un proceso inflacionario".

"Seguramente será mucho más activo el mecanismo de negociación, mucho más dinámico, pero no se puede tomar un mecanismo o un método de negociación universal, porque hay salarios que compartieron su índice con la inflación, otros que perdieron poquito y otros que perdieron más", aclaró.

Consultado respecto a la posibilidad de que el Gobierno vuelva a otorgar aumentos de sumas fijas a través de decretos, el gremialista explicó que esa modalidad "no es incompatible con la negociación salarial".

"Esas sumas se están incorporando a los básicos y después hay que ampliarlas proporcionalmente a las escalas", amplió.

Finalmente, el secretario general de la CGT afirmó que ahora no se puede "ni hablar" de un paro y remarcó que "no está en carpeta" la realización de una medida de fuerza contra el Gobierno de Alberto Fernández.

"Sólo podría hacerse si se vuelve a un rumbo de llevarnos a un país fragmentado como tuvimos en los cuatro años del Gobierno anterior. Pero vamos en el rumbo de un país desarrollado, mitigar los efectos de la pobreza, generando desarrollo sustentable", concluyó.